Podvodná FB stránky BILLA supermarket: nebezpečná súťaž vyžaduje občiansky preukaz

Upozorňujeme na nové podvodné stránky. Na adrese LINK1 sa objavili podvodné FB stránky s názvom BILLA supermarket. Ide o zneužité grafiky, vymyslené tvrdenia o výročí firmy a rozdávaní poukážok. Podvodník stojaci za falošnou stránkou sa týmto dopustil viacerých prešľapov, nie len zneužitia obchodného názvu, loga, ochranných známok a poškodenia dobrého mena, zásahu do podnikania a vytvárania nebezpečenstva zámeny. Ide o stav, kedy dôveryhodnosť značky je maskovaním a podvodom zneužitá cudzím páchateľom k páchaniu trestnej činnosti.

Podvodník kontaktuje obete – neposielajte mu žiadne snímky osobných dokladov

Podvodník stojaci za podvodom už vo veľkom oslovuje výhercov. Opäť s nevyspelým jazykovým vyjadrovaním, ktoré pri zamyslení odrádza od dôveryhodnosti, s podivnou skladbou nezmyselných viet, ktorých pisateľ musí byť mladší ročník. Vyžaduje snímku prednej a zadnej strany občianskeho preukazu. Takáto podmienka je nemysliteľná. žiaľ, takáto požiadavka môže v online priestore falošných sťaží znamenať jediné. Pomocou údajov na občianskom preukaze páchateľ vytvorí falošné bankové účty, zakúpi si na údaje obete služby, licencie, vytvorí záväzky, alebo inými hrozbami ohrozí obete a ich údaje.

Upozornenie

Svoje doklady nikdy neposielajte nikomu cez internet. Odoslanie dokladov je možné len v rámci overenej komunikácie, kedy máte záruky o tom, komu doklady posielate a za akým účelom. Nikdy však nie za poukážku. Pokiaľ ste boli v tomto prípade zneužitý, kontaktujte urýchlene políciu a informujte policajného vyšetrovateľa o záujme podať trestné oznámenie. Smerujte pozornosť polície na komunikáciu, jej znenie, stránky, ich obsah a obsah správ a všetkých výstupov. Využiť môžete aj obrázky z tohto článku a jeho obsah. Je nevyhnutné kontaktovať políciu aj z toho dôvodu, aby v tomto prípade mohla zakročiť aj pre závažné podozrenie zo závažnej trestnej činnosti. Slovo závažné je použité zámerne 2x. Po rokoch skúseností neexistuje iný dôvod, pre ktorý by vyžadoval naskenované doklady, ako zneužitie do internetového podvodu. Pomocou dokladov si vytvorí účet, prípadne môže pod Vami registrovať systémy typu “elektronický podpis”, ktorým môže vo Vašom mene podpisovať dokumenty.



Uvádzaná podmienka fotografie Vašej tváre a listu papiera je očividný zámer zneužiť obeť do registrácie do neznámeho systému. Ten môže mať takúto podmienku a čistý list papiera je možné následne hravo doplniť v grafickom software o prehlásenie, podpis akejsi zmluvy, či podmienky nejakej služby. Odporúčam nijakým spôsobom nevyhovieť týmto požiadavkám ani v jedinom bode. Aj v prípade ohrozenia – kontaktovania, odporúčam podať trestné oznámenie. AJ napriek karanténam by mala byť polícia prístupná. Najmä účelom rýchleho nahlásenia je zachytenie nebezpečných stránok počas ich fungovania a prístupnosti. Podľa dátumu vznikla len nedávno a zatiaľ nemá ani tisíc fanúšikov. Dôverčiví ľudia však stránku zdieľajú a tým vytvárajú podporu podvodníkovi a jemu pochybnému marketingu.

Do žiadnej pobočky BILLA nechoďte, pretože…

Tvrdenie v správe, že po odoslaní údajov máte ísť do najbližšej predajne BILLA, je absurdná trúfalosť. Dôverčivá obeť podvodu môže naozaj očakávať, že o nej budú na predajni vedieť. Nič také však nie je, BILLA nič takéto neorganizuje, ani nijakým spôsobom nebude odškodňovať obete tohto podvodníka podobne, ako to neurobil nikto v Európe počas posledných piatich, či šiestich rokoch, počas ktorých sa neustále objavuje ten istý typ podvodov, falošných poukážok. Ani tento prípad a ani žiaden budúci, organizovaný na neoficiálnych neznámych stránkach nebude pravdivý. Prosíme preto, upozornite priateľov, ktorých ste si všimli ako fanúšikov stránok. Prípadne upozornite na tento fakt na komunitných stránkach, portáloch, v diskusiách, alebo priamo zástupcov BILLA, ktorých upozorňujeme aj my. je nevyhnutné vytvárať naďalej nátlak na verejnosť, aby sa viac zaoberala overovaním faktov a neposielala žiadne čísla kariet, doklady a ani heslá nikomu len preto, že o to požiada. Hoci pod hlavičku dôveryhodnej značky. Nie ste si istí, či je tvrdenie niekoho na internete pravdivé? Napíšte nám. Denne odpovieme na desiatky emailov, je preto celkom jedno, či ich bude 21, alebo 41.

Spomínaný odkaz:

LINK1: https://www.facebook.com/Supermarket-BILLA-103778751256353/

Ďakujeme Júlii za poskytnutie snímky komunikácie tohto podvodníka a jeho pokusu zneužiť ďalšiu obeť.