Pozor na šmejdy (antibakteriálne gély a rúška) aj zo Zozu.sk

Zaráža nás fungovanie obchodu ZOZU.sk, ktorý vlastne nie je obchod. Je len akousi nákupnou galériou, ako sa sami nazývajú, presne ako HUGLO.SK. Nemáme však jasnú definíciu pojmu, ktorí si špekulanti vytvorili len preto, aby sa na nich nevzťahovali podmienky a zákony vzťahujúce na skutočné obchody. Pri HUGLO.sk a rozhýbala aj naša SOI.SK. Zozu.sk však vo veľkom inzeruje na Facebooku, ako keby si ani nevšimli, že prístup na tieto stránky už definitívne blokuje ESET antivírus ako stránky nebezpečné. Zaráža nás toto fungovanie. Jednak stránky nemôžeme otvoriť, pretože akceptovaná autorita ESET správne vyhodnocuje hrozby a na stránky ľudí vôbec nepustí. No nie každý má správne zabezpečený počítač. Na Facebooku je spustená reklamná kampaň, ktorá nezaskočí ani tak cenou antibakteriálneho gélu, ako tým, že predáva akýsi šmejd, ktorý kašle na nejaké duševné vlastníctvo, autorský zákon a ochrannú známku.

Obrázok: snímka z facebook príspevku s výrobkom IBECENDE – neznámeho výrobcu, neznámeho pôvodu a zloženia. V menšom obrázku ukážka dizajnu fľaše, jedného z niekoľkých dizajnov značky Dettol.

Použila obal, logo, dizajn fľaše, farby, a rôzne prvky antibakteriálneho gélu značky DETOLL a nasadili si do grafiky vlastný výtvor s názvom IBECENDE. Neznáma značka, ktorá dokonca nesie R v krúžku ako (REGISTERED) však nemá zo záhadných dôvodov žiadne renomé. Nachádzame ho v ponuke ďalších pochybných predajcov a ďalších galérii po celom svete. Pôvod vždy vedie do Číny a na Aliexpress, k jedinému predajcovi. IBECENDE je neznáma značka, pozostáva z jedinej snímky a pár ďalších odvodenín. Kopíruje dizajn, farby, a čo je najzvláštnejšie, hoci sa objavuje na tak veľa miestach, nikde neuvádzajú jeho značku. To je pritom prvoradé, budovanie jej etablovania na trhu, budovanie povedomia o získanej kvalite. Tu ale nejde o nalákanie na kvalitu, ale na to, že je to gél s údajným účinkom na rovnaký percentuálny počet baktérií, ktorý však nedokáže dosiahnuť hocijaký gél. Určite nie takýto necertifikovaný vynález neznámej fabriky. Akoby sa nesmela uvádzať značka.

Uvádzajú len „Sanitizer gel“, „Antibakterial gel“ alebo iné spojenia vedúce k pochopeniu, že má ísť o dezinfekciu a antibakteriálny gél, ako tomu je v prípade originálu, gélu od Dettol. Hrozí tu nebezpečenstvo zámeny a zneužívanie obchodného významu a povedomia originálnej značke. Zástupcovia DETTOL sa tak pokojne môžu ohradiť voči prenikaniu tohto šmejdu na slovenský trh a obchod, pardón, nákupná galéria má čo riešiť.

Prečo sme si dovolili vôbec postaviť sa k ZOZU.sk tak negatívne?

Pretože nerobí absolútne nič preto, aby sme považovali predaj, ponuku, popis a správanie za férové, skutočné, fungujúce a že nie je hrozbou. Na ZOZU.SK upozorňuje nie len ESET Anvitírus a ich ochranný štít, ale aj niekoľko médií:

https://www1.pluska.sk/spravy/koronavirus/pozor-smejdov-ktori-ryzuju-koronaviruse-zaplatite-ruska-nedostanete-nic

SK upozorňuje na klon na adrese HUGLO.SK – https://www.poradte.sk/spolocnost/710-zozu-sk-huglo-sk-poridsi-sk-recenzie.html

Zaujímavý článok so zoznamom všetkých šmejdo-špinavých stránok: https://www.poradte.cz/spolecnost/61676-podvodne-eshopy-recenze.html – článok uvádza rozsiahly zoznam: (modelty.cz, poridsi.cz, bezdopravneho.cz, vevio.cz, onlando.cz, onlinedia.cz, aurora-ignite.cz, diamido.cz, whitero.cz, shopyre.cz, rubelo.cz, sparkero.cz, wonkio.cz, ponly.cz, wolfio.cz, huglo.cz, clothify.cz, calvil.cz, finessio.cz, zozu.cz, supry.cz, ambior.cz, zeventa.cz, eleganos.cz, crafito.cz, anvaro.cz, modety.cz, beawty.cz, rivalenti.cz, dresser.cz, blackpanda.cz, velomont.cz, kupomat.cz, whitepanda.cz, zelenyzabak.cz, simplee.cz, modryholub.cz, fialo.cz, zento.cz, tall.cz, goldero.cz, tayro.cz, taker.cz, ulzo.cz, lavilon.cz, monilo.cz, monkero.cz, extrao.cz, blackhero.cz, lunara.cz, zizer.cz) niektoré portály sme už uviedli v našom článku o HUGLO.SK.

Ich Facebook je tiež zaujímavý. Žiaden obsah, akoby sa báli získať akýkoľvek komentár. https://www.facebook.com/pages/category/E-commerce-Website/Zozusk-109854857270114/

Prosíme zodpovedných za podvodné, nekalé, nechutné, šmejdárske, zahmlievacie, zavádzajúce a vôbec klamlivé stránky a pochybné predaje, aby konali jasne a férovo voči ľuďom. O to viac, ak idú ryžovať na aktuálnom období poznačenom koronavírusom. Pokiaľ nesúhlasia s tým, že je o nich zmienka na miestach ako je hoax.sk, tak do pekla na čo robia a konajú tak, aby vyvolávali zámerne tak rozsiahlu nespokojnosť a obavy ľudí o ich peniaze alebo zdravie. Neexistuje tak možnosť, že sa napríklad aj ZOZU.SK objavuje na HOAX.SK ako hrozba bez príčiny.