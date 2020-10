TOP 7 slovných spojení, ktorými sa prezradia šíritelia bludov a hoaxeri 5 (100%) 1 hlas[ov]

Ak si náhodou dovolíte zdieľať niečo z oficiálnych informácií, dnes ľahko vyprovokujete tých, ktorí radšej uveria jednoduchším správam. „Klamú nás, je to chrípočka, je to veľký podvod, idú nás čipovať…“. Keď vám tvrdia o Sorosovi alebo Billovi Gatesovi ako o pôvodcoch vírusu, či účinku 5G vysielačov, máte jasno hneď. No sú tu aj iné slovné spojenia, ktoré sú varovným signálom, že je neradno sa hádať. On už pravdu pozná. Oficiálne sú oveľa komplikovanejšie a nevedie k nim priama cesta. Hoaxy tvrdia niečo jasne, sú šokujúcou poplašnou správou, podkopávajú systém, alebo len prácu tých, ktorí idú vypľuť dušu. Už z rozhovoru ale ľahko pochopíte s kým máte dočinenia.

OTVOR UŽ OČI / SI ZASLEPENÝ

Otrepané až sprosté slovné spojenie je najobľúbenejším spojením pre hoaxerov šíriacich bludy. Majú pocit, že ste zaslepení, ak veríte Matovičovi, alebo ak veríte oficiálnym vyjadreniam. Cítia sa niečo viac vo vzdelaní a inteligenčne múdrejší voči ostatným, pretože oni nazreli pod vrchnák a uvideli pravdu o mocnostiach, ktoré nás chcú ovládať, alebo…. dôvody, pre ktoré nás chce riadené šírenie Covidu-19 zlikvidovať, či ovplyvniť, sú naozaj rôzne. Doslovným sci-fi, či primitívnou rozprávkou, ktorá znie síce fantasticky, ale hlúpo zároveň.

STE OVCE / NIE SOM OVCA

Ovcou sa v masových záležitostiach nazývajú tí, ktorí sú súčasťou stáda. Konajú tak, ako píše spoločnosť. Nie je správne ovcu chápať ako výsmech či urážku. Toto prirovnanie má síce veľmi blízko k správaniu, avšak aj to ovčie stádo funguje preto tak ako funguje, aby sa chránilo a úspešne sa mu darilo odolávať hrozbám vlkov. Zatúlaná ovca znamená problém pre baču, problém pre stádo, ale najmä pre samotnú ovcu. Ak už niekto prirovnáva ľudí k ovciam, neponechávajte tento význam vysvetlený nimi (negatívne), ale vysvetlite si ho reálnymi argumentami (neutrálne), prečo sa stádo a ovce správajú tak, ako sa správajú.

Ak nie ste ovca, čiže nejdete s väčšinou, máte byť lepší? Ak sa všetci napijú pred túrou do Sahary, potom pijú len ovce, ale Ján nie je ovca. Nejde s davom. On sa nenapije. Podnikatelia si musia na jar vyriešiť DPH, no Janova s.r.o. predsa nie je ovca. On nebude riešiť na jar žiadnu DPH. Všetci sa chránia rúškami, vyjadrujú ňou ohľaduplnosť a súdržnosť, pomáhajú sebe aj ostatným. Sú to však podľa tejto logiky ovce. Jano nie je ovca, on si rúško nedá. Dokonca bude tvrdiť, že je stopercentne zdravý a nemá koho nakaziť. Iróniou je, že stopercentne zdravý človek v produktívnom veku neexistuje. Koronakríza pritom nie je o ovciach, ale o spoločnom boji. Tu nejde o cukríky, či nálepky, ale šírenie choroby a zdravie tých, pre ktorých by mohla byť smrteľná.

SKORUPOMOVANÁ VLÁDA / PODPLATENÉ MÉDIÁ

Počúvame stále niečo o tom, že vláda je skorumpovaná, platia ju z USA, farmaceutické firmy, alebo médiá dostávajú do vačku, ba dokonca my dostávame do vačku. Napriek tomu, že neexistuje vlastne ani jasná predstava, kto dáva peniaze, kam a za čo. Najmä v súvislosti s HOAX.sk je to nemysliteľné. Za celé roky sme si nevzali ani od obetí trestných činov jediný cent, materiálnu či nemateriálnu odmenu.

