Penirium sľubuje zázračné zväčšenie penisu, stránkam neverte!

Prípravok Penirium, ktorý sa snaží prinútiť vás klamlivými a nepravdivými textami o jeho účinkoch, kúpiť ho, je pre nás veľkou záhadou.

Drzé. Reklamy na Pluska.sk, alebo aj na iných miestach, vás upozornia na zázračnú metódu, ako zväčšiť svoje mužské partie pomocou prípravku Penirium. Jeho meno sa dozviete až niekde na konci, takže ho rovno uvádzame aspoň u nás hneď na začiatok. V našom prípade sme neklikli pre dopyt po niečom takom… ale, prečo to vlastne vysvetľujem… skrátka, opäť sme sa pustili do hľadania ďalších pochybných prípravkov a narazili sme na jeden. Veľmi rýchlo bolo jasné, že v prípade Penirium ide o podvod. Ďalší z presne tých istých, aké sme tu mali doteraz v spojitosti s podvodným falošným webom ZdravotnickyPortal.com. Tento portál totiž nemá nič spoločné so zdravotníctvom, iba ak názov.

Podvodné klamstvá, kradnuté obrázky, fingované stránky, komentáre, obsah, vymyslení odborníci, lekári. Skrátka stále tie isté klamstvá a teraz dokonca zaujímavo technicky vyriešené. Akonáhle chcete stránky vypnúť, objaví sa hlásenie, ktoré sa vás snaží pomocou podvodného psychologického nátlaku prinútiť neuvážene rýchlo prípravok kúpiť, inak prídete o svoju šancu. Rovnaké odpočítavanie ale odštartujete kedykoľvek pri novej návšteve tohto podvodného webu, po obnove a to kedykoľvek začne odznova.

Penirium je… nevieme čo

Prípravok Penirium, ktorý sa snaží prinútiť vás klamlivými a nepravdivými textami o jeho účinkoch, kúpiť ho, je pre nás veľkou záhadou. Možno preto, že sa takejto kategórii prípravkov nevenujeme. Ide o novinku, ktorá tu dosiaľ nebola. Všetko na celých stránkach je jeden zavádzajúce a nepravdivé. Kód stránok, fingovaná zostava, falošný magazín, presne rovnaké prvky ako rozsiahla podvodná sieť všetkých tých pochybných prípravkov doteraz. Predaj prebieha cez stránky, kde ani len netušíte, kto je predajca, aké má IČO, v ktorej krajine sedí, ako sa nim dovolať a naozaj sa aj dovolať, ktorý orgán vykonáva kontrolu nad jednaním tejto firmy a neviete ani to, kam peniaze posielate a čo za ne dostanete. Zloženie neexistuje a slovenský návod pri zásielke zrejme tiež.

Ukážka reklám na PLUSKA.SK

Zneužité identity ľudí:

Damián Šurka, Pavol Janický, Marek Vranák a podobne. Muži, ktorí síce uvádzajú komplet svoje meno a fotografiu, no ani jeden z tých mužov, čo sa na stránke usmieva, ani len netuší, že ich zneužili na niečo takéto. Ani jeden totiž neexistuje a tých, koho okradli a skopírovali im fotografie, len zosmiešnili. Všetci tvrdia, že majú veľký penis vďaka prípravku Penirium.

Našli sme stránky, ktoré uvádzajú tak trochu pozadie tomuto prípravku. To je aj dôvod, prečo sa tak vo veľkom propaguje na Slovensku. Za propagovanie španielskej verzie tohto webu totiž môžete zarobiť peniaze a podobne to bude aj v pri propagácií slovenskej. Vidieť to môžete na: https://www.offervault.com/affiliate-offers/details/offerId/2491572/webwap-penirium-male-enhancement-cpl-spain/

POSTREH 1: Neuveriteľne absurdné sú aj stránky: http://jakzvetsitpenis.ok-blog.com/penirium-cena/, ktoré prezentujú a podporujú podvodné hlášky a výmysly okolo tohto prípravku. Objavuje sa tu dokonca odborník menom Martin Jeffrey ako urológ a spoluautor výskumu, ale tento muž neexistuje. Komentáre sú falošné, nejde o komentáre ale systém natvrdo manuálne dotvoreného kódu. Facebook je falošný, nejde o skutočný Facebook. Dátumy na webe sa posúvajú podľa aktuálneho dátumu, a celkovo celý magazín je len fiktívny falošný kus rýchlozbúchaného webu, ktorý je hriechom nazývať webom. Rovnaké klamstvá uvádza aj: http://jakzvetsitpenis.ok-blog.com/penirium-kde-koupit/

POSTREH 2: Stránky, ktoré rovnako tak tvrdia, že Penirium funguje a títo muži ho vyskúšali, sú na stránke: http://yoursupplements.eu/cz/penirium-recenze/, kde je podvodom úplne všetko. Každá jedna fotografia je na tomto webe krádežou z iných. Títo muži ešte nedávno propagovali nárast svalov, zlepšenie zdravia cez všeličo iné a teraz tvrdia s inými menami niečo celkom iné k prípravku a znova sa tu objavuje aj falošný lekár. Pobavte sa na tom, čo údajne mladí muži tvrdia: http://centrum365.com/supplements/penidrolmax/penidrolcz.html