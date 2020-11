Falošné emaily a dobierky zásielok z DHL samozrejme nie sú z DHL 5 (100%) 1 hlas[ov]

Celé roky v minulosti tieto emaily skúšali svoje šťastie a lákali ľudí do pasce. Bol to v minulosti napríklad Fedex, UPS, GLS, v posledných mesiacoch výrazne Slovenská pošta. Bežné známe doručovateľské spoločnosti a zneužité do podvodu. Ich logá, názvy, výrazy, typ služieb použitý do nereálnej hlúposti.

Dokonca poznáme niekoľko rôznych variácií textu o tom, že zásielka čaká na pošte a je nutné zaplatiť dobierku. Pošta síce inovuje, ale nikdy nie tak, aby požadovala emailom bez oslovenia cudzích ľudí uhradiť dobierky. Drobná suma? Samozrejme. To je jej účelom. Pri takto drobnej sume sa nebude polícia zaoberať žiadnou hrozbou. Lenže ak uhrádzate onú platbu 4,99 eur vo falošnej platobnej bráne, reálne z účtu odíde oveľa viac. Tentoraz podvodníci využívajú DHL. Kuriérsku spoločnosť, ktorá už bola svojho času veľa krát zneužitá na to isté. Dnes majú emaily ale slovenské znenie a snažia sa vyzerať, že sú to, za čo sa vydávajú. Dnes poštu a kuriérov využíva viac ľudí. Sedíme doma, objednávame. Takže aj šanca zaujať ľudí opätovným zneužitím DHL tu je.

Ako spoznať falošný email od DHL a iných tohto typu?

Spoznať takýto email je veľmi ľahké. Postačí prejsť kurzorom nad odkaz a objaví sa skutočný cieľ.

Umožňuje to klasický Outlook, ale aj mnoho prehliadačov ako Mozila Firefox, Chrome, IE/Edge, emailové rozhrania poskytovateľov schránok (obsah sa môže objavovať v dolnom ľavom rohu.)

Upozornenie

Neodporúčame uhrádzať akúkoľvek podobnú službu. Najmä nič podobné, ako dobierka bez prijatia samotnej zásielky, neexistuje. Akýkoľvek podobný prípad sa snaží využiť riziko možnej zámeny a nepozornosti. NIe každý máme skúsenosti s doručovaním na dennom poriadku. Pre niekoho môže ísť o premiéru a nemusí mať ani dostatočne zabezpečený počítač, aby ho chytrý anitvírus upozornil na už predtým inými miestami nahlásenú podvodnú stránku. Tak sa môže nechránený dostať priamo do falošného rozhrania a platobnej brány, ktorá si odchytí všetky údaje o karte a ďalej bude s vašimi peniazmi narábať ako keby boli jeho vlastné.

