Parasinea, nový podvodný prípravok proti údajným parazitom

Doteraz sme tu mali obrovské kvantum rôznych prípravkov na boj proti parazitom a teraz prichádza Parasinea, úplná novinka, ktorú propaguje neznámy lekár menom Podmanický a vyspevuje do nebies, ako úžasný bojovník proti parazitom to je. Niečo tu ale smrdí.

Nechutný podvod s Parasinea je len kópiou predošlých podvodov

Bohovský a poriadne smrdí, pretože všetko to, čo používa Parasinea na svoju propagáciu, slogany, ľudí, fotografie, podvodné stránky, texty, výmysly, podvodné svinstvo v podobe flaošných komentárov a podivného predajného webu… to všetko sa opakuje aj tentoraz. Doteraz sa tie prípravky volali inak, no po novom je to Parasinea. Používa pritom presne rovnaké fingované podvodné lekárske bloogy, stránky a falošných lekárov. Žiaden z uvedených lekárov nikdy neexistoval.

Prečítajte si články o rovnakých podvodníkoch, ale s prípravkom s inými názvami:

Upozornenie k aktuálnemu prípadu

Vymyslená postava s fotografiou z fotobanky nikdy nemala v žiadnom takomto inštitúte žiadne slovo. Meno nikdy neexistovalo, je vymyslené a ani samotný inštitút, či úrad, alebo akákoľvek inštitúcia, ako ju nazývajú tu na týchto stránkach, neexistuje.