Hoax a správa od Marka: spoplatnenie Facebooku, alebo urob toto!

HOAX je vymyslená poplašná správa, to už vieme všetci. Na Facebooku je však priestor na to, aby HOAXov vzniklo za deň aj milión a zaplavili svet. Všímavejší ľudia ich vedia rozoznávať, iní sa vyľakajú mágiou. Posledný HOAX, ktorý ste nám poslali, je českým prekladom údajného vyhlásenia zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga. Teda nie… nie je ani údajným vyhlásením. Skrátka je to len HOAX – vymyslený blud, ktorý mal ľudí zmobilizovať do ďalšej vlny neuváženého spamovania násteniek sebe aj ostatným hlúposťou. Podobných správ o spoplatnení je naozaj mnoho. Reťazová správa táto konkrétna je v znení nižšie.

Spoplatnenie Facebooku, ktoré môžeš zvrátiť zdieľaním

Ahoj Jsem Mark, ředitel Facebooku. Ahoj všichni, zdá se, že všechna varování jsou skutečná. Použití Facebooku bude stát za peníze. Pokud odešlete tento řetězec na 18 odlišných od vašeho seznamu, vaše ikona bude modrá a bude zdarma pro vás. Pokud mi nevěříte, zítra v 18:00 Facebook bude uzavřen a otevřít ji budete muset zaplatit. To je vše podle zákona. Tato zpráva má informovat všechny uživatele, že naše servery byly v poslední době velmi přetížené. Žádáme vaši pomoc při řešení tohoto problému. Požadujeme, aby naši aktivní uživatelé předali tuto zprávu každému uživateli ve vašem seznamu kontaktů, aby potvrdili naši aktivní uživatelé Facebooku. Neodesíláte-li tuto zprávu všem vašim kontaktům na facebook, váš účet zůstane neaktivní s důsledkem ztráty všech vašich kontaktů bez přenosu této zprávy. Váš SmartPhone bude aktualizován během dalších 24 hodin, bude mít nový design a novou barvu pro chat. Vážení uživatelé Facebooku, budeme dělat aktualizaci pro Facebook od 23:00 hod. až do dnešního dne. Pokud toto neodesíláte všem vašim kontaktům, bude aktualizace zrušena. Nebudete mít možnost chatovat se zprávami ve facebooku. Budete muset zaplatit kurz, pokud nejste častým uživatelem. Pokud máte alespoň 10 kontaktů, pošlete tuto SMS a logo se změní na červenou, což znamená, že jste uživatel Potvrdil … Dokončíme to zdarma. Zítra začnou shromažďovat zprávy pro Facebook na 0,37 centu. Předat tuto zprávu více než vašim 9 kontaktům a bude vám zdarma pro vás. Sledujte a míč se změní na zelenou. Udělejte to a uvidíte, že Facebook je nyní zdarma. Posílejte na 10 lidí, abyste znovu aktivovali službu bez nákladů.-

Je len ďalší podvrh. Nikdy nič podobné ako „Prepošli túto správu, inak“ nikdy nefungovalo a ani nebude. Žiaden strach. Autor tohto konkrétneho HOAXu potreboval ukojiť svoju úchylku a vidieť mocné dielo svojej vynaliezavosti. Nedoprajme mu teda ten slastný pocit výsledku a nezdieľajme viac hlúposť, ktorá nemá logiku azda ani v jedinej jednej vete.

