Mnohé u nás riešené podvodné stránky predávajúce pochybné zázraky na všetko cez klamstvá, pokradnuté fotografie a pod. majú pôvod v Rusku, či v Poľsku. Mnoho indícií nám to napovedá celé roky. Šialený nepremyslený amaterizmus, ktorý sa prejavuje pri nasledovnom nezmysle propagujúcom Fungonis Gel odpaľuje dekel. Na nevinnom denníku nájdete reklamu, ktorá vás zaujme svojim tvrdením. kliknete na ňu, dostanete sa na stránky LINK1 a potom sa už nestačíte čudovať, čo všetko sa dočítate a o kom.

Pozor na šmejd na plesnivé nechty Fungonis Gel

Celá falošná stránka vyzerá ako stránka RTVS. Asi máte mať ten pocit, pretože je tu ukradnuté logo, zneužité prvky dizajnu, ale reálne nejde o pravé stránky. Odkliky nefungujú, prevádzkovateľ tohto chaosu nikde nie je uvedený. Samozrejme. Kto by sa chcel pod tento neuveriteľný podvod podpísať? Najväčší gól prichádza už hneď po vstupe. Fotografia Kataríny Brychtovej je tu prezentovaná ako Katerína Malachovská. Vyzerá to tak, že páchateľ, ktorý toto spackal, síce našiel zmienku moderátoriek televízie v RTVS, ale nešťastne spojil meno jednej a priezvisko druhej. Zrejme si myslel, že uvádza správne jednu známu osobu. Iveta Malachovská a Katarína Brychtová sú pritom dve. Pri prenášaním krstného mena mu ale zrejme zostalo zaseknuté v hlave. Nekopíroval ho. že ide o Rusa možno napovedá ten ruský tvar, ktorý sa mu vnútil do hlavy pri zliepaní tohto pochybného webu. Vznikla tak Katerina Malachovská.

Žiaden rozhovor neexistuje

Nedávno podvod s Adelou Vinczeovou na rovnakom webe, hoci šlo o falošný COSMOPOLITAN. Dnes neexistujúca osoba na falošnom RTVS. Je snáď nad slnko jasné, že žiaden rozhovor neexistuje. To, čo máme možnosť čítať na tomto podvodnom webe, je vykonštruovaný falošný rozhovor s neexistujúcim človekom. Ak by aj autor trafil správne meno, rozhovor nebude pravý. Nič také Brychtová nikomu neposkytla. Nikdy na nič také neodpovedala. Odpovede sú primitívne, otázky ešte viac. Stránky sú technicky veľmi zlé, identické s ďalšími podvodnými.

Komentáre pod článkom sú falošné. žiaden komentár nie je skutočným komentárom. Sú to natvrdo nasadené texty a obrázky priamo na webe. Sú súčasťou webu a stránky nepoužívajú technológiu pre komentovanie. Žiaden komentujúci neexistuje.

Pozrite sa na stránky, ak vám to čas dovolí. Aj na uvedenie ich odpočítavania. 19 minút a potom sa zľavy zrušia. To stránka tvrdí. Tak počkajte 19 minút. Odpočítavanie sa zruší a prídete o závratnú lákavú zľavu. Naozaj? Tento primitívny psychologický nátlak je taká hlúposť, ako všetky podobné ťahy doteraz. Samozrejme, že sa počítadlo resetne a ide odznova. Kedykoľvek prídete. Vždy to píše, že máte poslednú šancu.

Prosíme o pozorné čítanie! My nič nepredávame. My pred nákupom na spomínanej stránke varujeme!

Prosíme, neposielajte nám objednávky na tento prípravok. Nevieme ako jasnejšie napísať, že toto je varovanie pred nákupom. Nie reklama a prezentácia účinkov. Nedokážeme pochopiť, ako jednoduchšie sa dá takýto článok napísať tak, aby bolo zreteľné, že stránky sú podvod, žiaden rozhovor nevznikol, žiaden z názorov na webe nie je pravý…. a príde nám do emailu objednávka na prípravok a ešte čitateľ pýta zľavu… prosím… nie.

Odporúčame: pozrite si knihu (Ne)bezpečný internet, strana 37, 38, 39, 40, 41 a aj ďalšie na iných kapitolách. Venuje sa práve týmto podvodom a spôsobom, akým ich rozoznávať, odhaliť aj bez znalostí programovania… Na niečo také netreba žiadne programovanie, ako sa mnohým na prvý pohľad zdá.

