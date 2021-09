Falošný email z falošnej Slovenskej sporiteľne o rušení SMS správ

Ohodnoťte článok

Dnes mohol prekvapiť niektorých majiteľov emailových schránok na rôznych koncovkách email s odosielateľom uvádzaným ako “Slovenská sporiteľňa” a predmetom ” SMS kódy už čoskoro skončia”. Dokonca sme naozaj mali najskôr pocit, že sa reálne dejú nejaké zmeny a SMS sa v službe GEORGE rušia. Problém sme si však všimli na adrese prijímateľa. Nemá nič spoločné so Slovenskou sporiteľnou a podvodník email posiela neadresne komukoľvek. Jeho obsah síce vyzerá zaujímavo, až dôveryhodne, dokonca sa logo zobrazuje bez chýba a gramatických šialeností.

Tlačidlo, ktoré však ako jediný klikateľný prvok email obsahuje, už je o niečom celkom inom. Vedie na pishingovú podvodnú stránku, ktorá si od vás žiada meno a heslo – prístup do online bankovníctva GEORGE.Email je nevyžiadaným emailom – spamom a vo výsledkom pishingom, pokusom získať prihlasovacie údaje a okradnúť vás priamo cez bankové konto. Bez veľkého zdržiavania uvádzame aj príklad tejto správy. Nič podobné, čo by vás chcelo prinútiť kliknúť a prihlásiť sa, čo by viedlo inam ako na oficiálne stránky banky, nikdy neotvárajte a nepovažujte za skutočné emailové správy od banky.

Znenie podvodného emailu z falošnej “Slovenskej sporiteľne”

Vážený klient, Od 21 september 2021 budeme postupne ukončovať používanie SMS kľúča na potvrdzovanie platieb v Georgeovi. Nemusíte čakať, kým vás na inštaláciu vyzveme. Ale keď vám oznámime termín vypnutia SMS kľúča, prosím nenechávajte si aktiváciu na poslednú chvíľu. Aktivujte si ho včas, aby ste mohli bez zbytočného zdržania pracovať so svojimi účtami. Ak to nestihnete, nebudete vedieť potvrdzovať platby. Ale aj v tomto prípade vám stačí aktivovať mToken a fungujete. Aktivovať Zdravím vás,

Slovenská sporiteľňa

Falošný email smeruje nepochopiteľne cez AZET redirekt, externý link, akoby ho niekto nešťastne skopíroval z nejakého azeťáckeho emailu, alebo zámerne prehnal cez medzilink, smerujúc na doménu magnoliaclassics.co.uk/cgi, no i tá nakoniec presmeruje obeť na inú stránku – v našom prípade sme zaznamenali zakončenie redirektov na doméne novooo.com/slov/home/asg… . Samozrejme s falošnými formulármi na prihlásenie do bankingu GEORGE.

