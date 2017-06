Pozor: Chudnutie s Choco Lite, falošná Mária Maťová a jej falošný blog

Varujeme pred stránkami, ktoré so suverénnou drzosťou predstavujú rípravok Choco Lite na chudnutie na stránkach odporných, podvodných, fingovaných.

Varujeme pred stránkami, ktoré so suverénnou drzosťou predstavujú rípravok Choco Lite na chudnutie na stránkach odporných, podvodných, fingovaných. Dnes prinášame súhrn zaujímavých dát, ktoré sa týkajú práve rozsiahlej sieti podvodných stránok s Choco Lite. Na reklamy sme narazili na slovenských stránkach, ktoré si nainštalovali reklamy AdNow, v tejto sieti sa nachádzajú odkazy na viacero pochybných stránok, teraz na stránky:

http://prime-story.com/sk/cl/maria/ (neodporúčame návštevu)

Mária Maťová a falošný blog s jej menom pre Choco Lite

Stránky hlásia: “Ako som schudla z 88 na 54 kg za 31 dní.” a uvádzajú meno Mária Maťová. Stále sú to však klamstvá a vymyslené texty. Mária Maťová neexistuje, fotografie pochádzajú z Ruska. O zneužití a krádeži identity pre vymyslený blog sme už písali tu. Amatérski podvodníci ešte nedávno distribuovali, respektíve servírovali tento odpad s celkom iným menom. Len nedávno totiž vyhlasovali, že ide o meno Tatiana Rybárová. Dnes je to Mária Maťová, pritom rovnaký prevádzkovateľ, rovnaký podvodný obsah, klamstvá a vymyslené komentáre. Prasprostý podvod aj v tomto prípade prezentuje falošné stránky, fingované menu položky, neklikateľný obsah a sasmozrejme podvodné komentáre v závere článku. Balast, bezcenný. To, čo sa objavuje v komentároch je neuveriteľné. Vy sami nijako taký komentár nepridáte, pretože nejde o komentáre. Ide o natvrdo nasadený obsah v kóde a nijako nie komentovaním.

Všetky fotografie sú kópiou iného webu. Zdrojom je portál venovaný fitness a chudnutiu. Nikto z ľudí na fotografiách neschudol s prípravkom, ktorý sa účinkami chváli. Upozorňujeme, že aj tieto stránky sú od rovnakého prevádzkovateľa. Sú tam celkom iné mená, ale rovnaké fotografie. Asi ste si všimli, že čoraz viac sme odmeraní a tvrdí v našich článkoch, avšak s takouto špinou nemožno narábať v rukavičkách. Pozrite si ďalších podvodníkov.