RÚŠKA VIAC ŠKODIA AKO POMÁHAJÚ / ŽIADNE RÚŠKA

Tvrdenia o tom, že rúška viac škodia ako pomáhajú sú… Tu sa hodí to meme, čo si búcha po čele.

AJ TAK BY UMRELI

S týmto sa stretávame bežne. Tvrdenia, že ľudia s COVID-19 by aj tak zomreli uzavrú akúkoľvek diskusiu. Pridružené iné diagnózy? Fajn! Basta fidli, koniec diskusie pre hoaxerov. Stačí im, že pacient mal iné diagnózy a je jasné, že smrť tak nie je zásluhou Covidu-19. Lenže omyl. Kým s ostatnými diagnózami človek mohol ešte nejaký čas žiť, prichádza COVID-19, život pacientovi skráti a namiesto roku 2025 zomrie v roku 2020. Hoaxerova inteligencia tento poznatok neprijíma, ide o informáciu, ktorej nerozumie. Naďalej bude trvať, že je to v poriadku, pretože „AJ TAK BY UMRELI“.

Akoby sme mali ľutovať, že máme prísne nariadenia. Preto nám neumierajú toľko ľudia, takže odmietači rúšok a podporovatelia vymyslených správ tak vnímajú hrozbu ako nereálnu, slabú, alebo aj existujúcu, no nie tak vážnu, lebo chrípočka.

LEBO MATOVIČ / LEBO SI MATOVIČOVOLIČ

Vlastné problémy, vlastné nepochopenie, priateľská komunikácia a ten druhý spomína Matoviča? Zrazu? Len tak a nečakane? Pretože on je pôvodca, strojca, autor nariadení a odporúčaní? Naozaj? A má vôbec ten, čo to tvrdí, čo i len najmenšiu šajnu, aká je štruktúra autorov týchto nariadení? Tuší vôbec niečo o zodpovednosti za rozhodnutia a za následky pozitívne aj negatívne? Právne dôsledky? Akékoľvek vyjadrenia vlády v tomto smere sú oveľa ťažšie a náročnejšie, než dokáže mozog tých, čo si vzdelanie na Facebooku píšu „Vysoká škola života“ pochopiť. Ak vás niekto obviní, že ste Matovičovolič, napriek tomu, že ste ho nevolili, ani sa to nesnažte vyvrátiť. U hoaxera bude pravdepodobne akákoľvek alternatíva, ktorej ste dali svoj hlas vo voľbách niečo veľmi zlé. Možno za každých okolností to najhoršie.

Každý, kto nemal Matoviča rád pred voľbami ešte radšej ukáže prostom. Spája sa s ním ako s predstaviteľom vlády, všetko čo je vnímané negatívne. Každý, kto patril k jeho podporovateľom môže mať pozmenený názor. No iba časť z ľudí pozerá na fakt, že má riadiť krajinu, hoci väčšina z nás nie je schopná riadiť malú firmu, či vlastné životy. Nie ja na to sám… no hoaxer má v ústach len jeho meno, alebo pár ďalších. Je to preto, že hoaxer potrebuje jednoduché a zrozumiteľné dáta, aby malo jeho šírené posolstvo účinok. Jednoduché a jasné. Či pravdivé, to je už vedľajšie.

JE TO PROTIÚSTAVNÉ / ŽIADNE RÚŠKA V ÚSTAVE NIE SÚ

Ak sa 17 ročná žaba začne oháňať ústavou, 35 ročný vyučený pekár taxikár so zeleným znakom namiesto profilovej fotky horlivo tvrdí, že žiadne rúška nie sú v ústave… aj tu sa hodí meme ksichtu búchajúceho si po čele. Ruku na srdce, koľko ľudí už videlo znenie Ústavy SR a zároveň rozumie jej obsahu? Nerozumie jej nikto, kto tvrdí drísty o ústave v spojitosti s obmedzovaním práv a slobôd, alebo hľadá zmienku o rúškach. Následne národu chýbajú znalosti o všeobecných nariadeniach, zákonoch a potom aj schopnosť vnímať pravidlá vstupu do budov, miestností, do prostriedkov hromadnej dopravy pod určitými pravidlami. Ak už niekto niečo tvrdí o pravidlách, niekde v základe logickej slušnosti je naštudovať si tie pravidlá a chápať ich správne. Nevysvetľovať si ich po svojom. Výmyslom zo sociálnej siete sa venuje aj tento zaujímavý článok.