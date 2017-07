Reklamy a články hlásia, že práve vo vašom meste sa niečo deje

Celý internet je zamorený podvodnými reklamami a rôznymi systémami, ktoré načítajú vašu polohu a podľa toho servírujú reklamy. Napríklad ženy vo vašom okolí

Celý internet je zamorený podvodnými reklamami a rôznymi systémami, ktoré načítajú vašu polohu a podľa toho servírujú reklamy. Napríklad že práve vo vašom okolí je žena, ktorá chce sex. Alebo vám reklama hlási, že priamo na vašej ulici je niekoľko susedov, ktorí sa s vami chcú rozprávať.

Falošné reklamy typu RELATED POST

Prídete na stránky typu magazín. Pod článkom očakávate odkazy na podobné články, no v skutočnosti to podobné články nie sú. Aj my využívame takýto systém od Google, keď nám tam ádže podobné reklamy, ihneď sa ich snažíme blokovať. No sú systémy, ktoré vyslovene fungujú na princípe načítania polohy.

Veľmi rozšírené sú systémy, ktoré vám sľubujú, že vám povedia spôsob, ako zarobiť veľké milióny. Pozrite si fotografiu. Je to zvláštne, ale zahraničná stránka https://www.scamadviser.com, ktorá sa špecializuje na odhaľovanie podvodníkov a SCAM stránky, sama zverejňuje takéto reklamy. Pozrite si nejaký článok. V našom prípade sme sa dozvedeli, že Bratislavskí milionári majú problém z odhalenia ich spôsobu, ako zarobiť milióny, alebo že priamo v Bratislave môžem zarobiť tisíce. Alebo že slovenskí milionári nechcú, aby sa dostalo jedno video na verejnosť. Na snímke pritom nevadí černoch. Iná reklama hlási, že Bratislava víta nových milionárov každý mesiac vďaka jednému triku. Všetko je to ale podvodné svinstvo, ktoré sa vás snaží nalákať na pochybné systém zárobkové, alebo hazardné.

Ide o podvodné praktiky a špinavé zavádzanie. Mesto je použité z údajov z vášho počítača a nejde tak o reálne vyčítanie skutočných článkov a informácií, ktoré by sa akokoľvek týkali Bratislavy alebo vo vašom prípade vášho mesta.