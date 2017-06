Falošný lekár Ján Halinský vám na internete ponúka liek na všetky ťažkosti s názvom Revitoxin. Dajte si však veľký pozor, neexistuje ani lekár a...

Falošný lekár Ján Halinský, špecialista na parazitické infekcie, ponúka Revitoxin

Lekár Ján Halinský je nepochybne teraz internetovou celebritou za záchranu ľudstva. Alebo nie? Na stránkach Čas.sk sa objavuje už dlhšie obdobie reklama, respektíve množstvo reklám odkazujúcich ľudí na riešenie vyrážok, riešenie bolestí kĺbov, riešenie hemeroidov, bolesti hlavy, závraty, brušné problémy a mnoho iného. Tie ťažkosti nemajú logický súvis medzi sebou, napriek tomu na to všetko existuje jeden liek. Tvrdia to reklamy. Za všetko môžu údajne parazity. S týmto problémom sa stretávame v poslednom čase veľmi často.

Stránky siete Azet.sk sú miestom, kde nakupujú podvodníci svoj priestor a následne ľuďom servírujú podvodné reklamy. Aj teraz ste sa mohli v reklame dozvedieť, že majú riešenie na vaše vyrážky a po kliknutí sa dozviete niečo vymyslené a nelogické, no tvrdí to lekár Ján Halinský a to je predsa špecialista na parazitické infekcie. Tak prečo by sme mu nemali veriť?

Starý známy falošný zdravotnícky web a falošný lekár

Zdravotnícky portál, či zdravotnícky blog je jeden z najčastejších podvodov. Falošný web, ktorý sa len snaží vyvolať dojem, že lekári majú záujem o ľudí do takej miery, že sa rozhodli spraviť si reálnu stránku a rozdávať rozumy. Omyl! Ide o odporný podvodný narafičený web s nulovou hodnotou, kde je nastrčená fotografia holandského modela, ktorý si len pre účely fotografie obliekol plášť a vyvolal tak dojem odborníka na zdravie. Fotografiu si z fotobanky môže kúpiť akákoľvek ambulancia, výrobca liekov alebo stránka lekárov. žiaľ, nedá sa ustriehnuť, že si fotografiu kúpi aj podvodník s nekalými úmyslami. Napríklad takými, kedy vytvorí meno neexistujúceho lekára, aký nikdy neexistoval a nasadí mu vymyslenú fingovanú tvár. Následne vymyslí texty o zázračných účinkoch niečoho, čo dokáže naozaj všetko. Vylieči boľavý chrbát, odstráni kruhy pod očami, začnú rásť vlasy, začnete vidieť, prestane bolieť slepé črevo, dorastie vám odpadnutý prst, vylieči sa rakovina… Každým dňom sa z reklám dozvedáme väčšie a väčšie sprostosti. A keďže nákup reklamného priestoru na veľkých portáloch pokračuje, je evidentné, že ľudia vo veľkom nakupujú už niekoľko rokov. Stránky uvádzajú o lekárovi ďalej “Vedúci laboratória pre parazitické choroby a autor 70 článkov a esejí o molekulárnej parazitológii s 21 ročnou praxou v oblasti”. Jednak takéto laboratórium u nás sa volá inak, nikto taký tam nikdy nepracoval a v žiadnom prípade nie s 21 ročnou praxou.

Ján Halinský neexistuje a nikdy neexistoval

Lenže ak sa pustíme hľadať na internete, zistíme, že rovnaké stránky existujú v rôznych jazykových verziách pre Bulharsko, Grécko, Nemecko, Česko, Poľsko, Lotyšsko… stále je tam rovnaký ksicht, rovnaké drísty o 21 ročnej praxi, o rovnakom ohrození konkrétnej krajiny z nákazy z parazitov. Nafingované obrovské množstvo webov tak beztrestne neustále zavádza kompletne celú Európu. Chýba len čisto andorská, alebo luxemburská verzia tohto podvodu.

Zdroj pravej fotografie, ako aj okolnosti tejto fotografie, sme už preberali v tomto článku. Je zarážajúce, že ešte nedávno tento liek uvádzali ako liek na Hemeroidy a mala ho objaviť nejaká babička Janka, o ktorej sa už po kliknutí nedozviette absolútne nič. Opäť žezlo preberá podvodný vymyslený lekár Ján Halinský zo stránky “http://globalmagazine24.eu/health/ks/124/revitoxin/a/wy_11/11.html” alebo akejkoľvek inej podvodnej stránky, ktorá nesie názov “SLOVENSKÝ ZDRAVOTNÍCKY BLOG“. Nič také neexistuje. Celá stránka je neustále propagáciou podvodného prípravku s názvom Revitoxin. Ten je predávaný konečnými stránkami, ktoré ho predávajú s vlastnosťami protizákonného predaja. Webstránky predávajúce túto látku absolútne ignorujú platné zákony Slovenskej republiky. Povinnú identifikáciu vylučujúc celkom na začiatku, končiac celým zavádzaním celou cestou až k predaju samotnému. Dosť dôvodov na to spozornieť a nedôverovať všetkému, čo sa na internete píše. Revitoxin patrí medzi najhľadanejšie podvody za máj.