Bordel a chaos v slovenskej spoločnosti pre rúška, COVID19 a obmedzenia

Ohodnoťte článok

Verejnosť sa delí na tri tábory. Tí, čo sú ohľaduplní a nemajú problém s ohľaduplnosťou ako aj chápu riziká koronavírusu. Potom sú tu tí, ktorí sa necítia ohrození, ale zostávajú ohľaduplní. Treťou skupinou sú tí, ktorí bojujú proti pravidlám. Pokladajú koronavírus za výmysel, alebo chrípočku. Absolútne popierajú koronasituácie vo svete, kde nestíhajú kopať hroby, či vyrábať rakvy, pretože podľa nich je náhle zvýšenie úmrtnosti v poriadku. Podľa týchto ľudí je dokonca v poriadku, ak človek zomrie pre Covid-19 namiesto roka 2025 už v roku 2020. Vraj „veď aj tak by zomrel“.

Vyjadrenia niektorých ľudí sú bezohľadné

Správanie tých bez rúška voči ostatným v MHD a autobusoch, alebo voči polícii je arogantné až útočné. Zažili sme niekoľko takých situácií. Je nám jasné, že pre niektorých z nás je prvoradá nenávisť a ustavičný boj proti pravidlám, slušnosti. Cítia potrebu tliachať niečo o právach, demokracii či ústave. Nemajú ani poňatia o tom, čo je to právo, čo je to tá demokracia a už vôbec netušia, o čom je ústava. S výučným listom sa preukazujú odbornosťou vo virológii, práve, všeobecnej medicíne a hodnotia postavu hlavného hygienika viac ako jeho vzdelanie a skúsenosti. Máme odrazu odborníkov na všetko. Facebook je plný tých, čo tvrdia pravdu a hlásia ju ostatným.

Hoaxeri a šíritelia bludov sa dajú ľahko rozoznať

Facebook je nástroj, ktorý je úžasný v tom, ako rýchlo šíri informácie. Narazíme na video bezohľadného arogantného pána, ktorý si nahráva policajtov, ako ho upozorňujú dohovorom na nakupovanie bez rúška. Ľudia ho pokladajú za obeť, zdieľajú jeho video a skúsenosť, pretože je obeťou systému. Ale vari ani nie je nutné disponovať vysokoškolským diplomom ak stačí logické premýšľanie, slušnosť a chuť vnímať. Tá chuť totiž umožní počuť agresivitu údajnej „obete“, jeho vulgarizmy, slovné útoky, správanie, aroganciu brutálneho rangu a tliachanie o práve. Nič z toho, čo povedal, nemalo logiku a slušnosť už vôbec. Napriek tomu je obeťou, pretože je napomenutý pre pobyt vo vnútri predajne bez rúška.

Národ slovenský je s prepáčením sprostý. Na začiatku sme dokázali prežiť bez problémov, pretože sme zaviedli rúška a obmedzenia. Nebyť ničoho z tých prísnych opatrení, problémy by sme mali oveľa výraznejšie. Tým, že sme problémy nemali, neexistujú razantné dôkazy pre tých, čo šíria bludy. Pre nich hrozba neexistuje. Vynakladajú energiu a úsilie v boji proti rúškam a obmedzeniam. Hodnotia Matoviča, hlavného hygienika, či politické vyjadrenia len negatívne. Pred všetkým pozitívnym sa zatvára oči… a presne tu sa blížime k úžasnému nástroju, ako ktokoľvek ľahko spozná šíriteľa bludov, falošných správ – hoaxera.

Ako rozoznať šíriteľa bludov (hoaxera)?

Tí, ktorí s vami budú bojovať a budú s veľkou vervou tvrdiť, že to západné mocnosti šíria koronavírus, šíri ho Bill Gates,lebo chce čipovať ľudí, alebo iný pracháč, nebodaj George Soros, alebo vám budú chcieť tvrdiť, že rúška sú viac škodlivé ako užitočné, alebo že ide o slabú chrípočku bez reálnej úmrtnosti pravdepodobne nemajú žiadne také úmrtie vo svojom okolí, ani len ochorenie. Nemajú v priateľoch žiadnu obeť, ani pacienta. Chorobne zdieľajú každý protidôkaz a trávia na Facebooku neprirodzene veľa času sledovaním pokútnych stránok plných výmyslov a bludov.

Vo veľkom sa stále šíria staré príspevky vymyslených príhod, ktorým sa venujeme v seriáli koronavírus-Hoax a keď sa šíriteľ hoaxu 0 dostane do hľadáčika polície, ospravedlňuje sa za výmysel a rýchlo ho sťahuje. Ako už náš seriál dokazuje popísanými skutočnosťami, ide o bludy a nelogické hlúposti, ktoré vytvárajú ďalšie a ďalšie varianty, variácie prvých a vzniká mnoho verzií „mojej kamošky kamoška“ alebo „kolegova známa“…. zaručená osoba, ktorá však nikdy neexistuje.

Pre nás je mimoriadne unavujúce bojovať proti týmto veterným mlynom. Svoj boj sme čiastočne vzdali. Po napadnutí agresívnymi odmietačmi rúška v autobuse po otázke, či nepotrebujú nejaké nepoužité, či nestihli kúpiť, či po opakovaných slovných napadnutiach hoax.sk ľuďmi, ktorí nás osočujú z prijímania úplatkov Sorosom či neznámou organizáciou za to, aby sme podporovali oficiálne tvrdenia a podkopávali hoaxy, máme nejaký názor na tretí spomínaný tábor. Ak nás niekto financuje, tak sme si to doteraz nevšimli. Ak však šíritelia bludov presviedčajú o svojej pravde zvyšok sveta, mohli by to robiť ohľaduplnejšie voči tým, ktorí sa rozhodli sa chrániť. Ostatne tak úspešne, ako sa nám to darí od marca. Lepšie ako v krajinách, kde náhle rodiny postrácali svojich starých rodičov, ako najlepšie obete.

Aj Kňažko, ako obeť-pacient nového koronavírusu, tvrdí, že ani týmto spochybňovačom údajnej chrípočky nepraje, aby zažili ochorenie v plnej sile. Neprajeme im osobnú skúsenosť s koronavírusom, skôr zvýšenie dávky vlastnej ohľaduplnosti a vypustenie pary od tej premnoženej chuti nenávidieť svet, nenávidieť pravidlá a nenávidieť všetkých tých, čo sa rozhodli chrániť. Toto, ako všetko ostatné je o ľuďoch, no sme to stále my, odborníci na všetko, ktorí sa rozhodli konať. A niektorí, ktorí nechcú byť „ovce“ a preto pôjdu proti prúdu.