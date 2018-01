Reklamy a podvodné stránky hlásia, že 17 ročný Pavol Gajdoš z Bratislavy vyhral 1,4 milióna eur. Zabudneme na to, že bol neplnoletý. V prvom...

Podvodné stránky a 17 ročný Pavol Gajdoš, milionár z mediabarge.com

Na rôznych slovenských portáloch sa objavuje reklama v sieti Google reklamy na podvodné stránky o údajnom 17 ročnom slovenskom študentovi menom Pavol Gajdoš, ktorý dokázal na jednej online hazardnej hlúposti cez svoj iPhone zarobiť 1,4 milióna EUR. Stránky mediabarge.com nesú logo NOVINKY a pokúšajú sa vyzerať ako magazín, no to, čo stránky sú je skôr urážka komukoľvek, kto vlastní a spravuje magazín. Tento odpad je totiž jednostránkovou fingovanou hlúposťou plnou nekliklateľných odklikov na rôzne vymyslené sekcie, ktoré neexistujú. Na boku sa nachádza niekoľko falošných upútaviek na články, ktoré neexistujú, ide skôr o veľmi nepodarené preklady niečoho čo malo vypáliť celkom inak. Nič z toho, čo sa na stránke nachádza reálne nie je klikateľné a ani pravdivé. Funkcie, ktoré bežne magazín má, tu neplatia a nefungujú.

Autor článku má byť OSKAR ŠVEC, starší muž, ale žiaľ ide o fotku z fotobanky Shutterstock. V oblasti médií na Slovensku je celkovo tento portál a doména niečo, o čom nikde nenájdete informáciu. Celý magazín nemá žiadnu redakciu a ani kontakt, prevádzkovateľa, nič. Absolútne nič. Ako blesk z jasného neba z krajiny podvodníkov a šialencov sa objavuje stránka s kvantom brutálnych chýb v systéme stránok. Na tak malom priestore totiž nikto normálny nedokáže urobiť toľko chýb.

Dátum vydania článku je tiež sranda sama o sebe, keďže chybou zobrazuje dátum pôvodný a zároveň aj ten, čo chceli zobrazovať, aby článok vyzeral ako absolútna novinka – podľa vášho počítača, či servera si článok upraví dátum vydania a javí sa tak ako čerstvá novinka o ktorej ste naozaj nemohli ešte počuť v TV či v inom médiu. Zvláštne je, že dátum vydania sa neustále posúva podľa toho, kedy na web prídete. Jasný dôkaz psychologickej manipulácie s čitateľom a dôverčivou osobou.

Žiadny milionár a krásny dom, len ukradnutá fotka realitky

Falošný článok, falošný autor, falošný mladík a falošný nový majetok vám vyznie ešte zábavnejšie, keď zistíte, čo je to za dom na obrázku. Máme získať dojem, že nový dom tohto mladíka, má byť skvelým naplnením sna o vlastnom bývaní a stačilo pritom zahrať si online hru. Už samotný fakt, že mladík má 17 rokov a nedosiahol plnoletosť mu komplikuje život pri získaní výhry a v skutočnosti by to nemal také ľahké, avšak keďže vieme, že všetko je podvodné klamstvo, prezradíme aj to, odkiaľ podvodníci získali fotografiu mladíkovho domu. Pavol Gajdoš nebude bývať v novom, pretože dom na obrázku je fotografia realitnej kancelárie. Pozrieť si ju chatu môžete na tomto odkaze.

Ide o 5 izbovú chatu na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom, ktorá je v predaji ešte stále, nikto ju nekúpil. Objekt je v predaji už 9 mesiacov minimálne a tak mal špekulant v pozadí dosť času si fotky stiahnuť a zneužiť do podvodnej upútavky, ktorá však reálne nemá žiadnu spojitosť s ani vymysleným mladíkom, ani výhrou a ani touto stránkou.

Cieľom je nalákať vás na hazard, ktorý sľubuje zisk

Všetci máme finančné problémy. Dokonca aj my na HOAX.sk, čiže nejaké peniaze by sa zišli. Čiže je pochopiteľné, že každý chce peniaze. Niektorí z sú na tom tak zle, že v záujme zbavenia sa dlhov naozaj siahnu po príbehu, ktorý je rozprávkový a tvrdí, že vyhrať peniaze je ľahké. Toto sú ľahké obete, ktoré si nainštalujú hru, vložia 10 EUR a systém s nesmierne precíznou psychológiou motivujúcou stratiť peniaze oveľa väčšej sumy vás už má.

Ide totiž o online hazardnú hru s vkladaním skutočných peňazí. My v tomto článku nehodnotíme hru Grand Mondial Casino Slots, ale stránky na adrese http://mediabarge(bodka)com/web-news-24/18/sk/sk/ , ktoré obsahujú veľké množstvo nereálnych a zavádzajúcich prvkov, vymyslené osoby, fotografie, ktoré nemajú nič spoločné s prípadom.

Upozorňujeme, že:

Pavol Gajdoš, ktorý by reálne vyhral takúto sumu a žil by v Bratislave, neexistuje

Magazín je falošný, nikdy neexistoval a nejde o médium, ale len fingovaný web plný šialených chýb, ktoré sú len kópiou iných fingovaných dookola kopírovaných stránok

Nič na stránke nie je pravé, všetky prvky nemajú funkcie, ako majú mať, kód stránok je primitívny a chybový.

Oskar Švec , ktorý by vôbec niečo takéto mohol napísať, na Slovensku neexistuje

Dátum je posúvaný zámerne, aby vyvolal psychologický efekt dôvery v celkom novú nečakanú správu, ktorú je ťažko možné overiť.

Komentáre sa snažia vyzerať ako komentáre z Facebooku. V skutočnosti ide o podvodné prvky len kopírujúce dizajn a farby Facebooku. Tváre ľudí z komentárov sa opakujú aj na iných stránkach v iných komentároch, dokonca v rovnakom poradí. Mená sú vymyslené, prvky ako FOLLOW a počet followerov sú len umelo dorábané. Žiaden komentár nie je pravý.

Najzábavnejšie na tom celom je, že si platia mohutnú kampaň na rôznych reklamných systémoch, ľudí smerujú na stránky mediabarge a z nich všetky odkazy vedú na systém, ktorý má podvodníkom zarátať províziu, alebo iným spôsobom zarobiť… lenže háčik je v tom, že smerujú na doménu https://www.cwzpvo(bodka)com/click a tá nie je dostupná, chýbajúca stránka zobrazuje chybu 400, čo je len dôkazom toho, ako bezhlavo a vo veľkom sa tieto podvodné stránky vyrábajú, že sa celkom nedokáže ustriehnuť smerovanie na nefungujúce stránky, ale stále nalievanie peňazí do zobrazenia reklám.

Veľmi je vtipné aj to, že používajú logá niektorých médií s tým, že rovnaký príbeh už bol vydaný aj tam. WIRED, CNN, GQ, TIME, LOLWOT a Daily Mail. V skutočnosti ani na jednom. Táto šablóna je tak často opakovaná, že už nie je ani pekné, ako často to títo babráci použili.

Keď už sme pri stránkach. Skúste sa pozrieť aj na bok tam, kde bežne portály dávajú odkliky na iné články. Vidíte, aké zaujímavé témy sa ešte na webe nachádzajú? Dokážete pochopiť, čo sa snažil text povedať? Samozrejme, nič z toho sa aj tak na stránke nenachádza a nedá sa na to kliknúť. Hrá to len dojem, že ide o reálne stránky.

SCAM? Tému pridávame aj do sekcie SCAM z jednoduchého dôvodu. SCAM je akákoľvek snaha podvodom získať od vás peniaze. Za podvod považujeme obsah na stránke, prvky, zavádzanie, falošné referencie v komentároch, manipuláciu s časom príspevku, manipuláciu s ďalšími prvkami a obsahom stránok. Jednoznačne začínajúc pri bode vymyslenia neexistujúcej postavy študenta z Bratislavy a jeho výhry.