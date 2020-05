Falošný hoax o Rómoch zo Žehry, ktorí dostávajú zadarmo alkohol 5 (100%) 1 hlas[ov]

Internetom sa aj vďaka úmyselným hoaxom šíria zvesti o dodovaní rómskych osád slovenskými dańovými poplatníkmi. Údajne sa nakupujú potraviny za štátne a vozia Rómom. Výraznejší olej do ohňa prilieva konkrétny používateľ na Facebooku viac ako mnoho jednotlivcov ďalej. Zdieľa vymyslenú informáciu o osadníkoch zo Žehry, ktorí majú dostávať potraviny zadarmo. Napriek tomu, že existuje nákupný zoznam, pravidelné nakupovanie potravín na základe objednávky rómskych občanov. Na nákup nechodia oni, ale karanténny pracovníci. Za všetok tovar pritom Rómovia platia. Svojvolné hodnotenia, vymyslené tvrdenia o pravidelnom dotovaní za štátne a zmienky o alkohole pozostávajú len zo snímky. Prečo?

Novinár fotograf na mieste urobil niekoľko snímkov pečiva, mäsa, zeleniny a jogurtov. Akonáhle však došlo k nakladaniu alkoholu a nezdravých potravín, ktoré mimochodom nakupujú všetci bez rozdielu pleti, fotograf namieril objektív na skvelý záber. Niečo také si nemohol odpustiť. Akoby Róm držiaci pivo bol horší ako ne-Róm držiaci pivo. Skvelé sústo následne pre jednotlivcov, ktorí sa podujmú šíriť hoaxy, vymyslené správy a tvrdiť, že pivo dostal občan zadarmo.

Rád by som dodal, že obec Žehra mi je dobre známa. Osadníkov by som nenazýval osadníkmi a Žehranov len Rómami akoby boli práve tu podradná sorta nevednočoho. Ľudia tu žijú v bežných domoch. Práve Rómovia tu môžu mať aj lepšie vybavenú domácnosť, než bežná nerómska rodina. Celý príspevok vznikol a je viditeľný ako vehementná snaha zasievať nenávisť ta, kde to nie je nutné. Kde je vymyslený základ, zneužitá mediálna fotografia – tá konkrétna, pretože tá s paprikou a rožkami by nebola tak virálna.

Odporúčame, aby každý zvážil, či sa bude podieľať na klamstve, ako je toto. Tento prípad je zahrnutý aj do pripravovanej knihy, hoci v tom čase šlo o tri tisíc zdieľaní. Dnes je to takmer 6 tisíc zdieľaní. Čiže 6 tisíc ľudí na Slovensku, ktorí uverili a zároveň sa sami podujali na šírení tohto neovereného výmyslu. Takýto sme národ, túžime po nenávisti, nenávidime a verejne zdieľame prejavy nenávisti. Bez overovania a tak trochu logiky.

Verdikt:

Ide o hoax, vymyslenú správu. Najvýraznejšie z profilu konkrétneho jednotlivca. Odporúčame nezdieľať, príspevok nahlásiť, prípade upozorniť kohokoľvek z priateľov, kto sa zapojí do posilňovania virality tejto hlúposti. Zaujímavé je, že proti Fake News a hoaxom bojujú inštitúcie, organizácie, aj polícia. V tomto prípade ide o mimoriadne viditeľný a šírený hoax.

Mimochodom, zavítajte do Žehry. Má krásny románsky kostolík, na dohľad od Spišského hradu, Spišskej Kapituly, Bielej Brady a ešte viacerých ďalších zaujímavých miest na okolí. Aj tradičná ľudová architektúra v celom regióne má svoje hodnoty. Zdá sa mi, že Žehra sa momentálne spája len s alkoholom za štátne a to nie je správne. Najmä preto, že si to niekto vymyslel, pretože si to chcel vymyslieť a veci neoverovať.