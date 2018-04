Podvodník na Facebooku ľahšie reklamou chytí obete (daily-fit-advices.eu)

Podvodné jazykové kurzy a stránka daily-fit-advices.eu, nám sú už známe dlhšie. Vymyslený neexistujúci lingvista Harold Linberg, či v skutočnosti smutne neúčinné jazykové kurzy

Podvodné jazykové kurzy a stránka daily-fit-advices.eu, nám sú už známe dlhšie. Vymyslený neexistujúci lingvista Harold Linberg, či v skutočnosti smutne neúčinné jazykové kurzy Ling Fluent či Ling Intelligence, ktoré pritom toľko ľudí vychválilo v komentároch sú jedna veľká fraška. Opakovane upozorňujeme na to, že komentáre nie sú komentáre, ale len na stránke natvrdo nasadený text. Dnes však musíme zodpovedať vážne odpovede na vážne otázky. Trochu netradične tak dnes prinášame článok, ktorý je fiktívnym rozhovorom a má priniesť trochu viac svetla do tejto problematiky.

Ako je možné, že 30 ročný na Facebooku nevidí tieto reklamy, ale jeho rodičia áno?

Podvodníci si krásne vyberú podľa veku, a pohlavia, komu reklamy zobraziť. Ak teda inzerujú na Facebooku a nie je to priamo niekde na webe, môžu si vybrať najlepšiu možnú obeť pre svoje podvodné praktiky a podvodné klamlivé stránky. Vyberú si ženu od 45 rokov vyššie so záujmami hodiacimi sa pre konkrétny podvod. Podvodník tak nemrhá peniazmi za zobrazenie reklamy mladým a cieli ho presne na starších, ktorí by radi, tak ako tvrdí reklama, získali plynulé znalosti angličtiny len tak pre nič za nič bez námahy. Samozrejme, ak by také šlo, chceme to aj my.

Ako je možné, že to Facebook dovolí?

Facebook schvaľuje reklamy, ale pokiaľ splnia podmienky, nemôže kontrolovať cieľové stránky všetky, ktoré sa objavia v inzertnom priestore.

Ako je možné, že to zákony dovolia?

Nedovolia, ale nikto z ľudí nerieši tento problém, hoci sú podvedení. Rovnako ani polícia a slovenské úrady nerobia nič zásadné preto, aby sa podobným podnikavcom na Slovensku nedarilo.

Ako je možné, že o tejto látke nikto nepíše?

Píšeme o tom my na HOAX.SK a tu aj skončíme. Je veľmi málo miest, ktoré sa vyznajú v tom, čo stránky ponúkajú a v čom pochybujú. My máme skúsenosti a vieme, že ide o podvodné stránky. Iné portály sa nepúšťajú do pátrania, nechcú riskovať alebo ani podporovať podobné prípravky. Prípadne nemajú záujem akokoľvek toto riešiť.

Prečo sa neustále v snímkach objavujú okuliare Google Glass hoci vo výsledku nemajú tieto okuliare s podvodom nič spoločné?

Fotografie vyzerajú dobre. Zrejme sa im osvedčili a ľudia predpokladajú, že vďaka nejakej pomôcke skrátka jazyk pôjde od hlavy ľahšie. Dokonca môžu čakať, že sú súčasťou zásielky. Omyl. Google Glass sú len na reklamách a nikde inde viac už niečo podobné neuvidíte. Ani v zmienkach.