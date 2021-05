Movenol nie je zázrak na vaše kĺby, ale ďalší podvodný šmejd 5 (100%) 1 hlas[ov]

Šmejdy na internete kúpite ľahko. Postačí, ak nepoznáte nástroje, akými možno overiť tvrdenia falošných lekárov a vôbec fakt, či sú falošní, alebo nie. Každý sa pripájame v určitom čase a pri určitej úrovni znalostí. Preto sa nemožno smiať z tých, čo pokladajú stránky falošných prípravkov a rôzne pofidérne blogy za dôveryhodné. Ak niekto nemá skúsenosť a nevie, ako hrozbu rozoznávať, od toho je tu vzdelávanie, školy, rodina, priatelia, médiá a my.

Ak všetko ostatné zlyháva, aspoň my, hoci od vydania knihy (Ne)bezpečný internet hovoríme o oslabovaní pôsobenia. Movenol je jeden z tých prípravkov, ktoré nás zdvihnú zo stoličky. Prichádza totiž suverénne s tvrdeniami o zázračnej liečbe. Na internete sa o ňom hovorí v superlatívoch, no ak sa bližšie pozriete, v skutočnosti to nie je pravda.

Movenol vychvaľujú len iné podvodné weby

Ak by ste hlbšie analyzovali miesta, ktoré sa tvária ako recenzné portály a tie, ktoré vychvaľujú jeho účinky, ide o pochybné portály s „recenziami“. Lenže tieto portály recenzujú aj ďalšie pochybné prípravky a podvodné kampane. Smerujú na podvodné stránky s falošnými lekármi a nemožno tak takýmto stránkam vlastne veriť nič. Najmä recenzie na Movenol sú stále o tom istom – spomína sa len a len úspešná liečba, účinky a údajne niečo o zložení. Text nie je celkom zrozumiteľný, nikdy sa neodvoláva na oficiálne zdroje, štúdie, databáze liečív, autority. Na samotných predajných stránkach sa však nachádza nejaký vymyslený lekár, nejakí vymyslení zákazníci a pacienti a množstvo vymyslených bludov.

Vo výsledku je celý podvod vytvorený tak, aby oklamal tých, ktorí majú zdravotné ťažkosti a potrebujú pomoc a zároveň nemajú skúsenosti s tým, ako podvodný web vyzerá. Predražené placebo, alebo len prípravok neistého obsahu, zloženia, účinkov a výroby. Asi tak. Movenol nie je žiadnou oficiálnou liečivou látkou či prípravkom, o ktorom by informoval renomovaný portál, či zdroj. Nekúpite ho v lekárni, ale len cez podvodnú sieť stránok a falošných recenzií. Nevedno čo si zákazník zakúpi, zaplatí a získa tým len a len predajca.

Pozor na podvod

Údajný prezentovaný vedec prof. Jaroslav Gazdag stojaci za prípravkom radšej nech nepozdvihuje vašu hrdosť, že sa práve Slovákovi podaril veľký objav. Šok sa nekoná. Všetko je vymyslený blud.

Zákazníci, ktorých stránka prezentuje, už boli prezentovaní na množstve iných podvodných webov pri dôchodcoch a kvapkách do uší, ktoré zbavia hluchoty.

Brutálna slovenčina preložená z nevedno čoho. Rodovanie, množné čísla, logika niektorých viet na falošných recenziách úplne mimo.

Je úsmevné, ak v nejakom článku vidíte Movenol.sk, ale reálne je pod linkom ukryté úplne niečo iné. Movenol.sk, totiž nefunguje, no to si ani nevšimnete, ak rovno klikáte. Asi máte získať pocit akejsi oficiality.

Zopár falošných recenzií, ktoré šmejd vychvaľujú len aby pozdvihli dôveryhodnosť celého podvodu:

https://avicenna-isct.org/sk/movenol-prisady/

https://www.bakesalebetty.com/sk/movenol-recenzie/

https://spae.sk/movenol/

http://www.kilix.sk/movenol-nazory/

http://wowgoods-sk.com/movenol a mnoho iných fejkov

