Podvodné stránky Slovenská lekárska asociácia a falošní lekári

Ak ste to ešte nevedeli, tak na Slovensku máme aj taký web, ktorý sa nazýva stránkou s titulkom Slovenská lekárska asociácia. Asi nie každý...

Nestačili sme sa dnes čudovať, keď sme klikli na celkom nevinný banner na Centrum.sk po prihlásení do emailovej schránky. Bola na nej animovaná tvár s textom o mladej a staršej tvári. Nešlo na prvý pohľad o typicky podvodný banner, ale predsa len nám to nedalo a klikli sme. Banner vyzeral pomerne dôveryhodne a milo. Stránky, ktoré sa otvorili po kliknutí na reklamu už ale také krásne neboli. Ak ste to ešte nevedeli, tak na Slovensku máme aj taký web, ktorý sa nazýva stránkou s titulkom Slovenská lekárska asociácia. Asi nie každý podvodník si trúfa nazvať web priamo takto, ale dobre teda. Ide naozaj o stránku slovenskej lekárskej… čoho vlastne?

Slovenská lekárska asociácia

Na Slovensku existuje Slovenská lekárska spoločnosť (http://sls.sk) alebo Slovenská lekárska komora (www.Lekom.sk), ale blbosť ako Slovenská lekárska asociácia je celkom závažný problém. Je nad Slnko jasné, že podvodníci sa pokúšajú vytvoriť povedomie o akejsi oficialite, či skôr falošnej oficialite, ak stránku nazývajú takýmto názvom. Asociáciou je pritom už samotná komora, ktorá je jediná autorita, ktorú možno považovať za nejakú asociáciu lekárov. Potom určité menšie asociácie konkrétnych špecialistov, ok. Nič proti nim. No máme viacero proti Slovenskej lekárskej asociácii. Prečo?

Pretože je to podradná hnusná podvodná stránka, ktorá nemá skutočné a pravé absolútne nič. Do nadpisu síce niečo dali, no celý web je tak odborne brutálnym prejavom amaterizmu, že ho pokojne mohli nazvať. Slovenská bengálska prasaciácia a stále by si celá stránka zachovala svoju úroveň, ktorú má teraz.

Falošné stránky

Tieto stránky sú výsmech práce webmasterov a vývojárov. Primitívny kód, obrovské množstvo chýb, negramotný preklad do slovenčiny, primitívne nedostatky a vlastne jediná stránka bez podstránok a ďalších článkov. Jednostránkový podvodný text a fingovaný dizajn má vytvoriť dojem odborného portálu. Všetko toto podvodné svinstvo sa nachádza na adrese https://www.mygreatskinroutine(bodka)com/1085602.html?t=1&Network=Content&kw=&ad=231712598611&SiteTarget=a41662a130796d75.anonymous.google

Všetky ženy sú posťahované fotografie z internetu. Nevieme zistiť, ktorá stránka je originálna, no rovnaké fotografie zverejňuje veľké množstvo rôznych portálov a stránok prevažne v Rusku v spojitosti s mnohými prípravkami a látkami už mnoho rokov. Komentáre na tomto webe sú tiež podvodné. Nejde o žiadne komentáre, ale o umelo napísaný text priamo pri spustení stránky do kódu stránky. Neexistuje tu žiadny komentovací mechanizmus. Fotografie ľudí sú tiež posťahované z internetu. Nachádzajú sa dokonca v presnom poradí aj na iných stránkach v iných krajinách. Krásna bodka na záver celého podvodného webu je odkaz na oficiálny web predajcu. Podržte sa, v závere síce odkaz smeruje inam, no stále ste na rovnakej doméne. Oficiálny web výrobcu či predajcu je pritom rovnaký podvodný web, kde ste sa dozvedeli všetky predošlé zázraky. Ocitnete sa totiž na adrese: http://www.mygreatskinroutine(bodka)com/SK_official_web_site-ata/index.php

Nuž a tam je to opäť o falošných zákazníkoch, vymyslených účinkoch a podivnom ilegálnom predaji. Predaj, kde nie je jasné, kto predáva, čo s akým zložením, neuvádza všetky náležitosti obchodných podmienok a najmä z dôvodov, pre ktoré EÚ zavádza GDPR, nemôžeme nazvať inak ako podvodný. Stránky porušujú viacero zákonov Slovenskej republiky, nehovoriac o zavádzaní, klamstvách a podvodných výmysloch.

Ďalšie falošné lekárky

Na predajnom webe sa objavujú dve odborníčky. MUDr. Alžbeta Bartošíková a Margaréta Debnárová. Zameriame sa ale na prvú. To, že druhá je z fotobanky a nikdy neexistovala, nemusíme veľmi rozvádzať. No tá prvá? Jej presný pôvod nepoznáme, no zaujímavé je to, ako veľmi je fotografia obľúbená, keď ju tento podvodník používa bez obmeny.

http://www.bioxelan(bodka)com/SK_official_web_site-ata/ – na Slovensku Alžbeta Bartošíková



http://cz.thebiorecin(bodka)com/?c=sk – české stránky majú už Terezu Zavadilovú a vedľa Japonku nazvanú českým menom, CHA CHA CHA!!!

– české stránky majú už Terezu Zavadilovú a vedľa Japonku nazvanú českým menom, CHA CHA CHA!!! http://www.mysplendidface(bodka)com/CZ_official_web_site-tuv/index.php – pozor, Česi majú rovnakú pani aj pod ešte iným menom. Ako Eliška Brownová. Nestačila Tereza Zavadilová?

– pozor, Česi majú rovnakú pani aj pod ešte iným menom. Ako Eliška Brownová. Nestačila Tereza Zavadilová? http://bioretin(bodka)ru/?tid=1673810921&c=sk – samozrejme, že Rusi majú svoju verziu

– samozrejme, že Rusi majú svoju verziu http://103czaf.chelstrong(bodka)ru/p.php?page=1111 – a znova Rusi

– a znova Rusi http://www.getfirmskin(bodka)com/RO_official_web_site-bj1/index.php – Rumuni majú Feliciu Ronescu

– Rumuni majú Feliciu Ronescu http://kuts-miband(bodka)site / – aj táto verzia s Agné Jonuškaité je zaujímavá

/ – aj táto verzia s Agné Jonuškaité je zaujímavá http://kannapo(bodka)site/ – Alebo Tatiana Miculescu

– Alebo Tatiana Miculescu http://www.bioxelan(bodka)com/DE_official_web_site-yo6/ – V nemecku aj ako Elisabeth Braun alebo Berta Kohler

Na Facebooku si môžete pozrieť peknú galériu snímkov s rôznymi menami ako aj adresami podvodných stránok z celej Európy. nájdete ich na FB.com/Varovania v galérií pod názvom: Podvodné: Bioretin, BIOXELAN, Liftensyn. Názov korenšponduje s tým, pod akými rôznymi menami sa prípravok na stránkach uvádza.