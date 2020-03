Pozor: podozrivé internetové predaje rúšok a antiseptických gélov 5 (100%) 1 hlas[ov]

Antiseptické gély – antibakteriálne vody a rôzne ochranné pomôcky na dezinfekciu rúk sú nedostatkovým tovarom v lekárňach podobne, ako rúška na tvár. Presne to je príležitosť pre podvodníkov a špekulantov, ako s vysokou istotou nalákať veľký počet ľudí. Ide o podobný jav, ako keď v rieke ubúda voda a ryby v snahe sa zachrániť plávajú tam, kde voda stále je. Podvodníci tak ľahko chytia ľudí na návnadu, pretože sú jediným miestom, ktoré má skladovú zásobu rúšok a antiseptických gélov. Sú jediní, ktorí môžu ľudí obrazne povedané zachrániť. Aj preto ľudia neváhajú využiť takéto ponuky a risknúť to. Máme tu pritom dva rozdielne prípady dvoch rozdielnych špekulantov s ktorými si nedáme len tak rady. Je preto vhodné priniesť osvetu.

Shopolo a antiseptické gély, s ktorými nie sú zákazníci spokojní

Na Slovensku sa vo veľkom rozmohla výrazná propagácia antiseptických gélov na stránke. Tá sa pritom nešpecializuje na žiadne zdravotnícke potreby. Neznáma značka neznámeho gélu s neznámym pôvodom a zložením síce uvádza nejaké látky s účinkom. Reálne zákazníkom prichádza podľa ich slov „čistá voda“. Gél, ktorý má mať rozprašovač prichádza v inom obale, než je na obrázku a v inej konzistencii. Kým na obrázkoch sa objavuje gél s pokrivenou hladinou (čiže gélová konzistencia), zákazníkom prichádza údajne voda s úplne inou konzistenciou. Zisťovali sme viac o možnostiach reklamácie a prekvapivo, predajca neuvádza formulár v slovenčine. Nemá slovenské zastúpenie, ba dokonca ani tie presné náležitosti, ktoré zo zákona má mať ak predáva na Slovensku. Reklamácia je tak ťažko predstaviteľná.

Predajcom je obchod zo Slovinska, ktorý sme oslovili. Nijakým spôsobom nám nereagoval a ani sa nesnažil vyvrátiť obvinenia zo strany nespokojných zákazníkov. Konfrontovali sme ich s tvrdeniami ľudí, ktorí sa cítia podvedení a poukazujú aj na falošné uvádzanie zákazníkov. Máme na mysli mená s údajnými komentármi a ich fotografie. Rovnaká obchodná sieť zo Slovinska uvádza tieto fotografie aj s inými menami podľa toho, v akej krajine ste. Niečo také je zavádzanie – manipulovanie, vytváranie cudzích identít za účelom oklamania ľudí, aby zvýšili dôveryhodnosť, že ide o výraznú klientelu. Najmä ak vaše rozhodnutie zakúpiť si antiseptický gél vychádza z odporúčania iných spokojných zákazníkov. Všetko však mení fakt, že fotografie sú falošné. Mená sú vymyslené a ak sa odhodláte tak ako my, hľadať na Facebooku ľudí s týmto menom s diakritikou alebo bez, nič vás neprekvapí. Ani jeden nie je zákazníkom obchodu.

POSTREH 1 :

zarážajúce je tvrdenie ich zákazníčky, ktorej sa mení meno podľa toho, z ktorej krajiny ste. Vraj gély už v januári nie sú v lekárňach dostupné. Už pre množstvo podvodníkov od roku 2016 s chudnúcimi prípravkami sme si vytvorili sieť známostí medzi farmaceutmi. Pýtame sa a oni krútia hlavou. Komentár, ktorý toto tvrdí, je falošný. Je nemožné, aby sa v januári objavili ťažkosti s dostupnosťou antiseptických gélov. Autori komentára trochu prepískli dátum. Antiseptické gély sa začali míňať miestami až počas polovice februára, niekde sa minuli koncom februára.

