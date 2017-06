Detoxic, podozrivá látka údajne proti parazitom, recenzia nepotrebná

Žiadne parazity nás masovo neohrozujú, napriek tomu sa darí reklamám ako je napríklad aj nový prípravok Detoxic.

V súčasnosti sú mimoriadne rozšírené falošné HOAXy o nákaze Slovenska parazitmi. Žiadne parazity nás masovo neohrozujú, napriek tomu sa darí reklamám ako je napríklad aj nový prípravok Detoxic. Rovnaké stránky v Rusku podporujú Fit Slim, prípravok na chudnutie, u nás rovnakí ľudia, rovnakí odborníci a rovnaké drísty prezentujú niečo celkom iné. Detoxic slúži na boj proti parazitom, no v skutočnosti možno o jeho skutočných účinkoch pochybovať, pretože stránky obsahujú text, ktorý je totožný so stránkami inými, staršími a s názvami výrobkov celkom inými.

Stránky snažiace sa zavádzaním nalákať ľudí na kúpu Detoxic

Podvodné praktiky, ktoré neprekážajú

Slovenským úradom akosi stále neprekážajú tieto podvodné praktiky. Nikto z poškodených totiž neinformuje úrady o tom, ako sa dostali k pochybným prípravkom s pochybným účinkom. Najmä spôsob, akým sa propagujú, je však zarážajúci. Zneužívanie, vytváranie a falšovanie identít ľudí, vytváranie umelého pocitu, že existuje zástup spokojných klientov, ale aj neuvádzanie povinných náležitostí dané zákonmi SR sa dajú považovať za protizákonné alebo podvodné jednanie.

Varovanie

Stránky, ktoré predávajú Detoxic, obsahujú kradnuté identity – fingovaných ľudí ako klientov. Žiadni takíto ľudia neotestovali Detoxic. Presne rovnaké tváre sa nachádzajú na množstve podobných stránok, ide len o zneužité osoby, ktorých tváre sú používané najpravdepodobnejšie bez akéhokoľvek súhlasu a vedomia. Stránky predávajú produkty, ktoré sú určené na vnútorné užívanie. Risk predstavuje nevedomosť, kto to predáva, z čoho to vyrobil, kde to vyrobil, a podobne. Na takto zle spracované stránky a klamstvá uvedené na webe ani nie je potrebná recenzia. Nákup prípravku je len na vašu zodpovednosť. Keďže nejde o skutočnú firmu podnikajúcu na Slovensku a dodržiavajúcu zákony SR, získať peniaze späť vám nemusí vôbec nikto pomôcť. Pritom stačí len upraviť stránky, pridať chýbajúce informácie, zmazať podvodný obsah a fungovať môžu pokojne ďalej. Bez klamania ľudí.