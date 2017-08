Magnistill, alebo MAGNISTILL ako s veľkými písmenami všade uvádzajú nový zázrak, sľubuje zbavenie bolestí kĺbov. Podvodníci stojaci za týmto prípravkom...

Magnistill, alebo MAGNISTILL ako s veľkými písmenami všade uvádzajú nový zázrak, sľubuje zbavenie bolestí kĺbov. Podvodníci stojaci za týmto prípravkom a webom, ktorý ho predáva, mali na toľko drzosti, že ukradli obrázok ruky zviazanej v listoch byliniek a s domnienkou prírodného liečiva vyrazili medzi ľudí rovno v reklamnej ploche na Centrum.sk hneď pri prihlásení do emailu. Nevyhnete sa tomu, podvod na váš číha aj na dôveryhodnom mieste ako je toto.

Magnistill, ako sa prípravok volá, je v skutočnosti len ďalší nekalý podvod z rovnakej dielne, ako mnoho iných látok, medikamentov a prípravkov o ktorých je u nás stále reč. To, čo predvádza teraz stránka http://alloversuccess.com/421/magnistill/ v pokuse oklamať a naviesť čo najviac obetí do pasce pomocou viacerých podvodov, je typickým príkladom špinavých praktík, s akými sa sretávame neustále.

Pozor na MAGNISTILL

Zázračné magnety… už keď toto slovné spojenie použijeme, múdrejší ľudia dávajú ruky preč a vypínajú našu stránku… nie je to nutné. Nápravu urobíme sami. “Zázračné” magnety – je to tak lepšie? Sľubujú zázraky len vďaka pôsobeniu. To, že v celom boji proti bolestiam pôsobí skôr placebo efekt a veľká verva s akou podvodníci predávajú s klamstvami všetko, čo môže vynášať, nám už nikto nemusí vysvetľovať a presviedčať o opaku. Stránky predávajúce MAGNISTILL obsahujú opäť rovnaké kvantum nekalo-súťažných praktík, zavádzania, svinstiev, klamstiev, prekrútených faktov, protirečení, vymyslených informácií, neexistujúcich ľudí, falošných prvkov na webe, neexistujúcich komentárov narafičených tak, aby to len ako komentáre vyzeralo, a mnoho iného.