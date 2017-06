Centrum.sk posiela svojim používateľom pochybné reklamy emailom

Je to neuveriteľné, ale používatelia e-mailových schránok na centrum.sk v posledných dňoch mohli dostať hneď tri e-mailové reklamy na pochybný podradný tovar

Ohodnoťte článok

Je to neuveriteľné, ale používatelia e-mailových schránok na centrum.sk v posledných dňoch mohli dostať hneď tri e-mailové reklamy na pochybný podradný tovar, ktorý propagujú cez reklamné plochy v banneroch. Teraz ale cielene používateľom e-mailu prišiel email z “infotextu”, vlastnej služby posielajúcej reklamy emailom, posielajú ponuky na svinstvo o ktorom pritom už musia vedieť. Pripravovať obsah a nasadiť ho, takýto obsah, posielať ho pritom svojim a u seba, to nás neprestane udivovať. Najmä ak je objednávateľom, ak je obsahom reklám a ak je cieľom stále to isté, čo je v banneroch v reklame. Nechutné podvodné prípravky a služby pochybné, zarážajúce až protizákonné. Stačí, že zarážajúce a kontroverzné. Suverénne priamo do vašej schránky. Ak sa snažíte vyhýbať troskám,úbohým portálom, klamstvám a podvodníkom, je to celkom jedno. Príde vám niečo takéto priamo do schránky. A čo vám vlastne pošlú? Hromadu klamstiev a výmyslov. Takých, kde sú neustále vedci šokovaní, lebo nejaký Peter z Prešova objavil tajnú metódu ako schudnúť 20 kíl za 10 dní. Nie, ďakujeme. To čo portál predvádza je doslova vrchol. Snímky podvodných prípravkov, pochybných emailov a vzhľadu sme dali na Facebook.

Zbláznili sa? V jediný deň tri pochybné emaily?

Nepokladáme za rozumné a vhodné riešenie reagovať na ponuku agentúry, ktorá nakupuje priestor. Je totiž schopná ponúknuť veľkú sumu za to, aby portál šiel proti svojim pravidlám, alebo aspoň proti pravidlám slušnosti. Avšak aj zavádzanie v reklamách by malo mať určitú postihnuteľnosť. Za pochybné považujeme všetky tri emaily, pretože nepochybný email ponúka niečo jasné a férové. Tieto neponúkajú nič jasné a bez skrytých podivností. Najmä ak sú dva z nich smerované na podvodné primitívne stránky, ťažko môže ísť o nepochybný email a nepochybný obsah.



Snímky obsahu nech hovoria za všetky ďalšie zbytočné slová.Posielajú reklamu na prašivý podvodný prípravok na chudnutie PIPERINE FORTE s falošným obsahom na podvodnom podradnom absurdnom a primitívnom portáli s názvom ZDRAVOTNÍCKY PORTÁL o ktorom reálne netuší nič lekárska komora a žiaden lekár, pretože ide o fingovaný podvodný web s jedinou stránkou upravenou na to, aby ich vymyslené drísty obalamutili prevažne nepozorných ľudí a prinútili ich kúpiť pomocou klamstiev a vymyslených ľudí s falošnými fotografiami a falošným lekárom odborníkom… skrátka klamstvo jedno cez druhé. A na centrum.sk s plnou podporou priamo vo vašej schránke. Centrum.sk priamo vám naservíruje reklamu a vy tak dostanete rovno pred oči podvodný prípravok a podvodné stránky, ktoré vás chcú pripraviť o peniaze.

Prekvapil aj email, kde údajne NaturaMed Pharmaceuticals rozdáva az 10 000 balení ZADARMO. Áno, poznáme celé roky ich ZADARMO, čiže prihlásenie na odber platených balíčkov. Je toho plný internet, množstvo naštvaných ľudí. Nie, nebudeme sa tejto téme viac venovať. Je neuveriteľné, že po toľkých negatívach si niekto dovoľuje fungovať v tomto neprehľadnom modeli fungovania, že o ňom píšu tak dlho mnohé miesta.

Nakoniec ďalší email z tejto trojsalvy internetového svinstva od Centrum.sk zakončil emailom, že potrebujem zväčšiť prirodzenie. Nie, v žiadnom prípade ho zväčšiť nepotrebujem, hoci dementní podvodníci majú iní názor. Ponúkajú prípravok s názvom Penirium. Penirium je pritom propagované podvodnými stránkami na hnusnom podvodnom webe plnom klamstiev a falošných fotografii s vymyslenými ľuďmi, ktorí sa v každej krajine Európy volajú inak, stránky sú falošné od prvého písmenka v kóde, majú kompletne fingovaný obsah, siete, skrátka totálne všetko. Stránky sme pritom už prezentovali s kompletnejším rozborom tu, alebo ešte tu. Táto reklama smerovala na konkrétnu adresu “http://podporacentrum.com/promotion/penirium_sk/zvacsi-svoj-penis-doma-kr” kde neodporúčame návštevu.