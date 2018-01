Pozor: stránky Ústav Ochrany zdravia Slovenskej federácie sú podvod

Najnovšie máme na Slovensku podvodné stránky s názvom Ústav ochrany zdravia Slovenskej federácie, čo je podvodný nezmysel hneď niekoľko krát. Tak napríklad

Na Slovensku sa už niekoľko krát objavili rôzne falošné stránky, ktoré sa nazývajú rôzne, vždy však s pokusom o vytvorenie nebezpečenstva zámeny s inštitúciou alebo inou vierohodnou stránkou zdravotníckeho, či dokonca štátneho zdravotníckeho zamerania. Stránky, ktoré sa nazvú úradom, ústavom, inštitútom, oficiálnom lekárskym portálom a inými názvami nemôžu byť reálnym portálom, pokiaľ reálne stránka neuvádza jasný kontakt, pozadie, dostihnuteľné mená zodpovedných osôb a relevantnú kapacitu, ktorá za stránkami stojí.

Podvodníci získavajú na dôveryhodnosti

Nech sa nám akokoľvek zdá nepravdepodobné, že by tomuto niekto veril a klikol, opak je pravdou. Obrovské reklamné kampane na Facebook sú cielené práve podľa veku na staršie ženy. Tie v snahe vyriešiť svoj problém a pre zvedavosť na sľuby a zázraky na obrázkoch a v sloganoch, prečítajú viac o zázrakoch a lekároch, ktorí na takomto portáli vyhlasujú zázračné účinky, a skôr mu uveria, pretože lekári majú svoju tvár a informácie o tom, že už 15 rokov majú svoju ordináciu v Bratislave.

Podobných podvodov je skrátka veľa a staršie ženy, či priamo cielení potenciálni zákazníci nemusia vedieť rozoznávať podvodné stránky od skutočných. Hoci ide len o jednu fingovanú stranu bez ďalších stránok. Nie každému napadne overovať si miesto, kde prebieha možnosť nákupu. Stačí však pritom nakúpiť hlúposť na eBay za 5 dolárov, vyrobiť podvodnú stránku, vymyslieť zázračné účinky a lekárov a následne predávať za cenu 35 EUR so zľavou, pretože údajne to predtým stálo 150 EUR a to je teda zľava poriadna.

Najnovšie máme na Slovensku podvodné stránky s názvom Ústav ochrany zdravia Slovenskej federácie, čo je nezmysel hneď niekoľko krát. Tak napríklad:

očividný ruský preklad mohol vypustiť slovo federácia, ale prekladateľ na to kašľal.

Slovensko nie je federácia

Žiaden podobný portál neexistuje

Nemáme žiaden podobný ústav

Stránky, ktoré sa vydávajú za inštitúciu a reálne nie sú, porušujú zákon a vytvárajú nebezpečenstvo zámeny. Preto, pokiaľ ste sa stali obeťou týchto stránok, urobte si viacero sníkov obsahu, skôr ako stránky presťahujú alebo vypnú. Trestné oznámenie cielené na políciu obohaťte aj jedným podaním návrhu na preskúmanie ústavnej stránky priamo na Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. My ako nepoškodená strana a len upozorňovatelia, ktorí nemajú personálne a finančné prostriedky, viac nedokážeme problém riešiť.

Článok sa týka podvodných stránok propagovaných momentálne na Facebooku s cielením na široké spektrum potenciálnych obetí, stránky sú na adrese: http://pro-health.press(lomítko)go/click.php?key=sjhevcoft3f4fslu50de

Skúsenosťou sa s nami podelil aj čitateľ Martin, ktorý nás upozornil na aktuálnu reklamnú kampaň na Facebooku, ktorú si podvodníci platia.