HOAX: ak sa vycikáte v bazéne na kúpalisku či plavárni, vodu zafarbí 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už ste to nepochybne počuli. Údajne, ak sa vycikáte v bazénoch na kúpalisku alebo na plavárni, voda sa zafarbí a odhalí vinníka. Hovorieva sa to a pomerne dobrý zmysel to má pred tými ľuďmi, ktorí reálne chodia do vody sa vymočiť. Vo vode bazénov, kde sa stretáva množstvo neznámych ľudí, naozaj môžeme nájsť obrovské množstvo moču. Ide o mimovoľný únik pri plávaní, pri športe a namáhaní, ale tiež detský moč a moč tých nezodpovedných šialencov, ktorí do bazénov vchádzajú s úmyslom plávať, zabávať sa a na záver aj trochu vymočiť. Niekedy si pritom škodia už samotné kúpaliská, o to viac, ak majú toalety veľmi ďaleko, veľmi málo toaliet, s dlhými radmi, ba dokonca v jednom prípade aj spoplatnené, hoci symbolickými 20 centami.

Voda na Slovensku v skutočnosti nezmodrá, len zožltie

Systém na odhaľovanie vysokej koncentrácie moču naozaj existuje. Je však nákladný, ide o chemickú zlúčeninu nezávadnú, no reagujúcu na prítomnosť moču. V niektorých bazénoch by však bolo nutné celkom vynechať jej používanie, keďže voda by bola modrá, či dokonca zelená neustále. Chémia, ktorá by sa k tomu používala, sa bežne na Slovensku nepoužíva pre vysoké náklady. Okrem toho chronickí močiaci návštevníci už poznajú finty, ako svoje výlučky veľmi rýchlo rozptýliť. A netýka sa to len Slovenska. Na dovolenke v zahraničí je bazén trochu väčším rizikom. Najmä južné, africké, či ázijské kultúry bez akéhokoľvek preháňania a prejavov xenofóbie, naozaj používajú bazény s menšou mierou hygieny. Sprchy nepoužívajú pred vstupom do bazéna a hotely samotné vodu nevymieňajú tak často. Jednoducho preto, že vypustiť a napustiť obrovský bazén trvá veľmi dlho a za ten čas sa nahromadia nespokojní zákazníci… a zle to vyzerá aj na fotkách.

Uvedomujeme si, že toto je nechutná téma. Práve dnes je však popularita bazénov pomerne vysoko. Farba vody sa zmení na žltú a prezradiť vás môže aj zápach. Močenie vo vode je v niektorých prípadoch dobre viditeľné a nie je nutné to skúšať. Nezodpovedné a zvrhlé správanie návštevníkov môže mať následne dôsledky na zdraví iných návštevníkov rovnakého bazéna, ale aj vás samotných. Pritom stačí byť ohľaduplný a užívať si život. Nebyť za každú cenu kretén.

