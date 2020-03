FB Zdravotníctvo a súťaž o rúška. Zneužitie koronavírusu podvodom 5 (100%) 1 hlas[ov]

Rovnaký štýl podvodných stránok, podvodných súťaží, primitívnej komunikácie, skladby slov, nehoráznej absurdity, no napriek tomu úspechu. Na Facebooku sa dnes popolnoci objavila nová stránka na Facebooku. V totožnom štýle ako množstvo iných podvodných súaží. Názov ZDRAVOTNICTVO má zrejme v spoločnosti evokovať akýsi záujem o pomoc ľuďom. Organizovanie súťaže o Honeywell rúško má zaujať ľudí, ktorí nemajú rúška a očividne sa to páchateľovi perfektne darí. Za niekoľko hodín podvodné stránky tískali takmer 1000 fanúšikov.

Nepoučiteľní Slováci tak vedome podporujú a pomáhajú rásť ďalšiemu podvodnému miestu, ktoré láka do nebezpečnej pasce nie len zúčastnených, ale aj ľudí náhodných, okolidúcich, ktorí akokoľvek zakliknú, alebo komentujú príspevok.

Vlastnosti nebezpečnej hrozby:

Názov stránok : Zdravotnictvo

: Zdravotnictvo Link : https://www.facebook.com/zdravotnictvojeprvorade/

: https://www.facebook.com/zdravotnictvojeprvorade/ Typ podvodu: falošná nebezpečná súťaž, žiadosť o údaje z karty a ďalšie hrozby

falošná nebezpečná súťaž, žiadosť o údaje z karty a ďalšie hrozby Hlavné hrozby: podvodná stránka, bez pozadia, kontaktu, slušnej komunikácie a oficiality.

Podvodná stránka organizuje súťaž o rúšku, čo môžete považovať za zvrátené. To je slovo, ktorým považujeme tanec nad hrobom pochovaného človeka, ale aj predávanie rúšky za 15 eur, keď predtým stála 0,50 centov. Zvrátené je aj práve organizovanie podvodnej súťaže, najmä ak organizátor súťaže nemá žiadnu rúšku, vôbec nie tú na fotografii. Využíva aktuálnu hrozbu, zhoršenú situáciu, aktuálny stav a nedostatok tohto materiálu, aby nalákal s oveľa väčšou ľahkosťou obete do pasce. O nič iné tu nejde.

Výsledok?

Hrozbou je táto súťaž preto, že je od rovnakého zdroja, ako všetky podobné doteraz. Za pár hodín nazbierané obete do podvodnej súťaže sp oslovované, aby ako výhercovia poskytli údaje z karty. Nedostanú už rúško, ale z nejakého dôvodu, absurdného dôvodu organizátor uvádza, že posiela výhru peňažnú. Je to nepochopiteľné, no mnoho Slovákov nerieši, že nevyhrali v súťaži o rúško rúško, ale peniaze. Údaje z karty poskytnú, prípadne poskytnú aj fotografiu občianskeho preukazu. Je nemysliteľné poskytovať osobné údaje, občiansky preukaz, alebo akékoľvek snímky vlastnej tváre neznámej stránke.

Upozorňujeme, že tieto stránky nemajú kontakt, nemajú sponzora, zázemie, nemajú štatút, neobsahujú žiadne identifikačné prvky, zatajujú autora, autor neodpovedá, vyjadruje sa pologramotne a nevzdelane, štylisticky zvláštne, neodborne, hoci sa o odbornosť snaží grafikami a obrázkami posťahovanými z internetu. Akékoľvek žiadosti tejto, či inej stránky, ktorá si žiada občiansky preukaz, fotografie, platobné karty, čísla z nej, ochranné prvky, či overovacie SMS a kódy z nich, nahlasujte bezodkladne a viac páchateľovi trestnej činnosti neodpovedajte. Ideálne podajte trestné oznámenie vo veci podvodu. O to viac, ak ste sa stali už obeťou tohto podvodu a boli Vaše peniaze zneužité – v prípade poskytnutia / vylákania osobných údajov podávajte podnet na UOOU a Políciu súčasne.