Reklama na Čas.sk a látka Garcinia Cambogia PGC500 COMPLEX

Drzí podvodníci vyhlasujú, že vďaka ich prípravku Garcinia Cambogia PGC500 COMPLEX schudol aj slávny herec Christian Bale, alebo množstvo Sloveniek, no ich fotografie pokradli...

Odvaha. To, čo predvádzajú podvodníci tentoraz, to je odvaha. Stránky predávajúce prípravok Garcinia Cambogia PGC500 COMPLEX vyhlasujú, že ide o chudnutie, v inej vete vyhlasujú, že ide o stavbu svalovej hmoty. Nemáte jasno v tom, čo to vlastne je, ale s istotou môžete povedať to, že reklama na čas.sk vás doviedla sem a vy jej skrátka musíte veriť.

Foto z čas.sk 22.6.2017, 20:30 – Keď už lekári údajne tvrdia, že to je prelom… tak?

Ak si myslíte, že čas.sk by si nedovolilo vám odporúčať podvod, mýlite sa. Ide len o prenajatý reklamný priestor a ten si môže nakúpiť ktokoľvek, povedzme aj narafičené stránky, ktoré sú schopné predávať dosiaľ absolútne neznámu a nikde neregistrovanú látku Garcinia Cambogia PGC500 COMPLEX, ba čo viac, sú na toľko odvážne, že si posťahujú viacero fotografii herca Christiana Balea a uvádzajú, že len vďaka tejto látke dokázal zhodiť kilogramy a vypracovať si svalovú hmotu. Priam do neba volajúce výmysly a klamstvá si žiadajú, aby o tomto ambicióznom tvrdení vedel aj manažér a zastupujúca kancelária Christiana Balea. Vlastne, čo sa divíme. Už podvodníci zneužili Jareda Leta, aj Angelinu Jolie, či iných.

Čo je to Garcinia Cambogia PGC500 COMPLEX?

Nebudeme hodnotiť látku a ani robiť rozbor jej zloženia. Zloženie sa nedozviete a návod na použitie v žiadnom prípade rovnako tak nezískate. Zarážajúce je, že je prípravok propagovaný reklamou na známych slovenských portáloch s textom o tom, že lekári považujú túto látku za akýsi “prelom”. My tvrdíme, že je to naozaj prelom. V drzosti toho, ako fungujú podvodníci. Využiť hollywoodskeho herca na výmysly o tom, že túto neznámu látku používal celé roky práve on, je obzvlášť odvaha.

Vymyslení ľudia, nikto neschudol vďaka tejto látke

Ak si pozriete fotografie ľudí na stránkach https://ako-schudnut.eu.com/, kam reklama smeruje, všimnete si údajného šéfredaktora. Tieto stránky uvádzajú, že ich vlastný šéfredaktor látku vyskúšal a schudol. Marek Vrábeľ, Šéfredaktor, vyzerá, že schudol dosť dobre. Podvodníci mladíka na fotografii využívajú pomerne často. Dnes je už nemožné zistiť, kde bolo pôvodné miesto odkiaľ ostatní kradli. Jasné ale je, že mladík je od roku 2014 veľmi často obeťou. Jeho fotografiu používa veľké množstvo stránok už dlhé roky a vyhlasujú, že mladík schudol alebo nabral hmotu len vďaka nim. Len aby ľudia verili. Celkom nová látka, ktorá je predmetom tohto článku, prišla až po všetkých tých desiatkach iných, zobrala staré fotky a robí to isté. Vyhlasuje, že mladík schudol len vďaka nim. V žiadnom prípade nejde o žiadneho slovenského šéfredaktora. Najmä tak odporný, nefungujúci, podvodný, fingovaný web v dezolátnom stave, ako ten črep, na ktorom je celá podvodná prezentácia, nepotrebuje šéfredaktora. Hoci len vymysleného. Tie stránky sú výsmech tomu, čo iní hovoria fungujúci web.

Na tejto stránke si pozrite starší článok s oveľa väčším obrázkom, než ho podvodník s dnešným popisovaným prípravkom osekal. Na stránke je viacero fotografií, konkrétna je číslo 16.: https://wealthygorilla.com/weight-loss-motivation-pictures/

Jedno zo spomínaných zneužití: http://www.gothairllc.com/hcg.html

Skutočné nie sú ani ženy, ktoré tu stránky uvádzajú so slovenským menom a kilogramami. Ani Klára Trnovcová a ani Tamara Matisová nie sú pravé mená k fotografiám. Opäť je to len odporná podvodná zlodejina, stiahnuté fotografie z iných stránok s inými menami a náhle z ničoho nič na Slovensku prezentované pod vymyslenými menami. Majú skrátka vytvoriť psychologický efekt, že dievča od nás, bežný Slovák, vyskúšal a zistil viac o skvelých účinkoch. Tieto ženy majú byť dôkazom, že látka funguje a nemusíte vôbec cvičiť a ani nič robiť. Omyl. Nič z toho skrátka nemôžu myslieť vážne a predsa myslia, pretože to znamená mnoho oklamaných a následne veľký zisk.

Tamara Matisová neexistuje, ide o ukradnutú identitu a zneužité fotografie Elizabeth Miller zo stránok http://bodyforlife.com/success-stories/elizabeth-miller

Klára Trnovcová je rovnako tak súčasťou mnohých setov fotografií ľudí, ktorí vlastným úsilím prišli o kilogramy. Žiadne prípravky. Napríklad tu. http://www.trimmedandtoned.com/60-weight-loss-transformations-will-make-jaw-drop/

Pre primitívny kód a neuveriteľný amaterizmus sú stránky neustále chybné a padajú. V čase prípravy článku spadli niekoľko krát, bolo nutné vytiahnuť poslednú stabilnú verziu z Cache zapamätanej v Googli. Neuveriteľné v akom príšernom stave dokážu zachovávať takto hnusne nafingované nebezpečné stránky.