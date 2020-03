Pozor: Zaplavuje nás spam so zázrakom na prostatu Men’s Defence

Ohodnoťte článok

Emailové schránky mnohých slovenských portálov večer 9. marca navštívil spam venovaný mužskej potencii. Nešlo by o nič zvláštne, ved by to ani nebolo prvý krát. Tentoraz ale použili dobré podmienky, viditeľný email, filtre správ nezachytili a ak máte vlastnú doménu bez spamfiltra, pokojne vám cez rôzne povymýšľané loginy mohol prísť jeden spam aj niekoľko krát. Údajne ide o revolučný boj s chronickou prostatou. Údajná revolúcia už je tak otrepaný slovný pojem, že mu už dávno neveríme. Dotyčný zázrak má meno Men’s Defence.V náhľade emailov uvádza vojvodkyňu z Cambridgea, čiže Megan Markle. Prečo? To sa už nedozviete.

Odosielateľ emailu je v rámci schránky podpísaný ako Susanna Sepp, kým v emaily v tele je podpísaná Erika Grichova. To je tak, keď samotný odosielateľ spamu má bordel vo vlastnom systéme. To najzásadnejšie na celom spame je však nasledovné:

spam smeruje niekoľko krát na falošné stránky s hlúpymi tvrdeniami, falošnými zákazníkmi a komentármi.

ESET stránky blokuje ako potenciálne nebezpečné a tak sa na ne dá dostať len z iného zariadenia, kde nie je antivírusová ochrana.

podvodné tvrdenie v závere uvádza nejakého docenta, doktora medicíny s praxou 24 rokov. Typické tvrdenia podvodných stránok a emailov, ktoré sa pokúšajú vymyslieť si lekára. Tvrdenie totiž nie je v slovenčine a takto uvedeného špecialistu by nikto normálni ani neuvádza.

Nikto reálny z radov lekárov, by nespolupracoval so stránkami, ktoré nevedia robiť inú reklamu, len ako spamovať.

systém odhlasovania zo spamu je zlý vtip

Spam má merací kód, ktorý potvrdzuje, či schránka existuje, a či bol email otvorený. Tento merací kód sa môže v niektorých emailových klientov zobraziť ako varovanie pred externými obrázkami. Odporúčam nedávať načítať v takýchto emailoch nikdy aj obrázky. Môže ísť o drobný pixel, ktorý dá odosielateľovi informáciu, že konkrétna schránka existuje, otvára emaily, číta ich a má zmysel cieliť na schránku spam aj naďalej.

celé znenie spamu je nižšie. Uvádzame ho najmä preto, aby bolo zrejmé, že ide o konkrétny spam.

Znenie spamu:

REVOLÚCIA V BOJI S CHRONICKOU PROSTATOU

Po jednej kúre sa zlepší funkcia obehového systému, znormalizuje sa proces močenia,

posilní imunita a zvýši sa Vaše libido.

– Zbavte sa bolesti v oblasti hrádze, konečníka a semenníkov

– Normalizujte močenie už po jednej kúre

– Zbavte sa zápalu prostaty

– Podporte svoje sexuálne zdravie

Kliknite tu

Názor odborníka Chronický zápal prostaty sa vyvíja pomaly a často bez príznakov, avšak jeho následky môžu byť nebezpečné. Aby sa predišlo komplikáciám, odporúčam Men’s Defence. Vo svojej vlastnej lekárskej praxi som sa presvedčil, že iba tento komplex ponúka výrazné zlepšenie. Účinne zbavuje bolestivých symptómov a deň za dňom dáva prostatu do poriadku. Prípravok Men’s Defence nevyvoláva alergické reakcie na rozdiel od iných liekov a mastí. Je mimoriadne účinný, úplne bezpečný. Jeho pôsobenie je komplexné. Ozdravuje prostatu a posilňuje mužské zdravie.

Docent medicíny, Urológ, andrológ Lekárska prax 24 rokov

Kliknite tu

S priateľským pozdravom

Erika Grichova

Ďalší zázrak menom Max Potent

Počas rovnakého dňa sa objavil ešte aj spam na prostatu a látku Max Potent. Soam je iný, má určitú štruktúru, tabuľku, no smeruje na rovnakú podvodnú doménu ako predošlý prípad. Je dokonca identický, len uvádza iný názov látky. Rovnaké hodnotenie tak platí aj voči stránkam propagujúcim zázrak Max Potent.