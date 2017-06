Pozor na prípravok SoSlim Herbal na chudnutie, vymýšľa si až príliš 5 (100%) 1 hlas Prekvapením na stránkach http://www.thesoslim.com/sk1cv2pehA/m/users.php môže byť pre každého pozorného...

Pozor na prípravok SoSlim Herbal na chudnutie, vymýšľa si až príliš 5 (100%) 1 hlas[ov]

Prekvapením na stránkach http://www.thesoslim.com/sk1cv2pehA/m/users.php môže byť pre každého pozorného návštevníka fakt, že ide o prípravok na chudnutie. Je tu viacero osobných skúsenosti s ľuďmi, ktorí ho údajne vyskúšali a chvália jeho účinky. Zoznamujeme sa s množstvom Sloveniek, ktoré rozprávajú o svojej skúsenosti, ale niečo tu nesedí. Najmä to, že tieto ženy ani nevyzerajú ako Slovenky a ďalšia vec, už ich predsa poznáme. Niekoľko rokov ich zdieľa množstvo portálov vo svojich článkov. Prišli z USA, prešli si po celom svete, skopírovalo ich kvantum webov a keď sa článok dostal na BoredPanda.com, okamžite po tom skočili aj slovenské magazíny, ktoré vo veľkom kopírujú len tento portál a nedokážu si vytvoriť vlastný obsah. Pochopiteľne teraz ak pozrieme na stránky, ktoré predávajú akýsi neznámy prípravok SoSlim, nevyzerá to ani tak podozrivo – vytvárať falošné identity ľudí a vydávať ich za referencie, ale skôr smiešne a smutne zároveň. Tie najznámejšie zneužívané fotografie obrovským množstvom podvodníkov umiestnia tu a tvrdia, že ženy schudli vďaka ich prípravku a dokonca že sú to Slovenky. To snáď nie!?

Fotografie celých stránok sa nachádzajú na FB.com/varovania, kde si môžete pozrieť všetky falošné vytvorené klientky.

Upozorňujeme však na nasledovné fakty

Stránky zavádzajú, vymýšľajú si klientov

Stránky zneužili tváre a fotografie cudzích ľudí za účelom zavádzania a nalákania na kúpu ich prípravku

Stránky uvádzajú podmienky, ale absolútne nejde o podmienky, ktoré by boli v súlade s platnými zákonmi SR

Podmienky porušujú zákony SR a platnú legislatívu

Predaj na týchto stránkach prebieha v nesúlade so zákonmi SR

Chýba identifikácia, presné pokyny v podmienkach, kontakty, jasné definovanie pojmov a je nejasný priebeh.

Nie je jasné zloženie.

Stránky uvádzajú sekciu CERTIFIKÁCIA, kde uvádzajú certifikát na látku NIDORA, nie SoSlim. Je nemysliteľné, aby sa hovorilo o SoSlim a oni uvedú certifikát na niečo celkom iné. Okrem toho ide o bezcenný certifikát na území SR, keďže vydavateľ nemá absolútne žiadnu váhu, ide o anglický text. Okrem toho látka menom NIDORA je poriadne veľký problém. Veľká kauza z pred niekoľkých rokov prekvapila verejnosť práve tým, že nemá absolútne žiaden účinok a snažilo sa ho predať viacero ľudí aj na internete, čo sa niektorým aj podarilo. Problému sme sa venovali v minulosti opakovane.

Ozaj, vedeli ste o tom, že Nidora mala kedysi na toľko drzú odvahu, že pokradnuté fotografie Angeliny Jolie použili do kampane a vyhlasovali, že práve vďaka nim Angelina Jolie schudla? Ak aj ten certifikát niekto vydával, vydával ho v roku 2013, no na starých stránkach a banneroch uvádzali fotografie Angeliny Jolie ešte z roku 2001. Vymýšľali sprostosti, ale s tak brutálnym primitívnym premýšľaním, že je neuveriteľné, ako ďaleko to dosiahli.

Hneď prvá zákazníčka nezákazníčka prípravku SoSlim, uvádzaná ako Mária Nová, je v skutočnosti Američanka, ktorej úspešné chudnúce fotografie sa ocitli v rozsiahlom počte podporných motivačných článkov. Tie ukazujú ostatným, že sa to dá. Je to však niekoľko rokov stará fotografia, o ktorej sme už písali v súvislosti napríklad s týmto prípravkom.

Objavuje sa medzi prvými napríklad tu: http://beforeandafterweightloss.tumblr.com/page/174

Hneď druhá pani na týchto stránkach, ktorá uvádza v slovenčine meno TEREZA SIVÁKOVÁ je v skutočnosti veľmi obľúbenou fotografiou v Rusku. Množstvo portálov ju kopíruje od roku 2015 neuveriteľne často krát. Prečo by nie, je pekným príkladom domácej fotografie dobrej redukcie vlastnej váhy. Nájdete ju taak aj na pochybných stránkach, ako napríklad

v narafičenom nepravom komentári na stránke http://blogistarters.com/cs/istoriya_pohudeniya/?tid=478407711

alebo http://kashina27.ru/kak-pohudet-za-god-na-40-kg.html

alebo http://bloggerspot.name/1405/slimtoday/

alebo http://blogotale.com/lifejoornal/ds/4/history/?tid=1541486611

alebo http://livejurnal.org/slimtoday/post89706/

Skrátka ruská fotografia opakovane kradnutá a zneužívaná niekoľko rokov dookola.

Rovnako všetky ostatné fotografie sú z internetu. Reálne neexistuje spokojný zákazník, ktorý by mal záujem podporiť prípravok a tvrdiť o ňom pravdu. Upozorňujeme, že článok pojednáva o reálnych prebiehajúcich praktikách a vlastnostiach. Upozorňujeme na skutočnosti, ktoré zárpveň upozorňujú na nekalé pozadie a zavádzanie. Nič sme si nevymysleli a nenapísali bez predošlého získania dôkazov a materiálov. Vyprosujeme si označenie „poškodzovateľa dobrého mena“ a ďalších prívlastkov najmä z dôvodov, že článok pojednáva o reálnych javoch a vlastnostiach, ktoré sú evidentne robené s vedomým vydavateľa – stránok, propagujúcich celý výrobok a obsah.