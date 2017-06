Falošný Nový čas pre ženy si robí z ľudí dobrý deň

Nový čas pre ženy je pomerne známy časopis určený ženám, ako z názvu vyplýva. Avšak ak si nazvete na Facebooku takúto stránku sami pre...

Podvodníci majú ďalší spôsob, ako z ľudí vylákať pomocou klamstva peniaze. Nový čas pre ženy je pomerne známy časopis určený ženám, ako z názvu vyplýva. Avšak ak si nazvete na Facebooku takúto stránku sami pre seba, je to v podstate neustriehnuteľné. Práve to použili podvodníci, ktorí vypínajú a zapínajú cieľové stránky na odkaze podľa toho, či majú zapnuté kampane, alebo nie.

Urobili to jednoducho. Reklamy nacielili na staršie ženy cez Facebook. To sú najlepšie obete. Ich podvodná reklama smeruje na adresu:

Nuž a občas je tam stránka o chudnutí s falošnou stránkou a menom Tatiana Rybaková, čo je Ruskyňa, ktorej fotografie a identita boli len zneužité do tohto rozsiahleho podvodu. Samotné dievča možno už vie, že je fotografie zneužívajú podvodníci na predaj pochybných prípravkov na chudnutie. Aby to ale nebolo také nápadné, občas sa na tejto adrese objavuje skutočný článok na skutočnom magazíne online verzie Nový čas pre ženy. Čiže, hoci to vyzerá sprosto, keď sa po vstupe na adresu otvára Nový čas pre ženy, je to len maskovanie kvôli Facebooku, aby povolil kampaň. Alebo?