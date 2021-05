Oživená podvodná stránka Campedd a falošná súťaž, naleteli desaťtisíce 5 (100%) 1 hlas[ov]

Absurdná a ťažko uveriteľná súťaž Campedd na Facebooku sľubuje pre 50 rodín drobný domček. Hoci malá stavba, reálne však z materiálov za ťažkých niekoľko desiatok tisíc eur a hoci tu viacero vecí nehrá, 10 000 ľudí tomu uverilo. Absurdná, pretože 50 rodín odmeniť len za zdieľanie novým mini domčekom je naozaj ťažko uveriteľné. Celý príbeh stránky CAMPEDD ale vyzerá sľubne.

O niečo viac si dal podvodník záležať na vzhľade, no stále je to podvodná súťaž, ktorá nemá sponzora, pozadie, jasné podmienky a nejakú históriu. Okrem toho, Campedd sme tu už mali s jedným D, len sa nejako schovala, keď bolo príliš horúco. Stránka bez jasného cieľa, prevádzkovateľa, stránok, emailu, pozadia, čohokoľvek sľubuje neuveriteľnú cenu za pár klikov. Význam súťaže uniká… hoci podvodné súťaže majú zväčša cieľ oklamať vás a vybabrať s vami. A to plnohodnotne.

Originál je z USA, ide o architektonický koncept netradičného bývania

Stránka používa krásne profesionálne fotografie architektonického návrhu z amerického štúdia https://www.newfrontierdesign.com/ s ich konceptom s názvom ALPHA. Podvodné stránky a ich falošná súťaž tu prevádza hlúposť, keďže tento dom ie je z Európy, stránka ním teda ani nedisponuje a je aj po stránke diela a autorstva výlučne vo vlastníctve New Frontier Design, ktoré sa nijakým spôsobom nespája s nejakým anonymným šmejdom skrytým za facebook stránkou. Stručne a jasne napísané. Veríme, že sa teraz nedočkáme emailov, ktoré na nás útočia, že popierame skutočné súťaže a šírime hoaxy o falošných súťažiach. Sme radi za každý email od čitateľa. Dokonca aj za tie, kde sa chytáme a hlavu.

Compedd je len oživený starý známy podvodný šmejd

Keďže táto súťaž je presne taká istá podvodná, ako mnoho tých, ktorým sa celé roky venujeme, nebudeme podrobne spresňovať, čo všetko je na tejto súťaži zlé. Budeme radi, ak siahnete po našich článkoch a dozviete sa viac. Ešte radšej budeme, ak oslovíte všetkých priateľov, ktorí náhodou tento vymyslený blud zdieľajú, aby nenapomáhali viralite. A budeme najradšej, ak siahnete po knižke (Ne)bezpečný internet, pochopíte princípy a postupy fungovania týchto podvodníkov a pustíte sa do aktívneho boja, nahlasovania, medializácie a k tej správne občianskej nespokojnosti. Čo iné nám zostáva, ak si voči týmto šmejdom nedokážu poradiť ani Polícia a ani Facebook.

Upozornil čitateľ Michal.

