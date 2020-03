Varovanie: Prolesan Pure propagujú podvodní neexistujúci lekári a profesori

Ohodnoťte článok

Ťažko môžeme adekvátne zhodnotiť to, čo sa pokúšajú robiť stránky propagujúce Prolesan Pure. Respektíve nemôžeme mať ani smietku pochybností o tom, či ide alebo nejde o podvodné stránky. Ide o neuveriteľný zhluk klamstva a podvodov. Prolesan Pure sa vás totiž snaží oklamať toľkými spôsobmi, že sme skončili pri čísle 20. Nie sú to len klasické problémy, ako podvodné komentáre, falošný systém, neexistujúci magazín, neexistujúce logo, zneužívanie log televízií, klamstvá, nepotvrdené výskumy, klamanie v obsahu, v príbehoch ľudí, v údajných zákazníkoch, v pôvode fotografií, vo výskumoch, ale sú to podvodné klamstvá aj na samotnom webe v drobných detailoch.

Foto: Stránky s údajnými informáciami o zázračných účinkoch na chudnutie PROLESAN PURE nesú logo SANUS MANDU. Rovnaké nájdete aj na predajnom webe worldocassions.com. Tam logo nesie celý podtitul kapitálkami.

Autority by mali byť garanciu kvality a účinku… lenže

Našli sa štyria lekári, ktorí tvrdia, že Prolesan je úžasný zázrak a vraj oni sú jeho autormi. Lenže ani jeden z tých lekárov neexistuje. Všetci štyria sú z fotobanky, takže ich tvár si vie kúpiť ktokoľvek. Prípadne si ju len stiahne tam, kde si ju už kúpili a vydáva ju za odborníka v oblasti, ktorú si vymyslia.

Mená nenesú skutoční ľudia s tvárou na fotografii

Edward M. Whitford mimo podvodné stránky ani neexistuje. Meno neexistuje v žiadnych reálnych záznamoch. Ak má ísť o význam profesora, tak určite nie v tejto dimenzii.

Philip Simmons je v skutočnosti: fotomodel s profilom napríklad tu: https://myloview.es/

Junko Takahashi má svoju menovkyňu na https://www.wau.edu/ , avšak sama neexistuje. V tejto podobe, fotografia s neistým pôvodom.

Elisabeth Scott je v skutočnosti: fotomodelka s profilom priamo tu: https://www.shutterstock.com

Zábavné je pritom sledovať na stránkach predávajúcich Prolesan nie len množstvo podvodného klamstva týkajúceho sa predaja, ale tiež uvedenie na predajných stránkach zmienky o autoroch vynálezu a hodnotenie. Obchod sám svojmu výrobku dáva hodnotenie v jednotlivých kategóriách. Nemysliteľné. Samozrejme, nachádza sa tu aj nátlaková akcia, ktorá odpočítavaním dáva informáciu, že výhodná cena sa vás týka len posledných pár minút a tak ste nútení urobiť neuvážený nákup. Čo sa stane, ak čas vyprší?

Nič. Stále máte údajnú výhodnú cenu. Amaterizmus vývojára však nevidí fatálne systémové chyby stránok, ktoré podvodníci donekonečna recyklujú a upravujú. Technické chyby na stránke napríklad nedovoľujú niektorým prehliadačom vôbec potvrdiť formulár. Ešte že tak pre všetkých, ktorí by mali záujem Prolesan nakúpiť a zabráni im v tom neschopnosť samotných podvodníkov.