Sport24.sk nie je športový, ale bulvárny portál s podvodnou reklamou

Šport24 je slovenský portál, ktorý sa snaží byť športovým, no v skutočnosti, nech robí čokoľvek, je to často bulvárny online portál, ktorý prekonáva odpadovým bulvárnym materiálom aj Nový Čas. Venujeme sa internetovej špine a tak sa nedá nevenovať aj takej špine, ktorá sa vymyká tomu, čo bežne čakáte.

Čakáme športové spravodajstvo, namiesto toho čítame každú hlúposť o Saganovi, o jeho mame, o nahých fotkách športovkýň a všetko je to servírované používateľom emailových schránok na Centrum.sk ihneď po prihlásení. Články s nahými prsiami priamo na titulke sú viditeľné pre kohokoľvek, či ste dieťa, muž, žena, starec, starká, hocikto. A vraj športový portál.

Sport24.sk a odpadový lacný bulvárny obsah

Opakovane sme na stránky vyrazili s údivom, ako je možné, že vôbec používajú nadpisy také, aké majú. V chorej snahe prilákať kliky naozaj prilákajú, no už niekoľko krát sme sa zdržali napísať svoju reakciu. Aj toto považujeme za internetovú špinu, nalákať na šialený titulok v štýle bulváru, napríklad šokujúcim článkom s výkričníkmi o tom, že Kuzminová sa vracia do Ruska. Samozrejme, že vás titulok náhlej novinky vystraší, lebo hneď v prvom momente máte pocit, že Slovensko príde o jedinú poriadnu medailistku zo zimnej olympiády. Nakoniec ale vysvitne, že len ide pozrieť priateľov. Nič viac. Prečo ale titulok s výkričníkmi a o tom, že je niečo šokujúce? Lebo na to ľudia kliknú. Rovnako ako odporný článok venovaný Saganovej matke, ktorá navštevuje denný stacionár, podobne ako tisícky iných dôchodcov. A opäť je to tu. Odpadový obsah článku, absolútny bulvár nehodný športového spravodajstva.

Obsah celkovo každého jedného článku, ktorý má lákavý len nadpis, ale reálne v ňom nie je žiaden obsah, vykazuje prvky bulvárnych žvástov. Novinári, ktorí sú autormi článkov si žiaľ veľmi drsne pomýlili médium, rovnako ako ich nadriadení, ktorým zrejme sú prvoradé čísla čítanosti a už nečítajú komentáre v článkoch, ktoré píšu rozhorčení ľudia, inak by sa poučili.

Čítanosť plodí impresie a tie zas zisk

Lenže ako je tomu vždy, aj tu čítanosť plodí impresie reklamných bannerov. Tiež sme uvažovali, ako je možné, že portál niekoľko krát za sebou upozornil na rovnaký problém, nezabezpečené fotografie športovkýň. Vždy je to rovnaký prípad ako pri Jennifer Lawrence, slabé zabezpečenie iCloudu, ktorý ukladá automaticky fotografie z iPhone na virtuálny priestor, kam sa po prelomení hesla môže dostať absolútne ktokoľvek. Sport24 písalo krátko po sebe o niekoľkých športovkyniach.

Dnes sme odrazu našli článok, ktorý znova oživil to, čo tu už bolo a pripomenul to, dokonca spojil galériu do jednej. Výborný marketingový ťah. Listovanie vo fotografiách, presne ako sme čakali, obsahuje banner. Reklama sa zobrazuje a láka. Ak úspešne priláka, majú zisk nie en za impresiu a teda zobrazenie, ale aj za klik. Problémom je, že stránky lákajú aj na podvodné prípravky o ktorých píšeme opakovane. Keďže ide o stránky, ktoré používajú reklamný systém označený logom modrého M alebo priamo eTarget, je tam v konečnom dôsledku vysoká šanca na narazenie na podvodnú reklamu. Aj na tento fakt sme niekoľko krát upozornili a v samotnom Centrum.sk sú si toho veľmi dobre vedomí.

Obrázok a odkaz na vybočenný palec a prípravok Hallupro na falošnom Zdravotníckom portáli (adresa: zdravotnickyportal(bodka)com/article/hallu_sk/evolucia-v-boji-s-halluxami?_url=%2Fr%2F0nzHkgXw2y-b8Mwhx2JPG%2F&utm_source=27&utm_medium=3&utm_campaign=3205&utm_content=6382&adi=A029fe14577124fec68315a2f3e457852&adref=0nzHkgXw2y-b8Mwhx2JPG&adrf=27&adp=985&ada=&clear_stats=0nzHkgXw2y-b8Mwhx2JPG)

Celkom prvý obrázok v tomto článku vedie na podvodné stránky propagujúce látku Senso Duo.

UPOZORNENIE: Portál HOAX.sk nepoškodzuje žiadne dobré meno. Pre poškodenie dobrého mena by sme museli splniť dve podmienky. 1. najskôr by muselo dobré meno existovať a Sport24 sa teda naozaj venuje len športu a nie bulváru. 2. zároveň by sme mali klamať. V skutočnosti ale článok obsahuje len pravdivé fakty zhrnuté do jedného jediného článku. Obsah je bulvárny, nekvalitný, veľmi povrchný a písaný na silu z doslovného odpadu. Bezcenné informácie pretvorené do lákavých headlinov u nás nie sú prejavom profesionálnej žurnalistiky. Sami sa nikdy nepokladáme za profesionálov, hoci pre odhalenie podvodníkov, nejakej tej internetovej špiny či problému musíme spísať problém do podoby článku.

HOAX.SK v článku neklame. Uvádzame jasné fakty, ako aj upozorňujeme na charakter reklamy, ktorý portál zobrazuje. Podvodné reklamy sú podvodné preto, že zachytávajú obrázky z iných stránok a súvislostí, na reklamách sa klame, zavádza. Text nehovorí pravdu. Aj cieľové stránky sú falošné, predávajú protizákonne, bez identifikácie predajcu, s falošnými komentármi, falošnými lekármi, na vymyslených zdravotníckych portáloch s kradnutými fotografiami a s nátlakovými psychologickými pokusmi manipulovať s potenciálnym zákazníkom a pôsobiť naň aj v čase, keď nákup zvažuje. Venujeme sa týmto problémom dlhodobo a je pre nás stále donebavolajúce a nepochopiteľné, prečo ponúkajú médiá, ktoré sa snažia vyzerať profesionálne, takýto typ reklamy svojim čitateľom.

UPOZORNENIE: Tento článok je recenziou a hodnotením obsahu a inzertného priestoru portálu Šport24.sk. Uvádza pravdivé fakty zachytené na snímke a odôvodnené nie len našim hodnotením, ale aj komentármi pod článkami, ktoré nám dokážu spríjemniť deň. Šport24 síce žije v predstave, že jeho čitatelia sú hlupáci, ale reakcie v komentároch tvrdia opak.