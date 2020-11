Pozor na falošné Ministerstvo zdravotníctva SR a podvod s Dialine 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na podvodných stránkach herbsdiabetes.com sa nachádza, čuduj sa svete, portál falošného Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o identický portál, s akými bojujeme už niekoľko rokov. No tentoraz prestrelil na toľko, že to už nie je Slovenský lekársky portál, ale rovno stránka MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR. Samozrejme, vieme, že nejde o skutočnú stránku. V logu však používa slovenský erb, vyskladali si tak vlastné logo. Ak takéto stránky, ktorých reklamu objavila naša čitateľka Renata na webnoviny.sk (webnoviny.sk nemusí vedome zverejňovať reklamy, postačí, že podvodník zakúpi priestor u agentúry, či v systéme, ktorý zobrazuje tisíce reklám), otvoria menej skúsení čitatelia, veľmi ľahko uveria, že prezentované informácie sú naozaj dielom ministerstva, odborníkov, lekárov a pod.

foto: absurdná hlúposť. všetko, čo na tomto webe nájdete. Lenže mnohí používatelia internetu nemajú také pozorné oko, ako tí, ktorým už po vstupe na tieto stránky niečo nesedí.

herbsdiabetes.com a liek na cukrovku Dialine

Šmejd menom Dialine, za úžasnú cenu… hotový majland pre dôchodcov a reálne pacientov prežívajúcich od dávok po dávky či dôchodok, sa nám snaží vnútiť myšlienku, že nič nelieči cukrovku tak ako Dialine. Propaguje sa nám pomocou falošného magazínu, s falošným logom, primitívnym textom as hlúposťami v ňom. Stránky nemajú klikateľné prvky, majú falošné rôzne prvky, rôzne počítadlá. Falošné sú aj komentáre pod článkom. Narafičené vzhľadom podobné na Facebook pred rokmi. Fotografie diskutujúcich pochádzajú z množstva iných podvodných webov.

Doktor Frank Kuchler neexistuje!

Všimnite si odborníka. Jeho úsmev, meno, odbornosť – to všetko zapôsobí na ľudí. S takýmto stručným životopisom vytvára akúsi garanciu. Garanciu účinkov, dôvery. Ak ste na stránke Ministerstva zdravotníctva a oslovuje vás lekár s úžasným prostriedkom na vyliečenie starostí, má to niečo do seba. Povedzme, že vaše skúsenosti s internetom začali tento rok a nemáte ani poňatia, ako rozoznávať problémy od reality. Toto je však problém. Onen doktor Frank Kuchler však neexistuje. Meno je vymyslené, aj príbeh o ňom rovnako. Doktor, najlepší endokrinológ a diabetológ v Nemecku. Dĺžka praxe – 35 rokov. Čo je na tom celom najdivnejšie?

Ten babrák, ktorý uplietol tento podvodný web, tu nenasadil čistú fotografiu, ale tú testovaciu. Akoby dočasnú, s ktorou pracujete pri výrobe stránok skôr, než kúpite definitívnu fotografiu podľa požiadaviek zákazníka. Tak to robia vývojárske štúdia, ak kupujú fotografie z fotobanky. Babrák, ktorý sa postaral o tento fingovaný podvodný web, tu nasadil testovaciu fotografiu z fotobanky a ponechal ju aj s vodoznakmi. Možno ju ukradol tak ako ju našiel a záujem kupovať licencovanú podobizeň nemusel mať od začiatku. Po priblížení sa vám zobrazí vodoznak fotobanky ENVATO. Sám podvodník sa tak usvedčuje z toho, že lekár neexistuje a fotografia, či identita je nafingovaná. Na fotografii je fotomodel oblečený ako lekár. Jeho fotografia nemala slúžiť na podvodné praktiky, ale skôr pre médiá, ktoré píšu o zdravotníckych témach a fotografia tak mohla poslúžiť ako ilustračná snímka.

Aj tu sa stretávame s nepochopením, keďže, ako nám píšu jednodlitvci – fotobanky sa podľa nich podieľajú na podvode, ak predávajú fotografie podvodníkom. Takýto názor je nesprávny. Fotobanky slúžia tam, kde nie je možné fotiť kvalitnú snímku vo vlastnej réžii. Ak ju použije podvodník, zneužíva ju, podobne ako iné materiály, logá a pod.

Upozornenie:

Iné, ako oficiálne stránky Ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/ – neexistujú. Akýkoľvek pokus prezentovať sa ako vládna inštitúcia je vážnym porušením zákona. Tento podvodník má za sebou mnoho falošných stránok. Upozorňujeme na tento typ podvodov niekoľko rokov, zostávame pritom jediní, ktorí sa naďalej zaoberajú niečím takým. Sledujeme rôzne prípady, kedy autor prestrelí. Tentoraz prestrelil naozaj ďaleko, pretože nafingovať logo takto váženej organizácie, či úradu, to chce nie len odvahu, ale aj dostatočnú ozvenu v dutine lebečnej. Nedôverujte ničomu, čo tieto stránky a jej podobné, prezentujú. Dialine nie je taký zázrak, ako ho prezentujú. Neviete nič o jeho zložení, pôvode, autoroch… nič.

