Modelka CariDee English zneužitá podvodníkmi kvôli psoriáze

Podvodníci, ktorí sa snažia predávať pochybné prípravky a podvodné zázraky cez internet na psoriázu, zneužili fotografie americkej modelky CariDee English, ktorá psoriázou aj trpí. Psoriáza, kožné ochorenie, ktoré pôsobí nevzhľadne, obmedzuje aj známe osobnosti ako Camerin Diaz a Kim Kardashian. CariDee English má chorobou postihnuté ruky. Jej fotografie podvodníci stiahli a vytvorili falošné stránky s rôznymi menami, ktoré tvrdia, že sa ochorenia zbavila pomocou ich prípravku.

Stránky, ktoré propagujú prípravok Psorilax, sú pritom tak zamaskované, že sa k nim dostanete len cez konkrétne podvodné bannery alebo emaily. Nie každý ale dokáže rozoznať, že ide o podvodné stránky. Využívajú množstvo klamstiev a ľudí zavádzajú jednoducho tým, že sú online prístupné a hrajú na vážny skutočný web s vážnymi informáciami a skutočnými ľuďmi. Ani jedna osoba na stránkach nie je pravá.

“Linda Horáková, ktorá sa vyliečila s Psorilaxom neexistuje!”

Doména sa mení, obsah a Psorilax a CariDee English zostávajú

Stránka nemá jasnú doménu. Neustále je iná, mení sa a je tak ťažko dostupná. Dokonca sa nachádza na takých pochybných portáloch, že ak vstúpite na priamu doménu, objavíte španielsku verziu iného podvodného webu. Je toho príliš a radi by sme varovali aj pred španielskymi podvodmi, no v tejto chvíli musíme upozorniť najmä na to, že prípravok Psorilax a herečka CariDee English sú stále rovnaké fakty, ktoré s ana stránke zobrazujú. Pozor, meno CariDee English ale stránky nepoužívajú. Len jej fotografie s množstvom falošných podvodných informácií o tom, že táto Slovenka píše svoj blog a uvádza, ako jej pomohla konkrétna látka menom Psorilax. V obsahu sa dočítate vždy o nejakom inom vymyslenom mene. Podľa jedných podvodných stránok je to Slovenka so slovenským menom a podľa druhých stránok je to Češka s českým menom. Ide len o jej zneužitie. Keďže však nie je možné uviesť presnú doménu, upozorňujeme aspoň na to, že stránky môžu vyzerať takto:

stránky obsahujú falošné komentáre, vy sami teda svoj pridať nedokážete

stránky nie sú blogom, žiadnym Ivetinym blogom

stránky sa nedajú prekliknúť inam, všetko vedie na nákup prípravku

Pozrite si skutočnú modelku menom CariDee English

na IMDB.COM: http://www.imdb.com/name/nm2458152/

Na Inistagrame: https://www.instagram.com/carideeenglish/