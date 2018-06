Falošné Paypal hlásenie o obmedzení účtu a falošný odkaz: jún 2018

V slovenských emailových schránkach sa objavilo falošné Paypal hlásenie o limitovaní účtu. Ambiciózny tupý text sa vás snaží v angličtine presvedčiť, že...

V slovenských emailových schránkach sa objavilo falošné Paypal hlásenie o limitovaní účtu. Ambiciózny tupý text sa vás snaží v angličtine presvedčiť, že máte v účte problém a je potrebné sa prihlásiť. Klasický postup klasického podvodníka. Uvedenie odkazu samozrejme nesmeruje na Paypal. Primitívny podvod sa snaží osloviť tých, čo menej preverujú a rýchlo konajú. Dúfa, že si nevšimnú, že link smeruje na podivnú, už ako podvodnú aj nahlásenú, stránku na adrese: update-account-infotmation(bodka)xyz/accountlimted/login (upozorňujeme pred návštevou – nezadávajte žiadne údaje a na stránky ani nevstupujte. Uvádzame ich pre archiváciu vlastností daného podvodného scamu)

Odosielateľ: service@notification.com, v skutočnosti však email dorazí z:

