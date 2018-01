Falošná lekárka Baranová, Bioxelan a zneužitá skutočná lekárka

Podvodné stránky a Mudr. Baranová predávajú zázrak na pleť Bioxelan. Vtip je v tom, že neexistuje, zneužili fotografie lekárky z východného Slovenska.

Vždy sa bavíme, keď čítame, aké sprostosti popíšu podvodníci k lekárom. Nieto, že vymyslia meno a mesto, či niekoľko rokov praxe, oni vymyslia aj tituly a rôzne výmysly o tom, kto daný človek je a čo všetko dosiahol. Skrátka len aby ste vedeli, že je to mimoriadna kapacita a tej musíte veriť… teda až do chvíle než znova ako jediné HOAX.SK prinesie pravdu o tom, kto to vlastne je. Objavili sme stránky Slovenskej lekárskej asociácie, ktoré okolo lekára nešli ani na kilometrovú vzdialenosť. Podvodník v pozadí len stiahol fotografiu ženy v plášti, vytvoril si postavičku so vzdelaním a funkciami a veselo predáva zázračný prípravok, vďaka ktorému nebude potrebná žiadna plastika, pretože ide o jednoducho zázrak. Narážame teraz na tieto stránky… „https://www.mygreatskinroutineä(bodka)com/1085602.html?t=1&Network=Content&kw=&ad=231712598611&SiteTarget=a41662a130796d75.anonymous.google“

Lekárka Mudr. J. Baranová, PhD

Stránky uvádzajú „MUDr. J. Baranová, PhD ,Kandidátka Medicínskych vied, dermatologička vyššej kategórie, profesionálna kozmetologička. Členka organizácie European Instutite for Cosmetic & Aesthetic Dermatology (EICAD). Riaditeľka plastickej chirurgie. Pracovné skúsenosti: 20 rokov.“

My musíme reagovať. Kandidátka Medicínskych vied? To existuje? Aká kandidátka? Dermatologicka vyššej kategórie sme ani netušili, že vôbec nejaká existuje. Čo znamená vyššia kategória? Kozmetologička? Nakoniec riaditeľka plastickej chirurgie? Aká riaditeľka čoho? Všetkej chirurgie plastík na Slovensku? Jedno cez druhé a až je z toho príliš presolený guláš. Celé stránky sú jeden poriadne veľký podvod. Nič z toho, čo sa na nich nachádza, žiaľ nie je pravda. Výsledkom tak môže byť mnoho obetí tohto podvodného klamstva medzi ženami, na ktoré môže byť reklama zacielená.

Kde je pravda? Skutočná lekárka je zo Slovenska

Pravda je žiaľ taká, že podvodníci tentoraz okradli a zneužili slovenskú skutočnú lekárku a odborníčku na pokožku a estetickú medicínu. Jej fotografie a tvár si stiahli z oficiálnych stránok odborníčky z východného Slovenska z adresy: http://www.rclinic.eu . Jej tvár je zneužitá podvodníkmi, ktorí jej vymysleli iné meno, vymysleli krém, ktorý má odporúčať, no dáme aj ruku do ohňa, že skutočná pani ani len netuší, že ju podvodníci zneužili do podivnej hry. Jej tvár, zariadenie, imidž a prvý dojem tak vytvára imidž celkom inej značke, ktorá netvrdí v ničom pravdu a napriek tomu vkladá obrovské tisíce do reklamných kampaní, ktoré musia neustále tvoriť mimoriadny zisk na obetiach, keďže reklamná kampaň pokračuje bez zastavenia.

Stránky absolútne v ničom nehovoria pravdu

Všetky ťahy na vás na podporu predaja prípravku BIOXELAN smerujú na kliknutie na predajný web. Predajný web a cesta k nemu sa nachádzajú celkom dole. Stránky uvádzajú, že ak chcete vedieť viac, musíte prejsť na oficiálny web výrobcu. Čuduj sa svete, oficiálny web výrobcu je rovnaká stránka ako podvodný článok samotný. Rovnaká doména. Na ďalšej stránke je pár fotografií, niektoré sú dokonca ukradnuté z oficiálnych stránok certifikovaného systému pre permanentný make-up Conturemakeup, ktorý reálne funguje a nejde o žiadny podvod ale skutočnú fungujúcu úpravu úst či očných liniek. Podvodníci, o ktorých je dnes reč, ale stiahli tieto fotografie a vydávajú ich za svoje dielo.

Zarážajúce sú aj lekárky a odborníčky, ktoré majú slovenské mená. Žiaľ, ani jedna z nich neexistuje, nikdy na Slovensku možno ani nebola (viac v článku o falošnej asociácii).