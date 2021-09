Michael Coles posiela Pozdrav z Londýna, nereagujte a neodpovedajte 5 (100%) 1 hlas[ov]

Je to spam. Falošný email, ktorý nie je v ničom pravdivý. Napriek tomu máme plnú schránku podvodníka Michaela Colesa a zároveň máme pomedzi to emaily od vás. Pýtate sa, či to môže byť pravda. Opakujeme, že nie – toto nemôže byť pravda, a nieje pravdou ani nič podobné. Takýto email, žiaden jemu podobný email nikdy nie je pravdivý. Ide o falošné drísty, ktoré majú za cieľ oblbnúť dôverčivých ľudí, ktorí si informácie neoverujú. Tí zareagujú, odpovedia, pošlú údaje a začína sa veľký kolotoč v ktorom sa sľubujú šialené peniaze, a treba len zaplatiť malý poplatok. Zaplatíte správne poplatky, právnika, odrazu príde platiť ďalšie poplatky a ak odmietnete, hrozia vám žalobou, pretože “proces už začal a nie je ho možné (bez pokuty) zastaviť”.

Ak sa pýtate, či je vôbec možné naletieť na tento druh podvodov, tak áno. Sú ich desiatky prípadov ročne, možno mesačne. Ťažko povedať, keďže mnoho obetí pochopí, že sa stali obeťami podvodníka, až neskôr. Ďalším faktom zostáva, že sp medzi nami ľudia, ktorí konajú v takom utajení pred svetom, že ani po vylákaní peňazí si nedajú 2 a 2 dohromady a zostávajú obeťami podvodu bez toho, aby vôbec vedeli, že sú obeťami. Je to opakujúci sa nekončiaci príbeh. Odporúčame nereagovať na nič podobné. Pre správnosť pridávame celé znenie podvodnej správy.

Znenie správy, ktorú poslal neexistujúci Michael Coles

Od Michael.Coles Telefón: +442036279952 Vážený priateľ, som pán Michael.Coles, senior manažér pre vzťahy, NatWest Bank. Žiadam vašu pozornosť, aby sme vám dnes poslali e -mail a dúfame, že ho budete prísne tajiť, aby ste zaistili úspech. V našej banke som objavil neskorý účet STEVE HARRIS (obeť zosuvu Oso) s kreditným zostatkom 15 miliónov GBP. Mám podrobnosti na úspešné uplatnenie nároku na tento fond, ale ako bankový zamestnanec nemôžem ja alebo moji príbuzní uplatniť nárok. Prijmite moju ponuku ako „príjemcu“ a buďte si istí zákonnými formalitami úspešných prevodov vašim menom. 40% fondu je ako partner dohody. Zvážte prosím moju ponuku a odošlite ju (vaše úplné meno, kontaktnú adresu a telefónne číslo), aby som mohol fond znovu profilovať na vaše meno ako príjemcu a schvaľovať platby na vami zvolené účty. Čakám na vašu naliehavú odpoveď alebo telefonát, takže prediskutujeme podrobnosti. Ďakujem v očakávaní vašej okamžitej reakcie. S priateľským pozdravom, Michael. Coles, Senior manažér pre vzťahy, NatWest Bank plc.

