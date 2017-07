Pochybné jazykové kurzy Ling Fluent, ktoré sa ustavične propagujú cez rôzne podvodné reklamy a chvália sa polyglotom menom Leo Anders... všetko je výmysel!

Pochybné jazykové kurzy Ling Fluent (Easy Phrases, či Ling Intelligence), ktoré sa ustavične propagujú cez rôzne podvodné reklamy s ľuďmi s káblami na hlave, prísavkami na mozgu a na rôznych iných fotografiách s Google okuliarmi, neprestávajú. Ukradnuté skopírované fotografie buď z rôznych univerzitných meraní frekencie mozgu, alebo fotografie ľudí používajúcich Google Glass sú vydávané za ľudí, ktorí vyskúšali úžasnú metódu výučby cudzieho jazyka.

Ling Fluent propagovaný cez podvodné stránky a reklamy

Nehodnotíme samotný prípravok, formulku, čarovné slovíčko, kartičky so slovíčkami, či čo to vlastne je, lebo aj názory klientov sa rôznia. Hodnotíme spôsob, akým sa táto neznáma látka propaguje a snaží dostať do peňaženiek ľudí na Slovensku. S rovnakým podvodným webom vystupujú pod rôznymi doménami, len sa menia mená ľudí, ktorí vec vyskúšali a chvália ju. Ich fotografie ale zostávajú rovnaké. Zarážajúce sú už prvé kontakty – tvrdia na reklamách. Dokonca tvrdia také nehorázne klamstvo, že za 3 dni, alebo za 7 dní niekto vďaka Ling Fluent hovorí plynule anglicky. Nakoniec sa dostanete na stránky ako je táto “http://dennefakty.com/nova-dvojtyzdnova-formula-ling-fk1/” ktorá vám od začiatku klame a tvrdí niečo o polyglotovi menom Leo Anders.

Stránky tvrdia “Multipolyglot, 62-ročný Leo Anders, plynulo hovoriaci 23 jazykmi, predstavil Slovákom svoju slávnu 2-týždňovú metódu učenia sa cudzích jazykov.”

Lenže fotografia Leo Andersa je len zneužitá fotografia staršieho muža, nikto taký totiž nikdy neexistoval. V skutočnosti je to len fotografia, ktorú si môže ktokoľvek kúpiť. Asi ťažko však na takýto prípad, kedy mu niekto vymyslí meno, život, úspechy a predáva prípravok. Fotografia sa dá kúpiť napríklad na Depositphotos. Z rovnakej série pochádza napríklad aj táto fotografia, rovnakého muža, ktorý však stále nie je žiaden LEO ANDERS, ale len bezmenný model. Pre zaujímavosť, rovnaký stôl poslúžil aj tejto fotografii. Podvodné svinstvo vytvorené len preto, aby z ľudí vylákalo peniaze, nahnevalo množstvo ľudí. Je to výborný trik, pretože ak vám prídu nejaké kartičky so slovíčkami a vy ste sa nenaučili vďaka nim plynule hovoriť cudzou rečou, tak si veľa ľudí povie, že asi niečo spravili zle a nechcelo sa im. Do mozgu ale znalosť cudzieho jazyka nespadne sama od seba. Nebezpečné je pri hľadaní pravdy naraziť na nafingované podvodné recenzné stránky ako je “http://www.e-odchudzanie.com.pl/sk/ling-fluent-nazory.html/” – pokiaľ totiž narazíte na takýto web, môžete získať pocit, že vec naozaj funguje. Už fakt, že tento portál je plný recenzií na chudnúce prípravky a odrazu je tam propagované toto, je zarážajúci. V skutočnosti sú v pozadí rovnakí výmyselníci.