POSTREH 2 :

Sledujte facebook a príspevok venovaný tomuto prípravku. Nájdete ho na Facebooku medzi najnovšími príspevkami. Fb.com/Varovania – ak máte podobnú skúsenosť, pridajte ju. Zaujímajú nás fotografie, vaše videá, názory, nahraté hodnotenia, kritika, čokoľvek, čo upozorní aj ostatných.

POSTREH 3 :

Venovali sme tomu takmer polhodinu, ale prípravok s tak originálnym názvom ako AntiSeptic sme pri pokuse nájsť ho niekde inde, nenašli. Neexistuje jeho výrobca. Nikto sa pod ním nepodpísal. Žiadna značka. Neznámy pôvod. Skrátka „originálny“ názov a aj znenie textov „200 ml AntiSeptic gel advanced formula eliminates all of germs“ je skôr to isté, ako keby sme predávali auto s popisom „Pojazdné osobné vozidlo určené na cesty, s ktorým sa odveziete“. To vám ale veľa o ponúkanom výrobku nepovie.

ŽIADOSŤ :

Prosíme, aby všetci nespokojní zákazníci, podali podnet na prešetrenie, prípadne poslali jeden z antiseptických gélov na Slovenskú obchodnú inšpekciu, SOI.SK. Je mimoriadne dôležité vytvoriť nátlak na úrady, aby vo veci vydali stanovisko a upozornili verejnosť na možné zlyhania. Úrady majú prostriedky na to, aby preverili, či je činnosť v poriadku a podmienky v súlade so zákonmi SR. Zároveň je vhodné SOI upozorniť na manipuláciu obsahu referencií údajných zákazníkov.

Rúška na internete

Nachádzame niekoľko predajcov rúšok. Je obdobie, kedy sa reklamným kampaniam darí získavať konverzie. To znamená, že zobrazenie reklamy vedie k zakúpeniu tovaru. Upozorňujeme pred mimoriadne vážnymi problémami, ktorým sa vystavujete, pokiaľ zadávate osobné údaje, alebo čísla karty na stránky, ktoré neuvádzajú sídlo prevádzkovateľa, všeobecné podmienky, reklamačný poriadok v úplnom znení danom zákonom, v slovenčine a so všetkými náležitosťami. Stránky, ktoré neobsahujú sídlo, predajcu a jasné kontakty, nemôžu mať oprávnenie na predaj. Najmä však nejde o skutočných predajcov, ale podvodné portály zbierajúce osobné údaje. Pravdepodobne sa Slováci dostanú do pasce pomocou spamu.

Platí:

Stránky bez sídla spoločnosti, bez oprávnenia na predaj sú podozrivé až nebezpečné

Stránky bez obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktorému rozumiete, sú podozrivé až nebezpečné.

Stránky, ktoré odosielajú zo zahraničia a aj reklamáciu je nutné posielať do zahraničia sú dôvodom na spozornenie.

Preverte si názov domény a skutočných referencií v Googli. Zadávajte doménu obchodu a názov obchodu do Googlu a overte si všetko renomé, ktoré sa na predajcu naozaj viaže.

Nie ste si istí? Napíšte nám.

POSTREH 1:

Sami sme narazili na obchody, ktoré podľa Google Cache mali cenu oveľa nižšiu a až krízou ju vytiahli vyššie dokonca aj s údajnou pôvodnou cenou (maloobchdonou, či ak chcete ,tzv. “cenníkovou”.). Azda to ale netreba komentovať. Obchod sme si nezaznamenali v záujme pôvodne sa vôbec téme nevenovať.

