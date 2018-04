Pozor na playse.co.uk, playsea.co.uk, offonsale.com, BKZstore.com… – Warning SCAM! 5 (100%) 2 hlas Upozorňujeme pred podozrivými obchodmi – stránkami, ktoré vo veľkom inzerujú na...

Pozor na playse.co.uk, playsea.co.uk, offonsale.com, BKZstore.com… – Warning SCAM! 5 (100%) 2 hlas[ov]

Upozorňujeme pred podozrivými obchodmi – stránkami, ktoré vo veľkom inzerujú na Facebooku a lákajú ľudí zrejme do pasce na falošný nákup. Predávajú detské kuchynky, preliezky, šmykľavky, hrady, hojdačky, detské pieskoviská, kočíky, rôzne zábavky a vylepšováky, či len zariadenia do domácnosti a detskej izby, či záhrady pre deti. Predávajú detské ihriská za smiešne ceny. Ihriská, pri ktorých len obstarávacia cena na drevo a skrutky vychádza na predajnú cenu a predajca uvádza neuveriteľných 99 EUR za ihrisko v hodnote aj viac ako 599 EUR. Doména playse.co.uk a playsea.co.uk ukrýva obchod, ktorý vyzerá takmer identicky ako obchod bkzstore.com alebo offonsale.com, čo sa textového obsahu týka.

Všetky štyri uvedené obchody majú niečo spoločné. Závratne nízke ceny, podivné sídlo v Británii, neexistujúci telefonický kontakt a podivné podmienky. Neexistuje meno prevádzkovateľa, jasnú firmu a formu prevádzky. Za to na BKZstore.com sa dozviete to, čo sídlia na konkrétnom mieste a uvidíte aj tváre zamestnancov. Zarážajúce je, že tváre zamestnancov sú presne tie isté, ako na celkom inej stránke s iným zameraním. Ich logo je vidieť aj na pracovnom odeve. Originálny pôvod snímkov je: http://incarsafetycentre.co.uk/contact/milton-keynes/

Problémy stránky:

Stránky historicky vznikli 10. Marca 2018 a už vo veľkom ponúkajú vysoké zľavy. Ponúkajú bezplatné doručenie pri objednávke nad sto eur, no takmer všetko je za sto eur v ponuke. Pri prechádzaní domén nenachádzame reálny kontakt na skutočnú firmu.

Obchodné podmienky obsahujú niekoľko chýb, sú totiž doslova skopírované z iného obchodu. Z obchodu na adrese: https://www.finishline.com, ba dokonca títo šialenci ponechali niektoré ich údaje, takže ak aj správne zvolíte americkú predvoľbu, odrazu nevoláte do Británie, ale do nič netušiaceho amerického obchodu FinishLine do amerického mesta Indianopolis v štáte Indiana.

Príliš okaté lacné ceny za niečo, čo musia doviezť z UK sú nereálne. Nemožné je nájsť k stránke nejaké kontakty, spojenia, históriu, dobré hodnotenia, odkazy z reálnych fór. Nič. Zatiaľ, čo sa na internete dozviete, je len toľko, že celkom nová doména kopíruje dizajn a vzhľad, či doménu niekoho celkom iného a aj ten hrá nečistú hru. Grafika na každej zo stránok je potiahnutá zo stránky http://www.maxi-cosi.com/ie-en/car-seats.aspx.

Ide o:

• offonsale.com

• hwtstore.com

• bkzstore.com

• playse.co.uk

• playsea.co.uk

Logo, ktorým sa PLAYSE a PLAYSEA predajca pýši, že je v rebríčku TOP100 dealerov, nemá absolútne logiku. Nie je možné, aby dve rôzne domény uvádzali jedno ocenenie. Najmä ak ide o ocenenie, ktoré dostane len obchod v oblasti hudby a hudobných nástrojov. Je to teda poriadna hlúposť, čo si na stránky dali, len aby vyzerali dôveryhodne. Tí blázni si dali na stránky totiž logo a „badge“ odznak asociácie predajcov hudobných nástrojov – https://www.namm.org/, čo v žiadnom prípade tieto stránky nie sú.

Zaujímavý aj proces objednávky. Priamo v danom predmete nákupu máte priamu objednávku a platbu kartou, ako inak. To že je to HTTPS ešte nič neznamená. Nejde o zelený prúžok, ale len o zelený zámok, ktorý si dnes vie nainštalovať ktokoľvek, čo zaplatí. Plaatba kartou priamo tejto stránke je podozrivá, pretože platba kartou má prebiehať v platobnej bráne a nie priamo na stránke. Nejde pritom ani o Paypal ani o nič. Skrátka priamo tejto stránke máte zadať údaje o svojej karte, čo je dosť podozrivé a vôbec to neodporúčame. Zaujímavé je, že nie je jasné, či to počíta celý košík, alebo len produkt, v ktorom tento objednávkový formulár je.

Podivné je tu viacero vecí. Nie len podivná objednávka a drzosť s akou chcú vaše údaje od platobnej karty. Je to niečo nemysliteľné. Aj vzhľadom na podobnosť všetkých zmienených eshopov, fejkov hnusných a prehnaných. Ozaj, nebudeme prví, čo budú informovať originálne stránky s fotografiami ľudí, že ich vykradli nejaké pochybné obchody. Toto sa nerobí. Je to ilegálne, brexit nebrexit, na UK platia v tomto smere rovnaké zákony ako na Slovensku. Je nemysliteľné aby cielili reklamy na Slovákov na Facebooku a pritom bol obsah neúplný a podozrivý.

Upozorňujeme, že stránky Playsea.co.uk sťahujú svojim zákazníkom iné sumy z platobnej karty, na aké je objednávka. Nereagujú následne aj preto, že neexistuje nič, ako potvrdenie o nákupe, predaji, o objednávke s možnosťou kontaktov iných ako tých, ktoré sú na webe. Na problém upozorňujú nespokojní zákazníci. O peniaze prídete zrejme nenávratne.