Podvodná reklama bližšie:

Ivona z Bardejova, ktorá vyskúšala Ling Fluent, neexistuje

Pokiaľ sa vám IVONA z BARDEJOVA páči a chceli by ste sa zoznámiť, sklameme vás. Žiadna neexistuje. Tak aký je to celé podvod, je podvod už váš prvý kontakt s nimi. Banner samotný. Ako už sme písali. Ide o zneužívanie fotiek Google Glass technológie, ktorá sa absolútne netýka toho, čo prezentujú podvodníci v pozadí. Ak niekto kradne fotografie, vytvára umelé identity, zavádza ľudí a presviedča ich pomocou klamstva na nákup niečoho, čo v skutočnosti nemá žiadne potvrdené výsledky a žiadnych skutočných klientov, ide o jednoznačný podvod, ktorému porozumie akákoľvek zložka slovenských úradov, hoci sa nám veľa krát zdá, že hoci na úradoch nechápu rozdiel medzi emailom a webstránkou, tomuto na šťastie rozumejú. O gramatike týchto Linf Fluent bannerov radšej pomlčíme. Tiež nie sme neomylní, ale ak už ide niekto podvádzať tisíce Slovákov, tak si aspoň skontroluje text. Babrácky podvod! K samotnému faktu, že vedela po dvoch hodinách plynule hovoriť, sa radšej ani nebudeme vyjadrovať.

Originálna žena sa nachádza v článku o Google okuliaroch a o tom, že ich je možné nasadiť aj na klasické okuliare. Originálne video je priamo tu alebo aj v tomto článku.

V tejto chvíli je možno sklamaných priveľa ľudí, ktorí stihli na podvod naletieť a zázrak si objednať.

Keď je miesto vierohodné, ale reklama nie

Nuž dnešný prípad, kedy čítame šiesty článok a vidíme päť rôznych reklám na jazykové kurzy, je o to viac zarážajúci, že na Aktualne.sk prichádzajú ľudia čítať vierohodné správy. Zaujíma ich pravda, slušnosť a nejaká úroveň. Namiesto úrovne sa však v jednom políčku, ktoré skroluje spolu s vašim posuvníkom a nestráca sa, objavuje reklama. Až kým neprídete celkom dole na článok, reklama sa drží spolu s posúvaním stránok. Očakávate úroveň, no v reklamnom priestore portálu Aktualne.sk sa jej už žiaľ nedočkáte. Výmysly, odporné klamstvá, zavádzanie. Hoci o 2 minúty vám stránky zobrazia celkom inú ženu a niekoho celkom iného, iné pozadie vzniku tejto špeciálnej metódy, stále to smeruje na rovnaký falošný web plný prasprostých klamstiev. Vysvetlením, prečo zobrazuje aj Aktualne.sk tieto bannery je fakt, že je súčasťou Centrum.sk, ktoré dlhodobo propaguje vo svojom reklamnom priestore tieto prípravky a produkty. Inzerent nakúpil priestor a Centrum.sk so zvyšnými portálmi inzerentovi ponúkajú impresie. Horšie však je to, že o obsahu reklám vedia.

Keďže aktualne.sk nijakým spôsobom neupozorňuje, že ide o reklamu, ale rovno ju šupne pred vás, vyzerá to ako súčasť stránok, alebo súčasť článku. Nemáte ani tuešenie, že ide o reklamu, ak ste sa s tým stretli po prvý krát.

V súvislosti s Ling Fluent treba podotknúť:

Opakujeme to síce v každom jendom článku, ale pre úplnosť je to potrebné zopakovať aj tu. Ling Fluent alebo Easy Phrases poznáme už 3 roky a viac. Predaj prebieha vždy ilegálne cez falošné fingované magazíny, ktoré reálne nemajú obsah a ani fungujúci engine. Predajca sa neidentifikuje tak, ako to prikazuje obchodný zákonník SR. Nepoznáme IČO, DIČ, sídlo firmy. Úspešne sa zatajuje, tieto údaje neexistujú. Občas sa objavia údaje, ktoré sú v zahraničí. Obchodné podmienky sú výsmech. Nespĺňajú to, čo majú spĺňať, neobsahujú pravdivé informácie. Komentáre ľudí sú vždy nafingované a nepravdivé. Stránky využívajú psychologický nátlak v rôzynch podobách, napríklad v tých, keď tvrdia, že akcia končí za 15 minút a odpočítava, hoci ak prídete o tri hodiny, počítadlo sa spustí opäť. Nátlakovou akciou je aj nemožnosť stránky vypnúť v niektorých častiach tradičnou cestou. Kontakt s predajcom je nemožný. Dovolanie sa práv a vrátenie tovaru je priam až zázrak.

