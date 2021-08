Upozorňujete na podivné praktiky obchodu laureshop.eu. Na toto pozor! 4.6 (92%) 5 hlas[ov]

Nákupné galérie sú nový pojem, na ktorý upozorňuje aj kniha (Ne)bezpečný internet. Nejde o eshop, ale o akýsi podivný druh portálu, ktorý po zakúpení tovaru vybehne von na ebay či aliexpres a tovar nakúpi pre vás tam. Bez záruk, bez istoty, že nakúpi presne to isté a pravdepodobne kúpi nejaký ukrutný nepoužiteľný šmejd. Skúsenosti Slovákov sú rôzne. Najčastejšie spojené s obchodmi, teda nákupnými galériami bonky.sk a suprisimo.sk. Jedne z posledných podobných projektov je laureshop.eu, ktorý má tiež dosť zásadných podivností, pre ktoré je dobré sa predajcovi vyhnúť.

Laureshop.eu, nový hráč medzi “nákupnými galériami”

Upozorňujeme na nasledovných niekoľko zásadných bodov, pre ktoré sa zmienka o laureshop.eu na hoax.sk objavuje oprávnene. Ohradzujeme sa preto voči obvineniu znevažovania značky, či poškodzovania značky, keďže preukázateľnew koná v rozpore so zákonom. V slovenskom jazyku je prístupný a oslovuje slovenského spotrebiteľa, ktorému pritom neponúka prezentovanú kvalitu a záruky. Ak už ste nakúpili, pripravte sa na nervy, starosti, komunikáciu a sklamania. Teda ak vôbec tovar príde a nevyzve vás colný úrad na zaplatenie cla, čo bude tiež vtipný príbeh, ak nebude sedieť to, čo máte v objednávke s tým, čo má o objednávke colný úrad.

Problém: doména tvrdí, že je na trhu 7 rokov

Laureshop.eu na svojom logu tvrdí, že je na trhu od 2007 roku. Tomu by sme radi verili. V skutočnosti bola doména zakúpená v roku 2020 a dokazuje to register EURID. Logo sa prezentuje akousi silnou niekoľkoročnou históriou, ktorá však akosi stráca zmysel.

Problém: server je v Nigérii

Sakra, aký je to úspešný európsky eshop, ak síce má EU doménu, ale server v Nigérii? Sídlo firmy sa na stránke uvádza v štáte Delaware (USA), takže tu niečo poriadne smrdí. Nikto normálny z USA by si nespájal web so serverom v Nigérii. Rýchlosť načítavania, spoľahlivosť, stabilita, vymožiteľnosť práva svojim spôsobom tiež. No tu to očividne funguje inak.

Problém: Mystery box je naozaj “mystery”

Ich záhadný balíček Mystery box už sklamal jednu z našich čitateliek. Najskôr sa uvádzal ako AMAZON nepredaná alebo vrátená elektronika, nakoniec zákazníčku čakali problémy s podivnou cenou na colnom úrade. Zaplatila clo za tovar, ktorý vo vnútri mystery boxu nemal hodnotu zaplateného cla, nie to cenu, ktorú zaplatila samotnému predajcovi. Niekedy balíček dorazí, inokedy nie. No zatiaľ sme nepočuli o prípade, že by tovar dorazil a zákazník by bol spokojný. Radi by sme upozornili, že balíček uvádzaný ako mystery box, ktorý používa spojenie, že ide o “AMAZON” zásielky a nevyzdvihnuté zásielky a pod. je výmysel. Niečo také nie je možné. Amazon si svoje nedoručené zásielky rieši inak a určite na to nepoužíva nejakých neznámych predajcov. Najmä by nepoužívali AMAZON v názve svojej služby.

Problém: kde je firma MULLER STORES LLC?

Kontaktovať túto firmu je zázrak. Prevádzkovateľ je ukrytý pod firmou, ktorú Google ani nepozná. Respektíve pozná ju z jediného webu, no viac sa firma neprezentuje nikde žiadnym slovom, či spojením. Na rovnakej adrese sa pritom nachádza viacero firiem. Pravdepodobne ide o rovnaký systém, aký u nás poznáme pod “schránkové firmy”, čiže drobné a rôzne iné firmy, ktoré využívajú schránku, ak nemajú iné sídlo. Uvádzané sú na adrese: https://www.bizapedia.com/addresses/910-foulk-road-suite-201-wilmington-de-19803.html pričom sídlo a prevádzku uvádzajú na stránke: https://laureshop.eu/obchodne-podmienky/?v=13dd621f2711

Problém: podmienky…. to je čo?

Obchodné podmienky obchodov na Slovensku podliehajú určitým povinnostiam a nárokom Obchodného zákonníka. Skutočné obchody si dávajú záležať, aby mali obchodné podmienky platné aj vzhľadom na platnú legislatívu. V obchodných podmienkach tohto čuda sa uvádza niekoľko zaujímavostí. Sám seba nazýva nákupnou galériou, no používa často krát nezmyselné spojenia a podivnosti, ktoré by mali každého zákazníka (ak by obchodné podmienky čítal) zneistiť. Nehorázne hlúposti a nezmysly, slová, ktoré nedávajú potrebný zmysel. Nakoniec sa dopzviete, že vy vlastne nenakupujete. Úhradou ste v tomto obchode dali “návrh”.

Problém: nikdy neposkytujte čísla z karty nejakému “eshopu” priamo do jeho rozhrania… ak ide o projekt ako tento.

Ak poskytnete čísla z karty obchodu ako alza.sk alebo martinus.sk, eščte je to pochopiteľné. Nepochopiteľné však bude, ak čísla karty poskytnete priamo rozhraniu neznámeho eshopu, ktorý si poriadne nepreveríte. Je nemysliteľné ukladať tieto údaje do pamäte neznámeho nástroja, ktorý ani nevyužíva riadnu platobnú bránu, ale priamo vo vlastnej réžii si sťahuje vaše peniaze z karty sám.

Problém: Ak si zakúpite tovar, stávate sa VIP členom, pozor

Ak si zakúpite tovar, príde šok. Zisťujete, že ste sa stali členom VIP sekcie a platíte si tak členstvo. Samozrejme prídu obavy z toho, že ste uhradili niečo, čo nechcete a hlavne že nejaké členstvo si bude strhávať platby. Ak ste naozaj poskytli čísla karty tomuto podivnému projektu, bezodkladne blokujte kartu, presúvajte peniaze z karty inam a nedovoľte, aby ste prišli o peniaze na účte. Banky sú na tieto telefonáty pripravené a blokujú veľmi rýchlo. Neváhajte. Ak má byť trest za nepozornosť a neuvážené nakupovanie bez preverovania predajcu len poplatok za vystavenie novej karty, je to stále lepšie, ako 89 EUR, či iná suma, podľa nákupu…. + členstvo vo VIP sekcii, o čom sa dozviete až z nehoráznych podmienok.

Problém: falošné tvrdenia o nákupoch

V dolnom rohu vybiehajú informácie o tom, že Alžbeta z mesta Bardejov nakúpila nejaký tovar. Pred pár minútami to zobrazovalo klamlivé údaje o čase 4 hodiny pred. Teraz zobrazuje pár sekúnd. Dokonca aj o tretej ráno tam prebiehajú horlivé nákupy. Tieto notifikácie sú však klamlivé. Sú generované. Po čase sa síce premiešajú, ale opakujú. Majú vás prinútiť uvažovať o nákupe a navodiť dojem, že je eshop mimoriadne úspešný.

