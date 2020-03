Varovanie pred obchodom HUGLO.sk, pripraví vás o peniaze aj kartu

Ohodnoťte článok

Upozorňujete nás na podozrivé správanie obchodu HUGLO.SK, ktorý je síce zahraničným obchodom, no vďaka otvoreniu domén SK aj zahraničiu si ju zaregistrovali zahraniční špekulanti. Nič, čo ste zaplatili obchodu HUGLO.sk pravdepodobne nezískate. Podozrivé je aj to, že HUGLO.sk disponuje vlastnou platobnou bránou, respektíve nevyužíva autoritu používanú bežne v našich končinách, ale pretiahne peniaze cez zadané čísla a údaje z karty cez neznámy systém.Na HUGLO.SK prekvapivo upozorňuje aj SOI.sk, čo hodnotíme veľmi kladne. Ide o prípad, kedy zrejme viacero nepsokojných zákazníkov – podvedených ľudí čakajúcich svoje zásielky, bojovali za svoje peniaze a tak oslovili aj túto autoritu. My samozrejme môžeme len potvrdiť všetk oto, na čo upozorňuje SOI.SK v nasledovnom článku.

Dodávame, že HUGLO.SK mohlo v počiatku reálne nejaké objednávky odoslať. V súčasnosti však len prijíma peniaze, zásielky neodosiela a peniaze si ponecháva. Národný registrátor nijako nezakročil a ponecháva doménu aktívnu. Stránky sú bez akejkoľvek varovnej správy, či zásahu polície stále bez zmeny aktívne. Ideálny stav by bol, ak by po vzore USA dokázali orgány činné v trestnom konaní zasiahnuť a upozorňovať na stránky mechanizmami upozornení, či varovných správ, prípadne úplného blokovania. Vzhľadom na slovenské podmienky je dobré na obchod upozorniť a varovať na ďalšom mieste o tomto podozrivom obchode, ktorý pripravil už nejedného Slováka o peniaze.

Pochybné pozadie:

HUGLO má zvláštny marketing. Láka na zmiešaný tovar v úžasných cenách s čínskym pozadím. Je v češtine a pritom cielený na Slovensko.

Sami sa nazývajú nákupnou galériou

Všímame si nátlakovú psychologickú taktiku odpočítavania zlacnenej ceny a teda platnosti ponuky, ktorá núti premýšľať a nakupovať neuvážene.

Namiesto slovenskej vlajky používajú českú, pritom podmienky majú príliš všeobecné a v slovenčine.

Ako prevádzkovateľa uvádzajú ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie. V takom prípade postupujte v riešení sporu podľa inštrukcií SOI.SK kontaktovaním: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK(zavináč)ec.europa.eu, web: www.esc-sr.sk.

Pozrite si priamo ich odporúčania – Európske spotrebiteľské centrum – odkaz >>>

Odporúčame podať trestné oznámenie na príslušnom policajnom oddelení pre vec podvodu. Poškodeným odporúčame spojiť svoje trestné oznámenia do jedného, pre prípad možného stotožnenia páchateľa v prípade násobenej škody.

Texty nezmyselne miešajú češtinu, akoby autor tejto zostavy ani nevedel čo robí a možno nie je ani zo Slovenska, ba ani z Česka.

Platba aj hodnotenia zákazníkov sú zlý vtip

Nehorázne klamstvo. Pri objednávke sa zobrazujú fotografie a mená údajných zákazníkov. Ako je možné, že majú fotografie zákazníkov? Ako je možné, že zákazníci píšu ako pologramotní dementi? Ako je možné, že fotografie zákazníkov sú pokradnuté z rôznych miest na internete a nikto z nich reálne neexistuje? Asi preto, že je táto súčasť celkom fingovaná.

Pri platbe kartou ale spozornite. Pokiaľ ste tejto stránke zadali čísla z karty priamo do ich webu a nie do platobnej brány, predstavujú bezpečnostné riziko. Upozorňujeme, že čísla z karty si nepamätá banka, či inštitúcia, ale môžu byť v rukách páchateľov a autorov tejto stránky. Je nemysliteľné, aby mali bránu priamo spojenú so svojim registračným objednávkovým formulárom. Vzhľadom na tento fakt odporúčame preventívne kartu blokovať a nechať si vystaviť novú. Ide o menší poplatok, ako stiahnutie celej výplaty, len čo vám príde na účet.

Zaujímavosťou je, že HUGLO.CZ je ochranným softwarom ako je ESET blokované pre podozrivú činnosť, kým HUGLO.sk je ponechávané. Zrejme stále neohlásené.

Zvláštnosťou je nález zmienky o ROPETA LTD v súvislosti s českým podnikateľským prostredím. V tom sa však neorientujeme.

Ďalšie podobné alebo obdobné príklady vzhľadom, alebo ponukou:

rivalenti.cz – klon prepieraného prípadu.

vevio.cz – slávny obchod najmä zo záveru roka 2019 za jeho praktiky. Jeho praktiky sú stále živé aj na dTeste. postazdarma.cz je tiež obchod, na ktorý ľudia upozorňujú, hoci tovar dodáva, niekedy s komplikáciami. Celková spokojnosť s obchodom 3,3 z 5 na Heureka.cz, a zaujímavá aj na zbozi.cz, alebo srovname.cz. Aspoň má skutočné sídlo a má záujem komunikovať. Čo si potom myslíte o velomont.com , keď ide o klon jedného z uvedených prípadov? Slušný počet sťažností na dTeste. U susedov varujú aj pred zvláštnou sériou obchodov, ktorá už nefunguje. Totožným hlásením však svedčí o tom, že predtým na doménach fungovala sieť klonovaných eshopov a tie sa tvária ako odstavené s kontaktom na jednotlivé miesta. Uvádzajú ich ako domény monkero.cz, blackhero.cz, goldero.cz, modelty.cz, , ulzo.cz, tall.cz, dresser.cz, huglo.cz, blackpanda.cz, taker.cz, zento.cz …

Upozornenie:

Nikdy nenakupujte na stránkach, ktoré nemajú jasné pozadie. Nemajú prevádzkovateľa, jasné kontaktné údaje, informácie o pozadí. Zároveň takých, ktoré nekomunikujú v jednotnom jazyku, ale v hatlanine česko-slovensko-anglickej s prvkami polštiny, čo je najčastejší prípad podvodných stránok a obchodov. Je nevyhnutné overovať neznáme eshopy, neznáme domény vyhľadávaním a hľadaním iných zmienok. Uistite sa tak, či vôbec eshop existuje, alebo je práčkou peňazí, ktorá sa hrá na eshop a pritom sama zrejme nedisponuje žiadnou zásobou tovaru. V žiadnom prípade neuvádzajte údaje svojej karty priamo do stránok, o to viac, ak ide o stránky neznáme a pochybné. Celý nami uvedený rozbor je spísaný na základe jasných a evidentných vlastností stránok počas 2. marca 2020.