Spam, ktorý siaha do oblasti online sexu a dominancie s podriadenosťou…

Erotické spamy zväčša ignorujeme, keďže rozumieme ich miere. Oslovujú emailové adresy zväčša zakúpené z rôznych databáz. Ten posledný prípad je však v niečom zaujímavý. Údajné milfky, ktoré poskytujú rozkoš a utrpenie, respektíve dominanciu voči podriadenosti a s tým spojené fyzické tresty, ponúkajú služby teraz online. Svoju neobvyklú ponuku však necielia na súkromné emaily, ale od tohto víkendu priamo na schránky rôznych zamestnancov na menné emailové adresy ako jan.novak@firma.xy. Takýchto emailov je nespočetne mnoho a nám sa v sledovanom prípade nedarí získať poznatok o pôvode a spôsobe získania adries. Tento podozrivý spam totiž oslovuje aj schránky, ktoré neexistujú 6 rokov, prípadne ide o systémové schránky, ktorých adresa ohla byť zverejnená neznámou službou zhromažďujúcou alebo predpokladajúcou systémové emaily a podobne.

Emailové správy sú identifikované ako spam a zároveň ako nebezpečný odkaz. Je však po viac ako roku jediný, ktorý vám ponúka nadradenosť dominou, hru na „nesposlušného otroka“, príkazy a fyzické tresty. Laický pohľad na túto problematiku prináša pocit, že na niečo také nemôže nikto reagovať. V prípade, ak by šlo o skutočné ponuky skutočných žien, jednotlivcov láka zvedavosť. Rovnako tak určité chute, alebo až deviácie sa objavujú v sexuálnom živote a tie je aj možné veľmi dobre maskovať a žiť s nimi bez obmedzení. Muži túžiaci po dominancii nad nimi sa neboja oslovovať s takýmito požiadavkami aj pracovníčky najstaršieho remesla. Núdzu tak spam o obete mať nemusí. Hrozbou spamu v nejasnej miere je však skutočná registrácia a zapojenie do portálu, ktorého fungovanie nám je nejasné. Taktiež vyjadrujeme pochybnosti nad skutočnými ženami, ktoré by boli do projektu zapojené. Lebo muži nie? Zaujímavé.

Cieľom je zarobiť na províziách

To úsmevné na návštevníka čaká už pri vstupe. Doména milfky.fun sa totiž presmeruje na web Můj Otrok. Odhaľuje sa nám tak trochu aj dôvod, prečo sme dostali spam. MujOtrok ponúka províziu za každého platiaceho zákazníka. Služba totiž nie je celkom zadarmo. Špekulant stojaci za spamom nie je totiž samotnou zoznamkou (s najväčšou pravdepovobnosťou) a šíri tak spam za účelom získania provízie z tých účtov, ktoré vzniknú na jeho odporúčanie. Nakoniec ešte jedna zaujímavosť. Údajné referencie spokojných klientov a pán, ktorý našiel svoju pani. A rovno zverejnil svoju tvár.

Na stranke KovacMichal.sk je tento pán pod menom Ondrej a má byť majiteľom firmy.. nejakej firmy. Tiež v podstate referencia. Avšak pátrame radšej ďalej po pôvode tohto pána, pretože….

…žiadne veľké prekvapenie sa nekoná. Originál sa nachádza na Shutterstocku, kde si môžete pozrieť modela. Fotografiu si môže ktokoľvek zakúpiť. Keďže bližšie žiadne zákony neupravujú možnosť vytvárať si referencie umelo a vytvoriť si tak identitu spokojného zákazníka, ide len o nekalosúťažnú praktiku. Pre nás a nepochybne aj pre vás by však mala byť v prvom rade ukážkou dôveryhodnosti takejto zoznamky.

Originál je tu: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/confident-mature-man-portrait-shirt-looking-214407319

