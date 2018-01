Reťazová správa o víruse “WINDOWS AKTUALIZACE”, ktorý zničí disk

Cez Facebook a email sa šíri HOAX, poplašná správa v češtine, ktorá varuje pred novým vírusom. Po pravde, ide o HOAX, aj keď má...

Cez Facebook a email sa šíri HOAX, poplašná správa v češtine, ktorá varuje pred novým vírusom. Po pravde, ide o HOAX, aj keď má niečo do seba. Vírusy s podobným fungovaním naozaj existujú, no nešíria sa pomocou emailu. Žiadna aktualizácia systému Windows sa nikdy nešíri emailom a aj autor vírusu, ktorý by tým chcel urobiť slušné bubu by zrejme nešiel na niečo podobné cez email. Toto hlásenie k nám prišlo už dávnejšie, no pre chybu wordpressu nám doteraz neprišlo. Hoci ide o HOAX, určite je vhodné mať na pamäti, že nie všetko, čo príde emailom je to, čomu možno veriť. Neverte preto každému emailu a jeho obsahu a už vôbec nie takému, ktorý záhadne vie váš email, hoci ste mu ho nikdy nedávali.

Znenie poplašnej reťazovej správy:

V nadcházejících dnech buďte pozorní: NEOTVÍREJTE ŽÁDNOU ZPRÁVU S NÁZVEM “WINDOWS AKTUALIZACE”!!! Bez ohledu na to, kdo vám to posílá! Je to VIRUS, který ZNIČÍ celý PEVNÝ DISK.!!!

Tento VIRUS můžete dostat i od ZNÁMÉHO ČLOVĚKA, kterého máte ve vašem SEZNAMU ADRES…

Správa vás nenúti robiť nič zásadné, nežiada prejsť a ani preposlať. Môže pochádzať z nepochopenia, alebo z dobrého úmyslu.

