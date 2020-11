Pozor na falošné eshopy: sfjj.sk, reeboktenisky.sk a reebokvypredaj.sk 5 (100%) 1 hlas[ov]

Pozorný čitateľ nás upozornil na podozrivé eshopy, internetové obchody predávajúce značkovú obuv Reebok. Celkovo až tri obchody v slovenskom jazyku uvádzajú mimoriadne lákajú ponuku.

Peknú, hoci jednoducho grafickú úpravu, žiadne konkrétne akcie, skôr od iných miest preberanú grafiku. Môžete získať pocit, že objednávkou ušetríte za kvalitnú značkovú obuv. Zakúpená slovenská doména ale neprináša žiadnu záruku. Všetky tri domény:

https://reebokvypredaj.sk http://www.reeboktenisky.sk/ http://www.sfjj.sk

Falošné Reebok eshopy s vlastnou platobnou bránou

Totiž pod sebou ukrývajú nebezpečné podvodné obchody, ktorým sa veľkým oblúkom vyhnite. Ide o obchody prevádzkované rovnakým čínskym podvodníkom, ako je tomu pri iných u nás už prezentovaných obchodoch. Všetok obsah je generovaný, databáza produktov je zdieľaná a kopírovaná na rôzne iné domény. Kontakt je výsmech, spôsoby komunikácie s obchodom nie sú. Obchodné podmienky sú nereálne a slovenčina je tak strašná, že by nespozornel len slovenčinár, ale ktokoľvek so zmyslom pre gramatiku.

Podvodné stránky sú rizikové, pretože žiaden tovar nemajú. Pri registrácii a údajnej platbe za tovar síce zadávate údaje z karty, no vkladáte ich nie do platobnej brány, ale priamo do tohto podvodného eshopu. To znamená, že formulár eshopu a ktokoľvek na pozadí, získa všetky údaje z karty, narába s nimi a nechá si na svoje účty previesť čiastku za tenisky, prípadne aj niečo navyše. Keďže je podvodných stránok nespočetne veľa, postačí odstaviť jednu doménu a podvodník pokračuje neohrozene ďalej na inej doméne o ktorej sa nikde nepíše. My dnes vďaka Rasťovi varujeme pred týmito troma, ktoré sú rovnaké, rovnako nebezpečné a teda nepredávajú tovar, ale zahrávajú sa s vašou platobnou kartou.

Ide o zneužitie značky, jej oficiálnych materiálov, názvov, grafík, modelov tenisiek a vlastných ochranných známok. Nimi operuje a láka do pasce podvodník,, ktorý sa na internete pohybuje naďalej beztrestne. Opakovane odporúčame mimoriadnu obozretnosť pred tým, kde vkladáte čísla z platobnej karty. Na túto tému falošných obchodov a platieb kartou upozorňujeme aj v knihe (Ne)bezpečný internet.

