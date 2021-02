Varovanie: podvodné obchody značiek COLUMBIA, SUPRA a ETNIES 4.5 (90%) 2 hlas[ov]

Podvodné eshopy, ktoré predávajú značku oblečenia Columbia, Supra, alebo Etnies, rôzne doménové názvy, každý sa pokúša zaujať nejakým slovom, alebo priamou značkou. Podvodník dnes nemá problém zakúpiť si SK doménu, pretože SK doména už dávno nie je chránená. Tri rôzne domény, na ktoré nás upozornil čitateľ Lukáš, dopĺňame o ďalšie domény a značky aktuálne pre február 2021, ku ktorým sa nám podarilo dostať v priebehu pár sekúnd vyhľadávania zliav a dobrých ponúk na bundy značky COLUMBIA. Do pasce sa tak dá dostať veľmi rýchlo.

Ide o nasledovné podvodné, reálne nepredávajúce eshopy:

Značka COLUMBIA

• bundyeshop.sk

• columbiaoutletsk.sk

• columbiasportswearslovensko.com

• columbiask.biz

Značka SUPRA

supraslovensko.com

Značka ETNIES

etniestenisky.sk

Pozor na podvodné obchody

Všetky miesta majú spoločné prvky, ktoré by mali byť varovaním pred nákupom na týchto miestach. Nedávno sme mali identické prípady v rámci značky Dr. Martens, HUGO BOSS, predtým aj PUMA.

Spoločné vlastnosti všetkých podvodných webov sú vždy tie isté. Akonáhle narazíte na obchody popisované v nasledujúcich bodoch, rýchlo preč. Žiadna lákavá cena nestojí za vyskúšanie, či vami nájdený prípad bude výnimkou. Pravdepodobne nebude. Pokojne môžete prísť o svoje peniaze, alebo ešte väčšiu sumu.

Žiaden prevádzkovateľ, žiadne popis, žiaden kontakt

Obchodné podmienky sú len výsmech. Eshop nespĺňa základné nároky na fungovanie obchodu online, čiže ani len neuvádza nič k ochrane osobných údajov tak, aby to dávalo logiku.

Strašná jazyková úprava

Sľuby poštovného zadarmo a neuveriteľné zľavy

Žiadna kamenná predajňa, žiadna adresa, žiadne sídlo, iba ak formulár

Žiadna recenzia a hodnotenie eshopu pri novej doméne, alebo varovanie na HOAX.SK, ak sme sa o nej už dozvedeli.

Platobná brána hneď vedľa okien s vyplnenou adresou? Ale no ták!

Čo reálne hrozí pri nákupe na týchto weboch?

Boli vytvorené účelovo. Na doméne, kde zotrvajú ponechané napospas svojmu osudu. Ak o nich niekto napíše pravdu, že čakajú na platiacich zákazníkov a nič zákazníkovi nepošlú, stále je to varovaním na jeden eshop a pokojne môžu žiť tie ďalšie. Podvodníci majú v zálohe niekoľko domén, kde eshop spustia, už spustili, alebo plánujú spustiť. Je skrátka ponechanou pascou, bez nejakej údržby. Vás nalákajú na úžasné ceny, hodíte si tovar do košíka, vyplníte osobné údaje a žiaľ, zaplatíte kartou. Údaje karty však nedávate do brány, ale do neznámeho obchodu. Hrozí, že topánky za 36 EUR si stiahnu 390 EUR, alebo platba 39 EUR odíde 10x. Stať sa môže čokoľvek. V základe však už pri prvej platbe peniaze odchádzajú do Číny a sú nenávratne preč.

Prosíme, pred tým, než budete dôverovať eshopu, ktorý neuvádza sídlo a ani si nemôžete preveriť, či naozaj predáva, existuje a má oprávnenie podnikať, skúste si preveriť, či na jeho doménu vedie aspoň nejaká skutočná pozitívna recenzia. Recenzia musí byť skutočná. Pretože:

ESHOP o ktorom nikto nepíše – je podozrivý, celkom čerstvý a ak spĺňa body v odrážkach, je to zámerne pripravený podvodný web, ktorý ešte nezískal hodnotenia a názory ľudí na fórach. Rýchlo preč.

– je podozrivý, celkom čerstvý a ak spĺňa body v odrážkach, je to zámerne pripravený podvodný web, ktorý ešte nezískal hodnotenia a názory ľudí na fórach. Rýchlo preč. ESHOP o ktorom sa píše negatívne – ten je jasný. Rýchlo preč

– ten je jasný. Rýchlo preč ESHOP o ktorom sa píše pozitívne? – skontrolujte si, či nevychvaľuje samotný web sám seba. Chvála na rovnako pochybnom webe je samochvála. Vtedy rýchlo preč. Falošných recenzií máme na internete plno. Sú na iných doménach, ale hoci je článok nazvaný ako “recenzia”, nebude vám na nej sedieť mnoho prvkov, jazyk, prílišná chvála a hlavne recenzia nebude skutočnou recenziou. Sú však zmienky o obchode reálne? Napríklad na heureka.sk, najnakup.sk, vo forach s vyšším výskytom ľudí? V takom prípade ste narazili na dôveryhodný obchod. To však neplatí o žiadnom z príkladov vyššie v čase február 2021. Ak si niekto niektorú z tých domén kúpi o pár rokov ako neuhradenú, môže byť toto tvrdenie už neaktuálne. Teraz je však bolestivo aktuálne.

