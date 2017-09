Nebezpečné reklamy: ako ich spoznať a ako sa zachovať?

Internet zaplavujú nebezpečné reklamy. Bannery, ktoré hlásia prevratné objavy, nálezy, zázraky, aj špeciálne služby. Existuje množstvo portálov herných aj portálov magazínového typu...

Internet zaplavujú nebezpečné reklamy. Bannery, ktoré hlásia prevratné objavy, nálezy, zázraky, aj špeciálne služby. Existuje množstvo portálov herných aj portálov magazínového typu, kde sa na vás vyrúti množstvo reklám zobrazujúcich ženy s informáciou, že len pár kilometrov od vás je niekto, čo sa chce zoznámiť, alebo niekto, kto vás čaká. Ak už reklama uvádza mesto, je to len preto, že je do reklamného banneru nasadené len umelo z vašej IP adresy. Nevzrušujte sa.

Bannery na zoznámenie, či zázraky a závratné peniaze, neberte vážne

Dokonca aj obrovský počet rôznych vizuálov bannerov na zoznamku Cazavo, ktoré vás bombardujú a oznamujú, že majú pre vás sexuálneho partnera, ktorý je vašim susedom, nemusíte brať vážne. Naletieť jer ľahké a práve preto sa tieto bannery objavujú. Slovenský internet je však hlavne plný bannerov, ktoré informujú o zázračných prípravkoch, objavoch a na pozore sa musíte mať aj pred rôznymi reklamami, ktoré uvádzajú informácie o milionároch v Bratislave a zázračných spôsoboch zbohatnutia. Ak by ste zistili, ako zarobiť milióny, naozaj by ste tento spôsob predávali za 35 EUR? Ale no ták!

Nikdy neverte systémom na zarobenie peňazí cez internet. Takmer vždy sú sľúbené tisíce eur mesačne len rozprávkou. Na začiatku zaplatíte nejaké poplatky a reálne nepochopíte systém, ktorý je presne tak aj postavený, aby nebol pochopený, respektíve aby vôbec nefungoval.

Tieto nebezpečné podvodné reklamy majú niekoľko spoločných prvkov:

Uvádzajú často krát neuveriteľne zlý pravopis

Píšu o milionároch v Bratislave, susedoch, ktorí sa chcú stretnúť, alebo nejakej žene z nejakého slovenského mesta, ktorá objavila zázračnú metódu – na čokoľvek.

Bannery smerujú na stránky, ktoré ste nikdy nevideli, správajú sa divne a po kliknutí kamkoľvek vás to núti nakúpiť tento prípravok.

Bannery smerujú na miesta, kde neexistuje možnosť kontaktu, ale to čo je isté je nútenie k nákupu.

Vyhľadávajte v Googli. Názov látky, prípravku, alebo stránok, ktoré vám niečo sľubujú vždy preverujte. Ak už ste na reklamu klikli a naviedla vás na podvodné stránky, potom to hravo zistíte práve preverovaním.

V banneroch sú nereálne fotografie, ktoré nezachytávajú to, čo je v texte.

Čo môžete spraviť v boji proti internetovej špine vy?

Dlhodobo sa snažíme brániť ľudí a upozorňovať na zásadné problémy. Preto sme radi za kohokoľvek, kto môže a chce priložiť ruku k dielu. Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete spraviť, pokiaľ narazíte na falošný banner. Slovensko zatiaľ nič také nerobí a preto sa podvodníkom u nás tak nesmierne darí okrádať ľudí na nepozornosti a nevedomosti. Ak narazíte na falošné stránky v reklame, odošlite adresu týchto stránok prevádzkovateľom stránok, kde ste na banner klikli. Niekedy reklamný systém sám vydá reklamu o ktorej majiteľ stránok nevie. Preto je dobré odoslať cieľovú adresu, aby sa dalo zaistiť jej odfiltrovanie a ďalšie zastavenie. Upozornite prevádzkovateľa stránok.

V prípade, že na samotných stránkach prebieha predaj liečiv a rôznych látok, ktoré môžu podliehať úradu pre kontrolu liečiv, alebo pod kontrolu iného úradu, kontaktujte ho. Upozornite aj SOI v prípadoch, kedy predajca neuvádza povinné identifikačné náležitosti predajcu (IČO, DIČ, Sídlo a všeobecné obchodné podmienky v slovenčine so všetkým, čo k nim patrí.) V boji proti podvodníkom a hrozbám na internete dokážete pomôcť aj zdieľaním a šírením jednotlivých informácií a článkov medzi priateľmi a najmä ľuďmi, ktorí by sa mohli stať obeťami pre dôverčivosť, alebo konkrétny zdravotný problém, ktorý sa môžu rozhodnúť riešiť pomocou niektorej z podvodných látok v reklamách.