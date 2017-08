Varovanie: Najvytrvalejší internetový podvod na Slovensku, Ling Fluent

...a cenu za najvytrvalejší internetový podvod na ľudí, ktorých okrádajú o peniaze, vyhráva: LING FLUENT. Jazykový zázrak, ktorý vás naučí po anglicky...

…a cenu za najvytrvalejší internetový podvod na ľudí, ktorých okrádajú o peniaze, vyhráva: LING FLUENT.

Zdá sa nám neuveriteľné, s akou mohutnou silou investujú podvodníci tisíce eur do propagácie nefungujúceho prípravku, respektíve kartičiek so slovíčkami, ktoré označujú za revolučnú metódu na učenie cudzích jazykoch. Sľubujú vám, že sa naučíte po anglicky za dva týždne plynule ako rodený Angličan. Nikdy nič také nikto nemohol dosiaľ sľúbiť, lebo je to nemožné. Napriek tomu kartičky so slovíčkami Ling Fluent vám to sľúbia. Vypýtajú si šialené peniaze, dajú vám za to prd vo vetre a ešte sa vám vysmejú do ksichtu. Až po čase siahnete do Googlu a objavíte naše stránky, ktoré už vzdali v súvislosti s prípravkom Ling Fluent akúkoľvek slušnosť v článkoch. Len preto, že slušnosť samotných podvodníkov, čo to predávajú chýba. Prečo?



Foto: 4.8.2017, Podvodný zázrak s ktorým sa naučíte anglicky za dva týždne s veľkou vervou nakupuje priestor priamo na Centrum.sk

žena na fotografii z podvodnej reklamy na bannery na Centrum.sk je v skutočnosti jedna z vývojárok z Googlu, Sarah . Používa model okuliarov Google Glass 2.0 a tie sú aj na snímke. V žiadnom prípade nejde o nejaký jazykovo-výukový brak, ktorý má byť v reklame propagovaný a už vôbec nemá súvis s jazykmi.

. Používa model okuliarov Google Glass 2.0 a tie sú aj na snímke. o nejaký jazykovo-výukový brak, ktorý má byť v reklame propagovaný a už vôbec nemá súvis s jazykmi. údajný polyglot 62 ročný Leo Anders , ktorého uvádzajú ako autora tejto revolučnej metódy, neexistuje

, ktorého uvádzajú ako autora tejto revolučnej metódy, jeho fotografia je ruský model z fotobanky

z fotobanky naletelo už množstvo ľudí

do reklám používajú fotografie ľudí z rôznych výskumných centier, často sú to hlavy s elektródami kvôli meraniu mozgovej frekvencie

v bannerovej reklame používajú podvodníci fotografie Google okuliarov , ktoré pritom s týmto podvodom nemajú nič spoločné .

, ktoré pritom s týmto podvodom . žiadna takáto metóda neexistuje

človek s týmto menom existuje, no nemá nič spoločné s tvárou, funkciou, jazykmi a klamstvami

s tvárou, funkciou, jazykmi a klamstvami nič z toho, čo na stránke je, nie je pravda

komentáre na stránke, tentoraz http://dennefakty.com/nova-dvojtyzdnova-formula-ling-fk1/ , sú vymyslené a neexistujúce

, fotografie v komentároch sú ľudia, ktorých fotografie ukradli na VK.com

na VK.com celý magazín, kde je vec predstavená, je umelý výmysel . Nejde o magazín ale jedno-stránku s odkazmi smerujúcimi len jedine na nákup tohto podvodného zázraku

. Nejde o magazín ale jedno-stránku s odkazmi smerujúcimi len jedine na nákup tohto podvodného zázraku informácie obsahujú brutálne gramatické chyby

gramatické chyby celý tento podvod výrazne propaguje sieť Azet, Centrum, Atlas, keďže podvodníci tam nakúpili priestor

na Slovensku sa bežne nedozviete , že tieto informácie, fotografie a bludy sú naozaj klamstvá.

, že tieto informácie, fotografie a bludy sú naozaj klamstvá. masívna kampaň už roky masíruje ľudí a presviedča ich na nákup revolučnej metódy

masíruje ľudí a presviedča ich na nákup revolučnej metódy dokonca tvrdili, že “jazykové školy zatvárajú prevádzky”, lebo krachujú kvôli úspechu Ling Fluent.

kvôli úspechu Ling Fluent. neexistujú ľudia, ktorí to propagujú

ľudia, ktorí to propagujú jediné skutočné komentáre, ktoré prípravok bránia, sú robené niekým v pozadí, čo obchádza stránky kritizujúce podvod a prispieva s nejasnými správami zväčša spôsobom “čudujem sa, koľko negatívneho píšete. Ja som spokojný zákazník a nemôžem povedať nič zlé. som spokojná” – v skutočnosti nenapíše nič jasné, prevratné, vyvracajúce fakty, ktoré sú pritom jasné a uvedené.

– predaj prípravku prebieha protizákonne na stránkach, ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, zatajujú prevádzkovateľa a neviete kam odchádzajú peniaze.

– predaj prípravku prebieha protizákonne na stránkach, ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, zatajujú prevádzkovateľa a neviete kam odchádzajú peniaze. Na Centrum.sk sa objavilo už viacero známych internetových podvodov a s nikým to nič nespraví: Malá galéria nižšie:



Upozornenie:

Podvodom je vec nazývaná pre porušovanie zákonov SR, pre spôsob šírenia klamstiev, zavádzanie, spamovanie, prekrúcanie faktov za účelom zárobku.

Odporúčame si prečítať:

Žiaľ, ponúkame zaujímavé čítanie o podvodníkoch, ktorí nakupujú priestor na Centrum.sk. Nie, toto nie je kampaň proti Centrum.sk, no skôr zarážajúcim súhrnom, že tak dôveryhodný portál servíruje nedôveryhodnú a nebezpečnú reklamu.