Koronavírus-HOAX: švagra nechajú zomrieť, lebo má Covid-19

Upozorňujete nás na HOAX, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach, nie v originálnom príspevku, ale vo fotografii. Aj preto nie originál, pretože originál už zmizol z profilu samotného autora. Zostáva však ponechaný niekým, kto si snímku stihol spraviť. Z prezieravosti, alebo z akého dôvodu?

inzercia:



Testové znenie hoaxu:

„Prosím Vás o pomoc. Môj švagor ma rakovinu hrubého čreva a rozširuje samu to ďalej mali ho dnes hospitalizovať a urgentne operovať v B. Byst. žiaľ je pozitívny na Korónu poslali ho domov !

Jeho žena sa opýtala doktorov veď vidíte, že ma bolesť už týždeň nejedol a nespal zvíja sa v bolestiach, čo ak mi umrie, vy mu neposkytnete žiadnu pomoc?

ODPOVEĎ od pánov doktorov: Žiaľ musí byť v 10 dňovej karanténe ak umrie, tak umrie, žiaden doktor k nemu nepríde ani prvá pomoc!

ČO SA TO DEJE? MATOVIČ A SPOL ZABÍJA ĽUDÍ? PROSÍM VÁS POMOŽTE NÁM JE TO STRAŠNÉ SA NA TOHO CHLAPA POZERAŤ, STRÁCA SA NÁM PRED OČAMI PROSÍM ZDIEĽAJTE TO, VERÍM, ŽE DOBRÍ ĽUDIA A DOKTORI EŠTE NEVYMRELI!! “