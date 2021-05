Podvodné výzvy na predĺženie domény, inak prepadne. Na čo pozor? 5 (100%) 1 hlas[ov]

Podvodníci radi posielajú výzvy na zaplatenie domény. Radi použijú aj tvrdenie o tom, že ak nezaplatíte, vaša stránka prestane fungovať. Môžete si kúpiť vlastnú WWW doménu na websupporte, alebo subregu, či kdekoľvek inde, ale keď vám príde výzva na zaplatenie domény od niekoho celkom iného, sú len štyri spôsoby, ako sa zachovať. Keďže sa stále objavujú všetky štyri, účelom tohto článku je, aby ste používali len naozaj jeden postup a žiaden iný.

Emailová alebo iná výzva na predĺženie domény chce zaplatiť predĺženie. Veľakrát vo vysokej sume a bez ohľadu na to, či ste náhodou svoju doménu nedávno predlžovali. Nasledovné štyri scenáre nech sú varovaním, alebo len pripomienkou najmä pre drobné firmy a ľudí, ktorí majú svoju doménu, ale nemajú prax.

Foto: tu je príklad jednej takejto výzvy, ktorá neprišla emailom, ale rovno cez komentáre. Ak však v URL adrese zmeníte hoax.sk na inú doménu, napríklad na RTVS.sk, Markiza.sk, JOJ.sk, alebo na Cas.sk, vždy to bude fungovať a budú chcieť uhradiť poplatky za tieto domény. Podvodníkovi nejde o predĺženie vašej domény, len generuje falošné výzvy, aby oklamal oslovené obete o peniaze. Na snímke je tak trochu aj irónia, keďže títo blázni to skúšajú aj priamo na nás – hoax.sk. To je zároveň tak trochu absurdné až nepchopiteľné.

1. TYP: Bojím sa a tak predlžujem

Prvý typ oslovenej obete je ten, že má jeden projekt, raz ročne ho predlžuje, nemá predstavu, aká je periodicita, ako čo funguje. Nechce prísť o stránku pre svoju malú firmu, či projekt. Preto predlžuje bezhlavo čokoľvek a je jedno, že tomu nerozumie.

HROZBA: to najhoršie čo môžete spraviť je zaplatiť komukoľvek, čo tvrdí, že vám predĺži platnosť domény. Pozrite sa na obrázok vyššie. Priamo do komentárov nám podvodník poslal výzvu na zaplatenie SK domény. SK doménu určite nebudete zriaďovať u nejakého pochybného neznámeho prevádzkovateľa. Nikdy nezadávajte čísla karty a ani neplaťte službu neznámemu. AK platíte za doménu, viete komu. Podvodné služby môžu vyzerať ako predĺženie domény, ale tiež ako akési uvedenie vašej domény na nejakom zozname. Môžu tvrdiť nejaké špeciálne frázy o tom, že vďaka nim ste v Googli a podobne. Týmto informáciám v žiadnom prípade neverte a žiadne mesačné poplatky a ani ročné platby neplaťte neznámym službám, ktoré nemáte historicky ani v emailovej schránke medzi tými, čo vám už niečo posielali.

RIEŠENIE: Neviete, čomu veriť? Overujte si doménu danej služby, či sa na ňu neviaže nejaký iný medializovaný problém. Prípadne skúste v takejto výzve a jej URL adrese zmeniť vašu doménu za inú. Ak sa rovnaká výzva objavuje aj pre akúkoľvek inú doménu, je to jednoznačný podvod. Prípadne – pýtajte sa technicky zdatnejšieho človeka v okolí, alebo si pozrite papierovú alebo elektronickú knihu (Ne)bezpečný internet, kde je aj firmám a podnikom ako obetiam možných podvodov venovaný tiež určitý priestor.

2. TYP: Neviem, ale len pre istotu predĺžim

Druhým typom je oslovená budúca obeť podvodu, ktorá môže byť skeptik. Nekoná bezhlavo, no nechá sa presvedčiť argumentmi. Neoveruje si nič. Pristupuje ležérne k faktom a nástrojom, ktorým môže byť jednoduchý Google. Takýto človek to predĺži len pre istotu. Sú to napríklad podnikatelia a účtovníčky, ktoré niečo také dostanú a firma bez potreby niečo overovať, radšej službu predĺži, hoci za ňu nedostane žiaden doklad do účtovníctva. To však nevedia.

HROZBA: škoda peňazí, ktoré mohli byť použité inak. Nedostatky v účtovníctve.

RIEŠENIE: nekonať bezhlavo, overovať. Nepovažovať nejakých 60 EUR alebo 120 EUR za bagateľ.

3. TYP: Neviem čo robiť, skúsim hľadať pomoc

Tretím typom oslovenej obete je človek, ktorý netuší, čo robiť a preto skúsi Google, alebo priateľov.

HROZBA: nenájde rýchlu a ochotnú pomoc, môže konať neuvážene. Lepšie sú prípady, kedy sa emailová, či iná forma výzvy prezradí a vytvorí pochybnosti. Oslovená obeť podvodníka si to môže nechať na neskôr a o to lepšie, pretože výzvy zväčša podvodník neopakuje (aspoň nie v posledných rokoch), takže efekt pripomienky sa nekoná.

RIEŠENIE: opäť – overovať, preverovať, alebo požiadať o pomoc. Pokojne oslovujte aj hosting, kde máte doménu a služby predplatené. Každá hostingová spoločnosť vie, čo sú zač a poradia vám, či ich brať vážne.

4. TYP: Špekulanti nemajú šancu

Štvrtým typom oslovenej obete je niekto, kto sa obeťou nestane. Vie, že ak platí doménu firme XY, tak nemôžu žiadať poplatky iné firmy. Ak raz platíte ročné platby v marci, nemôžu prísť špekulanti v máji a vyhlasovať sa za správcu, ktorý vám ešte k tomu zvýšil cenu. Štvrtý typ osloveného adresáta výzvy na zaplatenie má prehľad o tom, že výzvy môže posielať iba ak XY, prípadne nemá problém konfrontovať XY, či niečo nemenili v rámci odosielania predfaktúr a výziev na úhradu.

Buďte všetci týmto štvrtým typom a neplaťte žiadne online služby len tak hocikomu, kto o to požiada.

