Ďalší podvodný portál na obzore? Spoznávame reklamy na Manuskin Active krém. Na veľkých portáloch, zatiaľ prevažne v Českej republike

Manuskin Active krém na lupienku a ekzémy? Veľký pozor 5 (100%) 1 hlas[ov]

Ďalší podvodný portál na obzore? Spoznávame reklamy na Manuskin Active krém. Na veľkých portáloch, zatiaľ prevažne v Českej republike (BLESK.cz zverejňuje reklamy rovnakým zákerným falošným stránkam ako Azet.sk či Centrum.sk), ale vždy veľmi rýchlo aj na Slovensku, sa zobrazujú odporné fotografie rôznych kožných ochorení s textom, že je objavená nová metóda na liečbu ekzémov, atopickým ekzémov, lupienky, a rôznych ďalších kožných ochorení.

Lupienka a atopické ekzémy tvoria pomerne veľkú časť kožných ochorení aj u nás, takže našli pomerne veľký tábor potenciálnych obetí. Bannery používajú fotografie kradnuté z odborných článkov a tie nemajú nič spoločné s tým, čo predvádzajú tieto odporné praktiky a cieľové stránky s ich falošným podradným obsahom.

Manuskin Active krém podporovaný týmto webom? Nie!

Nie, opäť nepoznáme tento krém a ani jeho účinky. To, čo však môžeme potvrdiť je, že ho predávajú ilegálne stránky. Falošné, podradné, s primitívnym kódom a falošnými informáciami tak, ako sme si už za posledné roky zvykli. Sú to stále ti ístí ľudia v pozadí, ako zdá sa, pri všetkom, o čom v poslednej dobe píšeme. V žiadnom prípade si však nevymýšľame nové skutočnosti, len upozorňujeme na to, čo je rpavda a realita. Veď nazrite bližšie.

Postačuje nám to, ako funguje stránka, ktorá robí celú reklamu a vkladá obrovské peniaze do propagácie. Ľudí dostať do pasce dnes môžete veľmi jednoducho. Napríklad tak, že ich oklamete.

Znova sme sa dozvedeli, že dermatológovia sú “šokovaní” z novej metódy, formuly, liečby, čohokoľvek. Konkrétne tu “Dermatologové v úžasu z účinků nové receptury odstraňující poškození kůže”.

Žena na fotografii

Máte dostať pocit, že táto žena si zažila to, čo vy. Máte získať pocit, že toto je jej príbeh a volá sa Marta Rumlová. Všetko, čo sa dozviete je prasprostý výmysel. Dokonca ani Marta Rumlová neexistuje. Na snímkach je brazílska fotomodelka, ktorej fotografie si môžete kúpiť, ak potrebujete ilustračné snímky do článkov. Pokojne aj podvodných článkov na podvodnom magazíne, na aký sa hrá ten z reklamy.

Zvyšný obsah pochybných stránok

absolútne výmysly

falošné komentáre, v žiadnom prípade nejde o komentáre, ale umelo nasadený text a obsah do kódu niekým pri výrobe webu. Veď skúste pridať vlastný komentár a pochopíte.

dátumy nie sú aktuálne, len sa správne posúvajú

kompletne všetko na webe je falošné.

predaj prebieha protiprávne, porušuje zákony SR, znenie obchodných podmienok a priebeh predaja je podozrivý. Nespĺňa zákonom stanovené podmienky napríklad aj o identifikácii predajcu, sídlo, IČO a pod.

z banneru sa dostanete sem, celý čas sa jedná o tento http://alloversuccess.com/420/manuskin/ , prípadne akýkoľvek jemu podobný web.

Verdikt

V žiadnom prípade neveriť obsahu týchto stránok. Podľa názvu znie Manuskin Active ako ruský výrobok. Keďže celý Google sa výrobku venuje len v rámci podvodných webov ako je tento popisovaný, s množstvom nakradnutého obsahu, fotografií, vymyslených mien a v rámci veľkej miery maskovať skutočného predajcu, nebudeme na jeho adresu uvádzať už radšej nič. Zhodnotili sme najmä to, čo je viditeľné a dokázateľné.