Facebook predajcovia rúšok

Úplná špecialita sú Facebook inzerenti, ktorí s pocitom hrdinskej pomoci prichádzajú s ponukou rúšok, ktoré predčasom nakúpili s veľkou prezieravosťou. Alebo len mali zásobu, ktorá sa dnes mení na podnikateľskú príležitosť. Biznis plány vedia byť rôzne. Akoby pôvodná cena 0,40 centov potrebovala rizikový príplatok za cestu predajcu na poštu, keď odrazu stojí 19,90 EUR. Špekulanti využívajú svoju príležitosť. Nepotvrdzujeme reálnu skúsenosť, no pochybný predaj môže byť príležitosťou aj pre predaj falošných, nedostatočných, chybných, či dokonca použitých rúšok. Je to predaj bez záruky. Odporúčame zvážiť, či kupovať od neznámych ľudí rúška. Narazili sme na štyri prípady od 15. februára. Všetky štyri vopred vedeli, že sa stretnú pre vysokú cenu s negatívnymi reakciami a boli na to pripravení. Uvádzali totiž všetci rovnaké upozornenia v zmysle „Hejty si nechajte, toto je biznis“ alebo „Odpustite si blbé komentáre, zadarmo ich dávať nebudem.“ Dravý obchodník v predaji je inak povedané arogantný obchodník, ktorému nejde o zdravie a pomoc druhým ale o… no o čo asi?

POSTREH Z INTERNETU:

Upozorňujeme, že na Facebooku je množstvo šikovných žien, ktoré dokážu rúška ušiť doma. Majú šijací stroj. Mnoho žien za socializmu získalo vzdelanie krajčírky, je ňou dokonca aj Lucie Bílá a hrdí (rozumej: nehanbí sa za to) sa tým na Facebooku. Tieto ženy za posledné roky často našli iné uplatnenie, no šiť sa nezabúda. Mnoho z nich ponúka svoje rúška za veľmi nízke ceny. Ak ide o tie, do ktorých sa dajú vkladať náhradné výplne, papierové obrúsky, alebo dezinfekčné obrúsky – tie je nutné po dvoch hodinách vymeniť. Textilné rúška je možné prať, žehliť, no vnútro musí byť vymeniteľné. Takouto rúškou sa človek ochráni takmer rovnako, ako tými od prekupníkov.

Musíme však priznať, že takto získaná rúška od domácej krajčírky nie je len o tom nedať prekupníkom šancu, je o tom, dať šancu ľuďom, ktorí zostali doma a navzájom potrebujú socializáciu, pomoc, veľa krát tú finančnú. Ak raz nachádzate kontakt na krajčírku… nepotrebujete šaty pre malú, ušiť sukňu, vestičku pre malého na sestrinu svadbu? Sledujeme komentáre ľudí, ktorí zostali izolovaní doma a práve teraz objavujú nové priateľstvá, aj nových dodávateľov vecí, ku ktorým si inokedy nenašli čas.

KOMERČNÝ TIP: Krajčírka, ktorej prinesiete bavlnenú látku a gumičky, bude rada. O to viac, ak prinesiete viac ako len pre svoje potreby. Tovar tohto typu je aj online (bavlnené látky + gumičky). Kamenné prevádzky sú žiaľ v tomto čase zatvorené.

Upozornenie redakcie:

Shopolo uvádzame ako predajcu – ide o slovenskú doménu. Nejde o obchodnú registrovanú značku, registrovaný názov, ani o názov firmy pôsobiacej na Slovensku.Neuvádzame názov firmy, nepoškodzujeme žiadne dobré meno a v žiadnom prípade nepostupujeme protizákonne. V prípade, ak by mal ktokoľvek pocit, že je v ktorejkoľvek časti tohto článku chyba, alebo by sme v nej prechádzali na opačnú stranu zákona, kontaktujte nás.



Vzhľadom na bojovnosť niektorých špekulantov a ich protiútok, zámerne neuvádzame niektoré názvy, domény, mená a značky, pod ktorými vystupujú, aby sme sami neboli v spore pre poškodenie dobrého mena. Napriek tomu, že v tejto neľahkej situácii si samotní predajcovia už vysluhujú negatívne komentáre ku kvalite dodávaného tovaru, respektíve spôsobe jednania, sami. Prosíme verejnosť, aby v prípade akéhokoľvek podvodu kontaktovali políciu v podobe trestného oznámenia a v prípade podozrenia na podozrivú činnosť obchodného subjektu – predajcu, odporúčame kontaktovať SOI.SK bezodkladne. Bráňte sa, nikto iný to za vás nespraví a živly budú beztrestne rásť ďalej.

Na článku spolupracovali TŠ, TM, RK, KK, SK, KKj, MS a Rc.